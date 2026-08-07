ETV Bharat / state

ખીલી અને રંગીન દોરાથી બદલ્યું નસીબ: બોરવાવનું 'મધુરમ મંગલમ્' સ્વ સહાય જૂથ મહિલા સશક્તિકરણનું બન્યું જીવંત પ્રતીક

વર્ષ 2015માં 12 હજારના રિવોલ્વિંગ ફંડથી શરૂ થયેલું જૂથ આજે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ઓળખ મેળવી ચૂક્યું છે.

બોરવાવનું 'મધુરમ મંગલમ્' સ્વ સહાય જૂથ મહિલા સશક્તિકરણનું બન્યું જીવંત પ્રતીક
બોરવાવનું 'મધુરમ મંગલમ્' સ્વ સહાય જૂથ મહિલા સશક્તિકરણનું બન્યું જીવંત પ્રતીક (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: માત્ર 12 હજારના રિવોલ્વિંગ ફંડથી શરૂ થયેલી સફર આજે રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પહોંચી છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના બોરવાવ ગામની 20 મહિલાઓ આત્મનિર્ભર બની છે અને અનેક પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડથી સન્માનિત થઈ છે. હસ્તકલાની અનોખી કળા દ્વારા આ જૂથ મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રેરણાદાયી મોડેલ બની ગયું છે.

“મહેનત, આત્મવિશ્વાસ અને સંકલ્પ હોય તો સફળતાના શિખરો સર કરવાનું અશક્ય નથી.” આ કહેવતને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકાના બોરવાવ ગામની મહિલાઓએ સાચા અર્થમાં સાબિત કરી બતાવી છે. વર્ષ 2015માં માત્ર 12 હજાર રૂપિયાના રિવોલ્વિંગ ફંડથી શરૂ થયેલું ‘મધુરમ મંગલમ્’ સ્વ સહાય જૂથ આજે મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રેરણાદાયી મોડેલ બની રાજ્યભરમાં પોતાની આગવી ઓળખ ઉભી કરવામાં સફળ રહ્યું છે. હસ્તકલાની અનોખી કળા અને સર્જનાત્મકતાના આધારે આ મહિલાઓ આજે માત્ર પોતાના પરિવારને આર્થિક રીતે મજબૂત બનાવી રહી નથી, પરંતુ અન્ય મહિલાઓ માટે પણ પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે.

ખીલી અને રંગીન દોરાથી બદલ્યું નસીબ (Etv Bharat Gujarat)

જૂથને શરૂઆતમાં સરકાર તરફથી 12 હજાર રૂપિયાનું રિવોલ્વિંગ ફંડ, 50 હજાર રૂપિયાનું કોમ્યુનિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ અને બેંક તરફથી એક લાખ રૂપિયાની કેશ ક્રેડિટ લોન મળી હતી. આ નાણાકીય સહયોગના આધારે મહિલાઓએ હસ્તકલાના વ્યવસાયની શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆતમાં મર્યાદિત સાધનો અને નાનાં ઓર્ડરથી કામ શરૂ કરનાર આ બહેનોએ ધીમે-ધીમે પોતાના કૌશલ્ય અને ગુણવત્તાના આધારે વિશાળ બજારમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

બોરવાવનું 'મધુરમ મંગલમ્' સ્વ સહાય જૂથ મહિલા સશક્તિકરણનું બન્યું જીવંત પ્રતીક (Etv Bharat Gujarat)

આ જૂથની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે લાકડાની પ્લાય પર કમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ ડિઝાઇન તૈયાર કર્યા બાદ તેમાં હાથથી ખીલી ખોડવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ રંગબેરંગી દોરાની મદદથી આકર્ષક આર્ટવર્ક તૈયાર કરવામાં આવે છે. ગીરના એશિયાટિક સિંહ, ભગવાનના વિવિધ સ્વરૂપો, ધાર્મિક પ્રતીકો તેમજ ગ્રાહકોની માંગ મુજબ કસ્ટમાઇઝ ફોટો ફ્રેમ્સ અને વોલ આર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમની દરેક કૃતિમાં કલાત્મકતા, ધીરજ અને મહેનતની ઝલક સ્પષ્ટ જોવા મળે છે.

મધુરમ મંગલમ્ સ્વ સહાય જૂથે સરસ મેળા, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ, નાબાર્ડ દ્વારા આયોજિત પ્રદર્શનો તેમજ રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના અનેક મેળાઓમાં ભાગ લઈને પોતાના ઉત્પાદનોને વ્યાપક ઓળખ અપાવી છે. તેમના અનોખા ઉત્પાદનોને ગ્રાહકોનો સારો પ્રતિસાદ મળતાં વેચાણમાં સતત વધારો થયો છે. તેમની કામગીરીને માન્યતા આપતાં પીડીલાઈટ એવોર્ડ, અતુલ્ય વારસો એવોર્ડ અને યુનિક પ્રોડક્ટ એવોર્ડ સહિતના અનેક પ્રતિષ્ઠિત સન્માનોથી પણ નવાજવામાં આવ્યા છે.

શરૂઆતમાં માત્ર 10 મહિલાઓ સાથે શરૂ થયેલી આ પહેલ આજે બે સ્વ સહાય જૂથની કુલ 20 મહિલાઓને રોજગારી અને આત્મનિર્ભરતા તરફ દોરી રહી છે. એક સમય એવો હતો જ્યારે દરેક મહિલાની માસિક આવક માત્ર 500થી 600 રૂપિયા જેટલી હતી, પરંતુ આજે તેઓ દર મહિને અંદાજે 5 હજારથી 6 હજાર રૂપિયાની નિયમિત આવક મેળવી રહી છે. આ આવકથી તેઓ પોતાના પરિવારનો ખર્ચ ઉઠાવી રહ્યા છે, બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અપાવી રહ્યા છે અને પરિવારની આર્થિક સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યા છે.

જૂથની મહિલાઓનું કહેવું છે કે સરકારી યોજનાઓ, નાબાર્ડનું માર્ગદર્શન, વિવિધ પ્રદર્શનોમાં મળેલા સ્ટોલ અને ગ્રાહકોના વિશ્વાસે તેમને સતત આગળ વધવાની પ્રેરણા આપી છે. આજે તેમના ઉત્પાદનો માત્ર ગુજરાત પૂરતા મર્યાદિત નથી, પરંતુ રાજ્ય બહારથી પણ ઓર્ડર મળી રહ્યા છે, જેના કારણે તેમની ઓળખ સતત વિસ્તરી રહી છે.

મધુરમ મંગલમ્ સ્વ સહાય જૂથ આજે માત્ર એક સફળ હસ્તકલા ઉદ્યોગ નથી, પરંતુ ગ્રામિણ મહિલા સશક્તિકરણ, આત્મનિર્ભરતા અને સ્વરોજગારનું જીવંત ઉદાહરણ બની ગયું છે. બોરવાવ ગામની આ મહિલાઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો યોગ્ય માર્ગદર્શન, તક અને અડગ સંકલ્પ મળે તો ગામડાની મહિલાઓ પણ પોતાની પ્રતિભાથી રાજ્ય અને દેશભરમાં આગવી ઓળખ ઉભી કરી શકે છે. તેમની આ સફળતા અન્ય મહિલાઓ માટે નવી આશા, નવી પ્રેરણા અને આત્મવિશ્વાસનું પ્રતીક બની છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગીર સોમનાથ: ગેસ અછતથી કેટરિંગ ઉદ્યોગને સંકટ, હજારો લોકોના રોજગાર પર અસર
  2. ગીર-સોમનાથ: નેશનલ હેન્ડબોલમાં ગુજરાતનો ડંકો, અંડર-17 ગર્લ્સ નેશનલમાં ગુજરાત ચેમ્પિયન

TAGGED:

WOMEN SELF HELP GROUP GUJARAT
SELF HELP GROUP
WOMEN EMPOWERMENT
GIR SOMNATH
MADHURAM MANGALAM SHG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.