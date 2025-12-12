ETV Bharat / state

ઘરે બેઠા શિક્ષણ આપતી નડિયાદની હરતી ફરતી અનોખી કોલેજ, સ્કૂલ ડ્રોપ-આઉટ યુવતીઓને બસમાં ભણાવાય છે

આ યુવતીઓને ઘર આંગણે સ્કૂલ અને કોલેજનું શિક્ષણ આપે છે. ચાલો જાણીએ આ અનોખી કોલેજ ઓન વ્હીલ વિશે આ અહેવાલમાં…

December 12, 2025

ખેડા : નડિયાદની સૂરજબા મહિલા આર્ટસ કોલેજ દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારની યુવતીઓના શિક્ષણ માટે એક અનોખો પ્રોજેક્ટ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. વિવિધ કારણોસર કોલેજ ન જઈ શકતી યુવતીઓ શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે આ પ્રોજેક્ટ ચલાવવામાં આવે છે.

કોલેજ ઓન વ્હીલ્સ નામનો આ પ્રોજેક્ટ ગ્રામ્ય વિસ્તારની જરૂરિયાતમંદ યુવતીઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ નીવડી રહ્યો છે. શિક્ષકો સાથેની સુવિધા સભર કોલેજની બસ ગામમાં જઈ આ યુવતીઓને ઘર આંગણે સ્કૂલ અને કોલેજનું શિક્ષણ આપે છે. ચાલો જાણીએ આ અનોખી કોલેજ ઓન વ્હીલ વિશે આ અહેવાલમાં…

સામાન્ય રીતે ગામોમાં સ્કૂલ બસ વિદ્યાર્થીઓને લેવા માટે જતી હોય છે, પરંતુ નડિયાદથી આ બસ વિદ્યાર્થીઓને ગામોમાં ભણાવવા માટે જાય છે. નડિયાદની સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ દ્વારા વિરામૃત કોલેજ ઓન વ્હીલ નામનો આ પ્રોજેક્ટ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે.

સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજથી સવારે 11 વાગે બે બસ નિયત રૂટ પરના ગામોમાં જવા નીકળે છે. ગામમાં પહોંચતા નિયત સ્થળે બસ ઉભી રહે છે. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર બસમાં આવી જાય છે, ક્યારેક ફોન કરી બોલાવાય છે. રોજ અલગ અલગ વિષયના શિક્ષકો બસમાં આવે છે. બસમાં જ ક્લાસરૂમ બનાવાયો છે. જ્યાં બે કલાક સુધી અલગ અલગ શિક્ષકો દ્વારા જુદા જુદા વિષયનો અભ્યાસ કરાવાય છે. સાંજના સાડા પાંચ વાગ્યા સુધી બંને બસ અલગ અલગ ગામોમાં રોજના બે રૂટ પુરા કરે છે.

"હું દસમામાં અટકી ગઈ હતી.બસમાં દસમું અને બારમું પાસ કરી હાલ કોલેજનો અભ્યાસ કરી રહી છું.શુક્રવાર અને મંગળવારે બસ આવે છે." - સ્નેહાબેન, વિદ્યાર્થીની

હાલ 450 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીનીઓ બસ દ્વારા શિક્ષણ મેળવી રહી છે

શિક્ષકો આ અનોખા અભિયાનનો હિસ્સો બની ગર્વ અનુભવતા ઉત્સાહ અને ખંતથી વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ દ્વારા કોલેજ ઓન વ્હીલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ હાલ જીલ્લાના 18 જેટલા ગામોમાં બે બસ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીનીઓને શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં 450 ઉપરાંત વિદ્યાર્થીનીઓ એસએસસી, એચએસસી બોર્ડ તેમજ કોલેજનું શિક્ષણ મેળવી રહી છે.

"સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ સંચાલિત વિરામૃત કોલેજ ઓન વ્હીલ. જે ગામડાની દીકરીઓ છે, જેમને આર્થિક કે સામાજીક કારણોસર ભણવાનું નથી મળ્યુ, એમને અમે એમના ગામમાં જઈ અને બસમાં શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. એમાં જે સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા પણ અમે એમની હેલ્પ લઈ એમના દ્વારા જે અંતરિયાળ ગામડાંની છોકરીઓને પણ અમે ભણાવીએ છીએ. એમાં અમે દસમું, બારમું બોર્ડ અને કોલેજનો અભ્યાસક્રમ અમે બસમાં જ કરાવીએ છીએ." - હેમલતાબેન પરમાર, શિક્ષક

શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે ઘર આંગણે શિક્ષણ આપવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાયો

શિક્ષણના વ્યાપક પ્રસાર વચ્ચે પણ હાલ ગ્રામ્ય વિસ્તારની ઘણી યુવતીઓ વિવિધ કારણોસર સ્કૂલ કે કોલેજ જઈ શકતી ન હોવાથી શિક્ષણથી વંચિત રહી જાય છે, ત્યારે આવી યુવતીઓને ઘર આંગણે શિક્ષણ આપવા માટે સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજ દ્વારા મુંબઈની ફાર્મા કંપની પાસેથી સીએસઆર ફંડ મેળવી આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે.

ઘરની જવાબદારી છે, એટલે બસમાં દસમું પાસ કરી હાલ ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરૂ છું: વિદ્યાર્થીની

વિદ્યાર્થિની કિરણબેન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, હું દસમાંથી અટકી ગઈ હતી ભણવા જતી નહોતી. મારી નાની એક બહેન મંદબુદ્ધિની છે, તો એને કારણે ક્યાંય જવાય તેમ નહોતુ. ઘરની બહુ જવાબદારી હતી, એટલા માટે મને બસની ખબર પડી એટલે હું અહી ભણવા માટે આવુ છું. મેં બસમાં જ દસમું પાસ કર્યુ છે. અહીના શિક્ષકો એટલા સરસ છે, જ્યારે પણ બસ આવે ત્યારે અમને ફોન કરે છે, સામેથી અને અમે અહીં ભણવા માટે આવીએ છીએ. બહુ જ સારૂ શિક્ષણ અમને મળે છે. અઠવાડીયામાં બે વાર બસ આવે છે, અલગ અલગ સબ્જેક્ટ અમને ભણાવે છે. પહેલા મેં 10 પાસ કર્યુ બસમાં જ અને હવે ધોરણ 12ની તૈયારી ચાલુ છે.

છોકરીઓ બસમાં ભણીને આગળ વધી હોવાના ઘણા દાખલા છે: શિક્ષક

શિક્ષક પ્રદીપ બારૈયાએ જણાવ્યું કે, "હું વિરામૃત કોલેજ ઓન વ્હીલ પ્રોજેક્ટમાં બે વર્ષથી ગણિત શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. ઘણી બધી એવી છોકરીઓ છે, જે અમારી બસ થકી ભણી છે. દસમું ધોરણ, બારમું ધોરણ પાસ કર્યું છે. આજે કોઈ પોસ્ટ પર કાં તો જોબ પર આજે છે. એવા તો ઘણાં બધા દાખલાઓ છે કે જે છોકરીઓ અમારી બસમાં ભણીને આગળ વધી છે.

ગામોમાં ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ કરી દીકરીઓનું સન્માન કરવા સાથે લોકોને જાગૃત કરીએ છીએ: શિક્ષક

શિક્ષક રિતેશ પુરાણીએ જણાવ્યું કે, "અમારો આ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે, એમાં 18 ગામ છે. જેમાં લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને લોકો શિક્ષણનું મહત્વ સમજે એટલા માટે અમે દરેક ગામમાં જઈને એક ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. જેમાં આગેવાનો સરપંચ, તલાટી તથા આંગણવાડી કાર્યકર બહેનોને બોલાવીને આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. જેમાં અમારા બસમાં ભણતી વિદ્યાર્થિનીઓ સાથે તેમના મા-બાપ અને અગ્રણીઓને બોલાવી છોકરીઓનું સન્માન કરીએ છીએ.

ચોપડા વિતરણ કરીએ છીએ, ભણવામાં રસ રૂચિ કેળવે અને ભણતર માટે જાગૃતિ કેળવાય તે માટેનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. અલગ અલગ ગામોમાં દૂધની ડેરી, ગ્રામ પંચાયત જેવી જગ્યાએ બેનરો લગાવીએ છીએ સાથે જ પેમ્ફલેટનું પણ વિતરણ કરીએ છીએ. છોકરીઓને આર્થિક તેમજ સામાજીક રીતે પણ મદદ કરી સહાયરૂપ બનીએ છીએ, આગળ અભ્યાસ માટે વ્યવસાય માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડીએ છીએ."

"પરિણીત મહીલાઓ, મોટી ઉંમરની મહિલાઓ તેમજ વિધવા મહિલાઓ તથા માતા અને દિકરી બસમાં સાથે ભણતા હોય તેવા કિસ્સા પણ છે.કેટલીય દીકરીઓ ભણીને નોકરી પણ કરે છે.તો કેટલીયે જરૂરિયાતમંદ દીકરીઓએ દસમું બારમું તેમજ કોલેજનું શિક્ષણ પણ બસથી જ મેળવ્યું છે, ત્યારે ખરેખર આ પ્રોજેક્ટ કન્યા કેળવણીને સાચા અર્થમાં સાકાર કરી રહ્યો છે. અમે દસમું બારમું અને કોલેજનો અભ્યાસ બસમાં કરાવીએ છીએ." - શિક્ષક

સ્કૂલ અને કોલેજ દિકરીના ઘર આંગણે કેમ ના જાય એવા વિચારથી પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ: પ્રિન્સિપાલ

કોલેજના પ્રિન્સિપાલ હસિત મહેતાએ જણાવ્યું કે, "ખેડા જીલ્લાની અંતરિયાળ ગામડાની કોલેજમાં ભણતી દીકરીઓ માટે તો આ આશીર્વાદરૂપ વિચાર છે, આ વિચારબીજ એવું છે કે મૂળ તો આ અમારી મહિલા કોલેજ છે, જે નડિયાદમાં આવેલી છે. એમાં બહુ ગામડાની દિકરીઓ ભણવા આવે, ભણવા આવે ત્યારે એ દિકરીઓને અમે પૂછીએ તો એના ઘરમાં એના પડોશમાં એના કુટુંબમાં પરિવારમાં બહુ દીકરીઓ એવી હોય કે જે ભણતી જ ન હોય. અમે પણ એની તપાસ કરવા જઈએ ત્યારે જાણવા મળે કે ગામડામાં હજુ પણ બહેનો માટેના ઉચ્ચ શિક્ષણના ખ્યાલો બહુ નબળા છે.

દસમા કે બારમા સુધી ભણાવે એમાં પણ અધવચ્ચે ઉઠી જાય. નહીં ભણવાના મુખ્ય કારણોમાં એકલા પૈસા નથી હોતા, આર્થિક સંકડામણ તો ખરી જ આર્થિક મુશ્કેલી ગરીબાઈ તો ખરી પણ એ ઉપરાંત સામાજીક કારણો બહુ હોય છે. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણો બહુ હોય છે. ખેતરના શેઢે રહેતા હોય બસ સુધી પહોંચી ન શકે, એટલે અમને વિચાર આવ્યો કે જે બહેનો કોલેજ અથવા સ્કૂલ સુધી જઈ નથી શકતી એને ભણાવવા શું કરવું જોઈએ.

આ વિચાર એટલા માટે આવ્યો કે અમારા દ્રષ્ટિવંત પૂર્વ અધ્યક્ષ સ્વ.કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિક ગુજરાતના જાણીતા શિક્ષણવિદ, તેમણે આ વિચાર આપ્યો હતો કે જો કોઈપણ પરિવારને કોઈપણ સમાજને કુટુંબને ઉપર ઉઠાવવું હોય તેને પ્રગતિ કરાવવી હોય તો એ ઘરની સ્ત્રી ભણેલી હોવી જોઈએ. બાળ ઉછેર સ્ત્રી કરે છે, પુરૂષ નહી. ઘરમાં જો સ્ત્રી ભણેલી હશે તો બાળકને નાનપણથી ભણવાના ને ભણાવવાના સંસ્કાર આપી શકશે અને તો તે કુટુંબ ઉપર આવે.

અમે તપાસ કરી અને વિચાર કર્યો, બહેનો સ્કૂલે નથી આવી શકતી કોલેજ નથી આવી શકતી તો કોલેજ અને સ્કૂલ એના આંગણે કેમ ના જાય. એના માટે જ પછી અમે બહુ પ્રયત્નો કર્યા. મુંબઈની જાણીતી ફાર્માસ્યુટિકલ યુનિકેમ નામની કંપનીએ અમને એમના સીએસઆર ફંડમાંથી આર્થિક મદદ કરી. અમે બસો ખરીદી બસોમાં જ ક્લાસરૂમ થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા કરી."

સ્ત્રી સશક્તિકરણની યોજના આ રીતે અમારે ત્યાં ફળિભૂત થઈ છે એનો બહુ આનંદ છે

કોલેજના પ્રિન્સિપાલ હસિત મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "શરૂઆતમાં અમને બહુ સંઘર્ષ થયો. બસો જાય તો લોકો સ્વીકારતા નહોતા, બસમાં પડદા કેમ છે. બસનો ડ્રાઈવર પુરુષ કેમ છે? આવા અલગ અલગ પ્રશ્નો કરતા હતા. આજે ચોથા વર્ષના અંતે અમને બહુ સારા પરિણામો જોવા મળે છે. બહેનોમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે ખૂબ ભણે છે. બે અથવા પાંચ વર્ષના ગાળા હોય આઠમું ધોરણ ભણ્યા પછી પાંચ વર્ષ થઈ ગયા હોય, નવમુ ભણ્યા પછી ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા હોય એવી બહેનો પણ ખૂબ પોટેન્શિયલ છે.

એમની આંતરિક શક્તિ આંતરિક બળ એટલુ મજબૂત છે, કે અમારી બસ ભણાવવા જાય છે. એમાં એ લોકો સારામાં સારા પરિણામો આપે છે. દસમાના કે બારમાના કોલેજના. આ અર્થમાં આ કાઉ COW દુનિયાભરમાં ગાય તરીકે ઓળખાય છે, અમારે તો એ કોલેજ ઓન વ્હીલ છે. પૈડાં ઉપર સરકતી આ શિક્ષણ થકી સ્ત્રી સશક્તિકરણની આખી જે યોજના છે, એ આ રીતે અમારે ત્યાં ફળિભૂત થઈ છે એનો બહુ આનંદ છે.

