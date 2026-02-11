ETV Bharat / state

અમરેલીના નાગદેવતા મંદિરે અદ્ભુત દૃશ્યો, શિવલિંગ પર નાગદેવતાના દર્શનથી ભક્તોમાં ભાવવિભોર માહોલ

આ અનોખી ઘટનાના સમાચાર ફેલાતાં જ વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં શ્રદ્ધાળુઓની મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી.

અમરેલીના નાગદેવતા મંદિરે અદ્ભુત દૃશ્યો, શિવલિંગ પર નાગદેવતાના દર્શનથી ભક્તોમાં ભાવવિભોર માહોલ
અમરેલીના નાગદેવતા મંદિરે અદ્ભુત દૃશ્યો, શિવલિંગ પર નાગદેવતાના દર્શનથી ભક્તોમાં ભાવવિભોર માહોલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 11, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમરેલી: અમરેલી શહેરના પ્રસિદ્ધ નાગદેવતા મંદિરે આજે વહેલી સવારથી અદ્ભુત અને અલૌકિક દૃશ્યો જોવા મળ્યા હતા. મંદિર પરિસરમાં સ્થિત શિવલિંગ પર અચાનક નાગદેવતા બિરાજમાન થયાના દૃશ્યો સામે આવતા જ ભક્તોમાં આશ્ચર્ય અને ભક્તિભાવની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી. આ અનોખી ઘટનાના સમાચાર ફેલાતાં જ વહેલી સવારથી જ મંદિર પરિસરમાં શ્રદ્ધાળુઓની મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી.

શિવરાત્રીનો પાવન તહેવાર નજીક આવી રહ્યો હોવાથી પહેલેથી જ ધાર્મિક ઉત્સાહનું વાતાવરણ હતું, ત્યારે શિવલિંગ પર નાગદેવતાના દર્શન થતા ભક્તોમાં આસ્થા વધુ મજબૂત બની હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. અનેક ભક્તોએ આ ઘટનાને ભગવાન શિવની કૃપા અને શુભ સંકેત તરીકે ગણાવી હતી. નાગદેવતા શિવલિંગ પર બિરાજમાન થતા જ મંદિર પરિસરમાં “હર હર મહાદેવ” અને “બોલેનાથ કી જય”ના જયકારો ગુંજી ઉઠ્યા હતા, જેના કારણે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું હતું.

અમરેલીના નાગદેવતા મંદિરે અદ્ભુત દૃશ્યો, શિવલિંગ પર નાગદેવતાના દર્શનથી ભક્તોમાં ભાવવિભોર માહોલ (વાયરલ વિડીયો)

દર્શન માટે અમરેલી શહેર ઉપરાંત આસપાસના ગામડાઓ અને પંથકમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો મંદિરે પહોંચી ગયા હતા. કેટલાક ભક્તોએ પૂજા-અર્ચના કરી મન્નત માગી હતી, તો કેટલાકે આ અનોખા દૃશ્યોને મોબાઈલમાં કેદ કર્યા હતા. મંદિરના સેવકો અને સ્થાનિક લોકો દ્વારા શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

આ ઘટના સમગ્ર અમરેલી શહેર અને પંથકમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. શિવરાત્રીના પાવન દિવસો દરમિયાન આવી ઘટના થતાં ભક્તોમાં વિશેષ આસ્થા અને શ્રદ્ધા જોવા મળી રહી છે, અને નાગદેવતા મંદિરે દર્શનાર્થીઓની આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAGADEVTA ON SHIVALINGA
DEVOTEES WERE OVERWHELMED
SIGHT OF NAGADEVTA ON SHIVALINGA
NAGDEVTA TEMPLE
NAGDEVTA TEMPLE AMRELI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.