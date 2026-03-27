નડિયાદની કોલેજમાં ઘોડીયા ઘરની સુવિધા, બાળકને લઈ પરીક્ષા આપવા આવતી વિદ્યાર્થિનીઓ

માતૃ્ત્વ ધારણ કરેલ વિદ્યાર્થિનીઓ બાળકની ચિંતા વિના ક્લાસમાં અભ્યાસ કરી શકે છે કે પરીક્ષા આપી શકે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 27, 2026 at 3:14 PM IST

ખેડા : કેટલીક કચેરીઓમાં કામ કરતી મહિલા કર્મચારીઓના બાળકોની સાર સંભાળ માટે ઘોડીયા ઘરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે. નડીયાદમાં આવેલી યુનિ. ટ્રસ્ટ સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજમાં માતૃત્વ ધારણ કરેલી વિદ્યાર્થિનીઓના બાળકો માટે ઘોડીયા ઘરની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. જેથી માતૃ્ત્વ ધારણ કરેલ વિદ્યાર્થિનીઓ બાળકની ચિંતા વિના ક્લાસમાં અભ્યાસ કરી શકે છે કે પરીક્ષા આપી શકે છે.

બાળકને ઘોડીયા ઘરમાં મુકી પોતાનું શૈક્ષણિક કાર્ય કરે છે.

સ્ત્રી કેળવણી માટે પોતાના નવતર અભિગમ માટે જાણીતી નડીયાદ ખાતે આવેલી જીલ્લાની એકમાત્ર મહીલા કોલેજમાં હાલ પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. જ્યાં મોટાભાગે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અનેક માતૃત્વ ધારણ કરેલી અને સગર્ભા વિદ્યાર્થિનીઓ પણ પરીક્ષા આપી રહી છે. કોલેજમાં મહીલાઓ માટે અનેક સુવિધાઓ સાથે જ માતૃત્વ ધારણ કરેલી વિદ્યાર્થિનીઓ માટે કોલેજમાં ઘોડિયાઘરની સુવિધા ઉપલબ્ધ બનાવાઈ છે. કોલેજ દ્વારા બાળકની સાર સંભાળની સુવિધા પુરી પાડવામાં આવી હોઈ આ માતાઓ બાળકની ચિંતા વિના નિશ્ચિંતપણે પરીક્ષા આપી રહી છે. કોલેજમાં પરીક્ષા આપી રહેલી માતાઓ માટે ઘોડીયા ઘરની આ સુવિધા આશીર્વાદરૂપ નીવડી રહી છે.

દર વર્ષે આઠસોથી નવસો વિદ્યાર્થીનીઓ ભણે છે

આ આખા ખેડા જીલ્લાની એકમાત્ર મહિલા કોલેજ છે. જ્યાં દર વર્ષે સવાસો-દોઢસો જેટલા ગામડાંની વિદ્યાર્થીનીઓ અભ્યાસ કરવા આવે છે. BA અને MA ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થવા માટે આવે છે. દર વર્ષે અંદાજીત આઠસોથી નવસો જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓ કોલેજમાં ભણતી હોય છે. આ વિદ્યાર્થિનીઓ માટે કોલેજ દ્વારા અનેક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીની મમતાએ જણાવ્યું કે, "હું MA સેમ 4માં અભ્યાસ કરૂ છું અને હાલ પરીક્ષા ચાલુ છે. હું મારા ચાર મહિનાના નાના બાળકને લઈને આવું છું. અહીંયા ઘોડીયા ઘરની સુવિધા છે, એટલે હું નિશ્ચિંત રીતે બાળકને મુકીને પરીક્ષા આપું છું."

"હું સૂરજબા મહિલા આર્ટસ કોલેજમાં અભ્યાસ કરૂ છું. મારે બે મહીનાનું બેબી છે અને હું અહીંયા પરીક્ષા આપવા આવી છું. અહીંયા અમારી સૂરજબા મહિલા આર્ટ્સ કોલેજમાં અમને ઘોડીયા ઘર મળ્યુ છે. અમારા બાળકને અમે લઈ આવીએ છીએ અહી બધી સુવિધા આપવામાં આવે છે. નાનો હિંચકો છે રમકડાં છે અને ઢીંગલા પણ છે. જેથી કરીને બાળક ખુશ રહે રમે અને અમે પરીક્ષા સારી રીતે આપી શકીએ છીએ. અમે કોલેજનો આભાર માનીએ છીએ." - દ્રષ્ટિ, વિદ્યાર્થીની

વિદ્યાર્થીની વધુમાં જણાવે છે કે, મારો અભ્યાસ ચાલુ છે. ઘરની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાના કારણે મારો અભ્યાસ વચ્ચે છુટી ગયેલો, પરંતુ મારી એવી ઈચ્છા હતી કે મારે અભ્યાસ ચાલુ રાખવો છે. એ માટે મારી નાની દીકરીને મુકીને હું આગળ અભ્યાસ કરવા માટે અહીંયા કોલેજમાં આવું છું. કોલેજ મને ઘણો સપોર્ટ કરે છે.

કોલેજના પ્રિન્સિપાલ હસિત મહેતાએ જણાવ્યું કે, "કોઈપણ સંજોગોમાં કેવી રીતે સંઘર્ષ સાથે ભણવું એ માટેની એમની એમની જે જીદ એ બહુ નવાઈ પમાડે એવી છે. આપણે એમ માનીએ કે છોકરી બિચારી બાપડી પણ એના જેટલું મજબૂત આ જગતમાં કોઈ નથી. અહીં અમારે ત્યાં એવી છોકરીઓ ભણવા આવે છે, સામાન્ય રીતે કોઈ મારા જેવો માણસ હોય તો એ ડગી જાય અને ન ભણે. પ્રેગનન્સી હોય, પ્રેગનન્સીના છેલ્લા મહિનાઓમાં હોય, ઘરમાં માતા પિતા ન હોય, ઘરમાં બીજી આર્થિક મુશ્કેલીઓ હોય, સવારે ચાર વાગે ઉઠીને ભેંસો દોહીને આવવાનું હોય, હમણાં જ પિતાનું મરણ થયું હોય, સાસરામાં ઝઘડા હોય, પોતે નોકરી કરી અને ઘરનું પાલન પોષણ કરવાનું હોય, નાના બાળકો સાચવવાના હોય છતાં એ નિયમિત રીતે ભણે છે."

પ્રિન્સિપાલે વધુમાં જણાવ્યું કે, "કોલેજમાં નિયમિત ન આવે પણ કયારેક આવે છતાં પરીક્ષામાં જ્વલંત સફળતા મેળવીને ફર્સ્ટ ક્લાસ ડીસ્ટીંક્શન મેળવે એવુ પરિણામ લાવે એવી દીકરીઓ અહીં ભણી રહી છે. અમારે ત્યાં ધણી વિદ્યાર્થીનીઓ માતા છે. તેમના માટે અમે સ્પેશ્યલ ઘોડીયા ઘરની સગવડ કરી છે. પરીક્ષા દરમિયાન ભણવા આવે ત્યારે કેટલી બધી છોકરીઓ બાળકને લઈને આવે છે. તેમની સાથે સાસુ, નણંદ, કાં તો માતા જોડે આવ્યા હોય. ઘોડીયા ઘરમાં બાળક સુતુ હોય અને છોકરી પરીક્ષા આપતી હોય. ઘોડીયા ઘરમાં બાળક સુતુ હોય ને છોકરી ક્લાસ ભરતી હોય, આનાથી મોટુ સશક્તિકરણનું ઉદાહરણ કયું હોઈ શકે. આવી છોકરીઓ અમારે ત્યાં ભણે છે એનો અમને બહુ આનંદ છે."

કોલેજનું માર્ગદર્શન, પ્રેરણા અને હૂંફના કારણે આ વિદ્યાર્થીનીઓ સામાજીક, કૌટુંબિક, શારિરીક અને આર્થિક એવા વિવિધ પડકારોનો સફળતાથી સામનો કરી પોતાના અભ્યાસના ધ્યેયમાં આગળ વધી રહી છે. કોલેજ દરેક તબક્કે વિદ્યાર્થીનીઓને પોતાના ધ્યેયમાં આગળ વધવામાં સતત પડખે રહી તમામ સુવિધા, માર્ગદર્શન અને મદદ પૂરી પાડે છે. જેને કારણે પડકારો છતાં કોલેજની અનેક વિદ્યાર્થીનીઓ વિવિધ શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ મેળવી ચુકી છે. બાળકને લઈ કોલેજમાં પરીક્ષા આપવા આવતી આ વિદ્યાર્થિનીઓ ભણીને પોતાના પગ પર ઊભા થવા માંગતી અન્ય અનેક વિદ્યાર્થિનીઓને પ્રેરણા પૂરી પાડી રહી છે.

