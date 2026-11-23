લીલી પરિક્રમામાં 'બુલેટ બાબા'નો અનોખો ઠાઠ, બુલેટ સાથે ધૂણો ધખાવતા નાગા સંન્યાસી શિવગીરી બાપુ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગિરનારની લીલી પરિક્રમામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા 'બુલેટ બાબા', આવતીકાલે પૂર્ણ થનારી પરિક્રમામાં બોરદેવી નજીક ૬૫૦ સીસીના બુલેટ સાથે નાગા સંન્યાસી શિવગીરી બાપુએ ધૂણો ધખાવ્યો.
Published : November 23, 2026 at 7:35 PM IST
જૂનાગઢ: ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આવતીકાલે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે પરિક્રમામાં બોરદેવી નજીક ૬૫૦ સીસીનું આધુનિક બુલેટ લઈને ધૂણો ધખાવનાર 'બુલેટ બાબા' ઉર્ફે નાગા સંન્યાસી શિવગીરી બાપુ પરિક્રમાર્થીઓમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. ગિરનારમાં આયોજિત પરિક્રમા અને મહાશિવરાત્રીના મેળામાં નાગા સંન્યાસીઓનો એક અલગ ઠાઠ જોવા મળતો હોય છે.
અગાઉ કોમ્પ્યુટર બાબા, ગોલ્ડન બાબા અને પાયલોટ બાબા જેવા સંન્યાસીઓએ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું, તેવી જ રીતે હાલ ચાલી રહેલી પરિક્રમામાં શિવગીરી બાપુ પોતાના આધુનિક બુલેટ સાથે સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે.
"અગાઉના સમયમાં પણ નાગા સંન્યાસીઓ અને સંતો-મહંતો હાથી, ઘોડા અને ઊંટ જેવા પ્રાણીઓનો ઉપયોગ કરીને ધર્મસ્થાનોમાં એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતા હતા. આધુનિક સમયમાં હવે સંન્યાસીઓ મોટરકારનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, જ્યારે મારા સેવકો દ્વારા મને ખૂબ આધુનિક કહી શકાય તેવું ૬૫૦ સીસીનું બુલેટ દક્ષિણા રૂપે આપવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને હવે હું સમગ્ર ભારતવર્ષમાં આયોજિત ધર્મોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યો છું." - શિવગીરી બાપુ, બુલેટ લઈને પરિક્રમામાં આવેલ નાગા સંન્યાસી
650 CCના બુલેટ સાથે બાબાનો ધૂણો
ગરવા ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમા આવતીકાલે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. ગિરનારમાં આયોજિત પરિક્રમા અને મહાશિવરાત્રીના મેળામાં ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમની સાથે સંન્યાસીઓ પણ ખૂબ જ આકર્ષણ જમાવતા હોય છે. અગાઉના સમયમાં મહાકુંભથી લઈને સમગ્ર ભારતવર્ષ અને વિદેશમાં પણ આયોજિત થતા ધર્મોત્સવમાં કોમ્પ્યુટર બાબા, ગોલ્ડન બાબા અને પાયલોટ બાબા જેવા સંન્યાસીઓ લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. ત્યારે હાલમાં ચાલી રહેલી ગિરનારની પાવનકારી લીલી પરિક્રમામાં કોમ્પ્યુટર બાબાની જેમ જ, આધુનિક સમયમાં યાતાયાતના સાધન તરીકે ૬૫૦ સીસીના બુલેટ સાથે નાગા સંન્યાસી શિવગીરી બાપુએ બોરદેવી નજીક ધૂણો ધખાવીને લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉના મેળામાં શિવગીરી બાપુ પોતાના 'ચેતક' અશ્વ સાથે ધૂણો લગાવતા હતા. બે વર્ષ પહેલાં તેમના ચેતક અશ્વનું અવસાન થતાં, હવે શિવગીરી બાપુએ વાહનવ્યવહારના આધુનિક અને સૌથી શક્તિશાળી સાધન એવા બુલેટને અપનાવીને પરિક્રમામાં આવતા પરિક્રમાર્થીઓનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે.
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