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આજે નાગ પાંચમ, શ્રાવણ વદ પાંચમે શિવના કંઠમાં બિરાજતા નાગ દેવતાની વિશેષ પૂજા

સોરઠ પંથકમાં નાગ દેવતા ગોગા મહારાજ, ખેતલીયા દાદા અને રગતીયા બાપા તરીકે પૂજાય છે, ભક્તો શ્રીફળ, કુલેર અને દૂધથી નાગલાનો અભિષેક કરે છે.

આજે નાગ પાંચમ, શ્રાવણ વદ પાંચમે શિવના કંઠમાં બિરાજતા નાગ દેવતાની વિશેષ પૂજા
આજે નાગ પાંચમ, શ્રાવણ વદ પાંચમે શિવના કંઠમાં બિરાજતા નાગ દેવતાની વિશેષ પૂજા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 5:45 PM IST

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હૈદરાબાદ: આજે નાગ પાંચમનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દર વર્ષે શ્રાવણ મહિનાની પાંચમના દિવસે નાગ પંચમીની ઉજવણી થતી હોય છે. આ દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. ભગવાન શિવે પોતાના કંઠમાં વિષધર રૂપે નાગ દેવતા ધારણ કરેલ હોવાથી પણ આજનો દિવસ ખાસ નાગ દેવતાને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર સૃષ્ટિને પોતાના શેષનાગ સ્વરૂપે ફેણ પર ટકાવી રાખનાર, મહાદેવના અંશ સમાન નાગ દેવતાના પૂજનથી વિશેષ ફળ પણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. નાગ દેવતા અલગ-અલગ વિસ્તારમાં અને પ્રાંતમાં અલગ-અલગ નામોથી પૂજાય છે, જેમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ગોગા મહારાજ, કેટલાક વિસ્તારમાં નાગ દેવતા, કેટલાક વિસ્તારમાં ખેતલીયા દાદા તો કેટલાક વિસ્તારમાં રગતીયા બાપા તરીકે નાગ દેવતાની પૂજા થાય છે.

આજે નાગ પંચમીનો તહેવાર

આજે નાગ પંચમીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. દર વર્ષે શ્રાવણ વદ પાંચમના દિવસે નાગ પાંચમનો તહેવાર મનાવાય છે, જેમાં નાગ દેવતાને પૂજા સ્વરૂપે શ્રીફળ, બાજરાના લોટની કુલેર અને દૂધની સાથે નાગલાના અભિષેક કરીને નાગ દેવતાનું વિશેષ પૂજન કરવામાં આવતું હોય છે.

ખેદલીયા દાદાનાં મદિરમાં પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

સોરઠ પંથકમાં નાગ દેવતાનું પૂજન અલગ-અલગ નામોથી પણ કરવામાં આવે છે, જેમાં કેટલાક સ્થળો અને મંદિરોમાં નાગ દેવતા રૂપે, કેટલીક જગ્યાએ ખેતલીયા દાદાના રૂપે, કેટલીક જગ્યાએ રગતીયા બાપાના રૂપે નાગ દેવતાનું પૂજન થતું હોય છે.

શ્રાવણ મહિનામાં આવતી પાંચમ નાગ દેવતાને સમર્પિત છે, તેની પાછળ પણ ધાર્મિક પરંપરા જોડાયેલી છે. મહાદેવે વિષધર રૂપે નાગ દેવતાને પોતાના ગળામાં ધારણ કર્યા છે, જેથી શ્રાવણ મહિનાની પાંચમના દિવસે નાગ દેવતાનું પૂજન અને તેનો અભિષેક કરવાનું પણ વિશેષ મહત્વ જોવા મળે છે. જે રીતે સમગ્ર મહિનામાં શિવની પૂજા-અર્ચના અને અભિષેક થાય છે, તેમ શ્રાવણ મહિનામાં આવતી પાંચમના દિવસે વિશેષ નાગ દેવતાનું પૂજન થાય છે.

ખેદલીયા દાદાનું મંદિર, જૂનાગઢ
ખેદલીયા દાદાનું મંદિર, જૂનાગઢ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકો પણ કરે છે પૂજા

નાગ પાંચમના દિવસે ખેડૂતો અને ગામના લોકો વિશેષ પ્રકારે નાગ દેવતાની પૂજા કરતા હોય છે, જેમાં ખેડૂતોને કૃષિ પાકોમાં થતા નુકસાનથી નાગ દેવતા અન્ય જીવજંતુઓથી રક્ષણ કરતા હોવાથી પણ ખેડૂત પરિવારો માટે ખાસ અને વિશેષ પ્રકારે નાગ પાંચમની તિથિએ નાગ દેવતાની પૂજા કરાતી હોય છે.

જૂનાગઢમાં આવેલા અતિ પ્રાચીન ખેતલીયા દાદાના મંદિરે, મંદિર પરિસરમાં જ આવેલા નાગ દેવતાના રાફડાનું પૂજન પણ ખેડૂત પરિવારની મહિલાઓ અને ખેડૂતો કરતા હોય છે. એવી માન્યતા પણ જોડાયેલી છે કે નાગ પંચમીના દિવસે નાગ દેવતાનું પૂજન કરવાથી તેમના ખેતરની સાથે પરિવારના તમામ સભ્યોનું રક્ષણ પણ નાગ દેવતા સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કરતા હોય છે.

ખેદલીયા દાદાનાં મદિરમાં પૂજા
ખેદલીયા દાદાનાં મદિરમાં પૂજા (Etv Bharat Gujarat)

આવી પ્રાચીન લોક પરંપરા અને માન્યતાને કારણે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો ખેતલીયા દાદાના મંદિરે વહેલી સવારથી જ શ્રીફળ, કુલેર, દૂધ સહિત નાગલાના અભિષેકથી નાગ પાંચમની ઉજવણી ખેતલીયા દાદાના ચરણોમાં સમર્પિત કરીને કરતા હોય છે.

અમરેલીમાં ધામધૂમથી ઉજવણી, તહેવારોના માહોલની શરૂઆત

નાગ પંચમીની અમરેલીમાં ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. લોકો નાગ મંદિરે જઈ વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી રહ્યા છે. એવી માન્યતા છે કે આજના દિવસે પૂજાથી સર્પ દોષોમાંથી મુક્તિ મળશે. નાગ પંચમી સાથે તહેવારોનો માહોલ શરૂ થશે, સાતમ-આઠમ સુધી ભક્તિ અને આનંદનો રંગ ગુંજશે.

અમરેલીમાં ધામધૂમથી ઉજવણી, તહેવારોના માહોલની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને તેની સાથે હવે તહેવારોની શ્રેણીનો પણ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આજથી નાગ પંચમીના પર્વ સાથે તહેવારોનો માહોલ જામશે અને આગામી દિવસોમાં રાંધણ છઠ, શીતળા સાતમ અને શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી સહિતના તહેવારોની ઉજવણી કરવામાં આવશે. શ્રાવણના આ પવિત્ર દિવસોમાં મંદિરોમાં ભક્તિનો માહોલ જોવા મળશે તો બીજી તરફ લોકો પરિવાર સાથે તહેવારોની ખુશી પણ મનાવશે.

પરંપરાગત રીતે નાગ પંચમી બાદ રાંધણ છઠ, સાતમ અને ત્યારબાદ આઠમ એટલે કે શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી આવે છે. જન્માષ્ટમીના દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની રાત્રિના સમયે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર સમયગાળો ધાર્મિક આસ્થા, પરંપરા અને ઉત્સાહથી ભરપૂર રહે છે.

નાગ પંચમીનું આગવું ધાર્મિક મહત્વ

હિન્દુ ધર્મમાં નાગ પંચમીનું વિશેષ ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ માનવામાં આવે છે. શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષની પાંચમના દિવસે નાગ પંચમી ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા-અર્ચના કરીને પરિવારની સુખ-શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને રક્ષણ માટે પ્રાર્થના કરવાની પરંપરા છે.

નાગ પંચમીની અમરેલીમાં ધામધૂમથી ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)

નાગ પંચમીના દિવસે વહેલી સવારથી જ ભક્તો નાગ મંદિર તથા વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોએ પહોંચીને નાગ દેવતાના દર્શન કરી પૂજા-અર્ચના કરે છે. નાગ દેવતાને ફૂલ, કંકુ, હળદર, નૈવેદ્ય વગેરે અર્પણ કરી શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજા કરવામાં આવે છે. અનેક સ્થળોએ ભક્તો ભગવાન શિવની પણ વિશેષ પૂજા અને અભિષેક કરે છે.

સર્પદોષમાંથી મુક્તિની ધાર્મિક માન્યતા

નાગ પંચમી સાથે અનેક ધાર્મિક માન્યતાઓ જોડાયેલી છે. ખાસ કરીને નાગ દેવતાની પૂજા કરવાથી સર્પદોષમાંથી મુક્તિ મળે છે તેવી ધાર્મિક માન્યતા પ્રચલિત છે. સર્પદોષ ધરાવતા લોકો નાગ પંચમીના દિવસે નાગ દેવતાના મંદિરે જઈ વિશેષ પૂજા અને પ્રાર્થના કરતા હોય છે.

નાગ દેવતાને ભગવાન શિવ સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. ભગવાન શિવના ગળામાં નાગ શોભે છે, જેના કારણે શ્રાવણ માસ દરમિયાન નાગ દેવતાની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. ભક્તો નાગ દેવતાની આરાધના કરીને પોતાના પરિવાર પર નાગ દેવતાની કૃપા બની રહે તેવી પ્રાર્થના કરે છે.

ખેડૂતો અને પ્રકૃતિ સાથે પણ નાગ પંચમીનું જોડાણ

નાગ પંચમીનું મહત્વ માત્ર ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જ નહીં પરંતુ પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણની દૃષ્ટિએ પણ જોવા મળે છે. સાપ ખેતીના ખેતરોમાં ઉંદરોની સંખ્યા નિયંત્રિત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ રીતે સાપ કુદરતી પર્યાવરણના સંતુલનમાં પણ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે.

આ પર્વ લોકોમાં સાપ સહિતના જીવો પ્રત્યે દયા અને સંરક્ષણની ભાવના જગાવવાનો સંદેશ આપે છે. ધાર્મિક શ્રદ્ધા જાળવી રાખવાની સાથે વન્યજીવોનું રક્ષણ કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. વાસ્તવિક સાપને પકડીને તેને દૂધ પીવડાવવાને બદલે સાપને તેના કુદરતી રહેઠાણમાં સુરક્ષિત રાખવાનો સંદેશ પણ મહત્વનો છે.

નાગ પંચમીથી તહેવારોનો રંગ જામશે

નાગ પંચમી સાથે શરૂ થતો આ તહેવારોનો માહોલ આગામી દિવસોમાં વધુ રંગીન બનશે. નાગ પંચમી બાદ રાંધણ છઠ, ત્યારબાદ શીતળા સાતમ અને પછી શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની ઉજવણી થશે. જન્માષ્ટમીના દિવસે મંદિરોમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મોત્સવની વિશેષ ઉજવણી કરવામાં આવશે અને રાત્રિના બાર વાગ્યે 'નંદ ઘેર આનંદ ભયો'ના જયઘોષ સાથે ભક્તો જન્મોત્સવ મનાવશે.

આમ, શ્રાવણ માસના પવિત્ર વાતાવરણમાં નાગ પંચમીથી શરૂ થતો તહેવારોનો આ સિલસિલો લોકોમાં ધાર્મિક ભાવના સાથે આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ ઊભું કરશે. મંદિરોમાં ભક્તોની અવરજવર વધશે અને શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી આગામી દિવસોમાં તહેવારોની ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળશે.

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