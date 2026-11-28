ગુજરાત ફાયર વિભાગના નિયામક નલિન ચૌધરીએ માત્ર સાડા ત્રણ વર્ષમાં રાજીનામું, નાયબ નિયામકને સોંપાઈ વધારાની જવાબદારી
માત્ર સાડા ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળ બાદ નલિન ચૌધરીએ ગુજરાત ફાયર વિભાગના નિયામક પદેથી રાજીનામું ધરી દેતા ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
Published : November 28, 2026 at 11:09 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત રાજ્યના અગ્નિ નિવારણ સેવા વિભાગમાં મહત્વનો વહીવટી ફેરફાર થયો છે. રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓના નિયામક (વર્ગ-1) નલિનકુમાર રેવાભાઈ ચૌધરીનું રાજીનામું રાજ્ય સરકારે મંજૂર કરી લીધું છે. શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગ દ્વારા 25 નવેમ્બર, 2026ના રોજ આ અંગે સત્તાવાર હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. આ હુકમ મુજબ નલિન ચૌધરીનું રાજીનામું 23 નવેમ્બર, 2026ના રોજ કચેરી સમય પૂર્ણ થયા બાદથી અમલમાં આવ્યું છે. નિયામક જેવા મહત્ત્વના હોદ્દા પરથી નલિન ચૌધરીએ રાજીનામું આપતાં ફાયર વિભાગના વહીવટી તંત્રમાં નવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે.
નલિન ચૌધરીના રાજીનામાને પગલે રાજ્ય સરકારે વિભાગની કામગીરી અટકે નહીં અને વહીવટી સાતત્ય જળવાઈ રહે તે માટે તાત્કાલિક ધોરણે નિયામકનો વધારાનો હવાલો સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. ગાંધીનગર સ્થિત રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓની કચેરીમાં નાયબ નિયામક (તાંત્રિક) તરીકે ફરજ બજાવતા અનિલકુમાર બી. ચાવડાને નિયામક પદનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે, અનિલ ચાવડા પોતાની હાલની જવાબદારીઓ યથાવત્ રાખવાની સાથે રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવાઓના નિયામક તરીકેની વધારાની કામગીરી પણ સંભાળશે.
નાયબ નિયામકને સોંપાઈ વધારાની જવાબદારી
સરકારના હુકમમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે અનિલકુમાર બી. ચાવડાને હાલની ફરજ ઉપરાંત નિયામક પદનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવે છે. આ વધારાની જવાબદારી સંભાળવા બદલ તેઓ નિયમો અનુસાર ચાર્જ એલાઉન્સ મેળવવા માટે પણ પાત્ર રહેશે. શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના નાયબ સચિવ હિતેશ પટેલની સહીથી આ વહીવટી આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. વિભાગ દ્વારા અગાઉ 24 નવેમ્બર, 2025ના રોજ જારી કરવામાં આવેલી અધિસૂચનાનો પણ આ હુકમમાં સંદર્ભ આપવામાં આવ્યો છે.
સાડા ત્રણ વર્ષમાં જ નિયામક પદ છોડતાં ચર્ચા
બીજી તરફ, નલિન ચૌધરીએ નિયામક તરીકેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ રાજીનામું આપતાં વહીવટી વર્તુળોમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક શરૂ થયા છે. માત્ર સાડા ત્રણ વર્ષના સમયગાળા બાદ તેમણે આ મહત્ત્વપૂર્ણ હોદ્દો છોડ્યો છે. જોકે, રાજીનામું આપવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ સરકારના સત્તાવાર હુકમમાં દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. પરિણામે તેમના રાજીનામા પાછળનાં કારણો અંગે પણ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્યમાં આગની દુર્ઘટનાઓ અટકાવવા, ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન કરાવવા, ફાયર એનઓસીની કામગીરી, ઇમરજન્સી સેવાઓનું સંચાલન અને વિવિધ કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં બચાવ કામગીરી માટે રાજ્ય અગ્નિ નિવારણ સેવા વિભાગની ભૂમિકા અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં ઊંચી ઇમારતો, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ, હોસ્પિટલો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને ઔદ્યોગિક એકમોમાં ફાયર સેફ્ટીની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવાની જવાબદારી આ વિભાગ સાથે સંકળાયેલી છે.
આવા મહત્ત્વપૂર્ણ વિભાગના વડાએ રાજીનામું આપ્યા બાદ હાલ નાયબ નિયામકને વધારાનો હવાલો સોંપીને વહીવટી કામગીરી ચાલુ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. હવે રાજ્ય સરકાર કાયમી નિયામકની નિમણૂક ક્યારે કરે છે અને ફાયર વિભાગના વહીવટમાં આગળ કેવા ફેરફારો થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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