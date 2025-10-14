ETV Bharat / state

નડિયાદમાં લોકોને લલચાવીને ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ કરાતા સ્થળ પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું

મહાનગરપાલિકા દ્વારા 15 દિવસ પહેલા દબાણ દૂર કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી.

નડિયાદમાં ડિમોલિશન કાર્યવાહી
નડિયાદમાં ડિમોલિશન કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 7:09 PM IST

1 Min Read
ખેડા: ખેડા જીલ્લાના નડિયાદમાં ધર્માંતરણ કરાવવામાં આવતું હોવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો હતો. જેમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને લલચાવી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાની પ્રવૃતિ ચાલતી હોવાનું બહાર આવ્યુ હતુ. શહેરમાં જે સ્થળે સંસ્થા દ્વારા આ ધર્માંતરણ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. તે સ્થળે ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવેલા દબાણ આજે મહાનગરપાલિકા દ્વારા દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

મહાનગરપાલિકા દ્વારા 15 દિવસ પહેલા દબાણ દૂર કરવા નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જો કે તેમ છતાં અમદાવાદ ખાતે રહેતા મકાન માલિક દ્વારા મહાનગરપાલિકાને કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ આપવામાં આવ્યો નહોતો. જેને લઈ આજરોજ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું.

ધર્માંતરણ મામલમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
શહેરમાં રીસ્ટોરેશન રિવાઇવલ નામની સંસ્થા દ્વારા સેમિનારના બહાના હેઠળ લોકોને બોલાવી ધર્માંતરણ કરવામાં આવતું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં વિદેશમાંથી પણ ફંડ મળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે મામલે પોલીસ દ્વારા સંસ્થા ચલાવનાર મુખ્ય આરોપી સ્ટીવન મેકવાન તેમજ અન્ય એક આરોપી સ્મિતુલ મહીડાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

નડિયાદમાં ડિમોલિશન કાર્યવાહી
શહેરમાં દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે : ડેપ્યુટી મ્યુનિ.કમિશ્નર

આ બાબતે ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર રૂદ્રેશ હુદડે જણાવ્યું હતું કે, નડીયાદ શહેરમાં વિવિધ જગ્યાએ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. જેમ ફરિયાદ આવતી હોય તે પ્રમાણે દબાણ દૂર કરીએ છીએ. ફૂટપાથ પર, શાકમાર્કેટમાં, વિવિધ રસ્તાઓ પર જે દબાણકર્તા લારી ગલ્લા હોય કે શેડ બનાવેલા છે એના પણ દબાણો દૂર કરીએ છીએ. એ જ રીતે આજે પણ કામગીરી ચાલુ છે. જેમાં ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી શેડ બનાવવાની ફરિયાદ હતી. એ પણ દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. જે રામ તલાવડી બાજુની જગ્યા છે.

