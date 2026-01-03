નડીયાદના સુપ્રસિદ્ધ સંતરામ મંદિરે પોષી પૂર્ણિમાની શ્રદ્ધા પુર્ણ ઉજવણી કરાઈ, ભાવિકો ઉમટ્યા

ETV Bharat / state

આજે વહેલી સવારથી સંતરામ મંદિરમાં આજે પોશી પૂનમના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો દૂર દૂરથી બાધા પૂર્ણ કરવા આવી પહોંચ્યા હતા.

ખેડા : નડીયાદના સેવાતીર્થ એવા સુપ્રસિદ્ધ સંતરામ મંદિર ખાતે આજરોજ પોષી પૂર્ણિમાની ભક્તિભાવ પુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સંતરામ મંદિરમાં પોષી પૂર્ણિમાએ દર્શન કરવા સાથે બોર ઉછાળવાની પરંપરા છે. જેને લઈ આજે વહેલી સવારથી મંદિરમાં વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા હતા. અહીં મંદિરમાં બોર ઉછાળવાથી અબોલ બાળકો બોલતા થતા હોવાની માન્યતા છે. જેને લઈ આજે મંદિર ખાતે ભાવિકોએ હજારો મણ બોર ઉછાળી માનતા પુર્ણ કરી હતી.

આજે વહેલી સવારથી સંતરામ મંદિરમાં આજે પોશી પૂનમના દિવસે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિકો દૂર દૂરથી બાધા પૂર્ણ કરવા આવી પહોંચ્યા હતા. મંદિરમાં હજારો મણ બોરની ઉછામણી કરવામાં આવી હતી, સાથે જ સમગ્ર મંદિર પરિસર જય મહારાજના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

પોષી પુર્ણિમાએ બોર ઉછાળવાની પરંપરા

સંતરામ મંદિરમાં પોષી પૂર્ણિમાએ બોર ઉછાળવાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. જે માતા-પિતાનું બાળક બોલતું ન હોય કે તોતડાતું હોય તેવા વાલી પોતાનું બાળક બોલતું થાય તે માટે મહારાજના આશીર્વાદ સાથે પૂર્ણિમાએ બોર ઉછાળવાની માનતા રાખતા હોય છે. બાદમાં બાળક બોલતું થતા પોષી પૂર્ણિમાએ મંદિરમાં બોરની ઉછામણી કરી માનતા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. સવા શેર બોરથી લઈને બાળકનું જેટલુ વજન હોય તેટલું કે તેનાથી વધારે બોર ઉછાળવામાં આવે છે. જેને ભાવિકો પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે. પ્રતિવર્ષ હજારો મણ બોરની મંદિરમાં ઉછામણી કરવામાં આવતી હોય છે. જેને લઇ પોષી પૂનમને ભાવિકો બોર પૂનમ તરીકે પણ ઓળખે છે.

ભાણિયો બોલતો થયો એથી અમે બોર ઉછાળવા આવ્યા છીએ: ભાવિક

માનતા પૂર્ણ કરવા આવેલા ભાવિક જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, હું વડોદરા રહું છું અને અમારા ભાણિયા માટે અમે બોર ઉછાળવાની માનતા રાખી હતી. અમે સંતરામ મંદિરના સંતરામ મહારાજમાં ખૂબ જ શ્રદ્ધા ધરાવીએ છીએ. મારો ભાણિયો બોલતો થઈ ગયો છે, એથી અમે બોર ઉછાળવા માટે આવ્યા છીએ. અમારી માનતા અત્યારે પૂરી કરવાના છીએ.

મહારાજના દર્શન કરવા અને બોર ઉછાળવા આવ્યા છીએ: ભાવિક

દર્શન કરવા અમદાવાદથી આવેલા ભાવિક દર્શનભાઈ રાવલે જણાવ્યું હતું કે, આજે નડીયાદની પવિત્ર ભૂમિ પર સંતરામ મહારાજના મંદિરે પોષ પુર્ણિમાનો મહિમા છે. જે બોર પુર્ણિમા તરીકે આપણે બધા જાણીએ છીએ. દરેકની આસ્થાનું એક કેન્દ્ર છે, તો આજે અમે પણ અમારા બાળકો સાથે આજે અમે પણ મહારાજના દર્શન કરવા અને બોર ઉછાળવા આવ્યા છીએ.

