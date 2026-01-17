નડીયાદના મોટા કુંભનાથ મહાદેવ મંદિરમાં થયેલી ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, મંદિરોને નિશાન બનાવતો રીઢો આરોપી મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયો
Published : January 17, 2026 at 7:51 AM IST
ખેડા: નડીયાદમાં આવેલા સુપ્રસિદ્ધ શ્રી મોટા કુંભનાથ મહાદેવ મંદિરમાં 14 જાન્યુઆરીના રોજ મકરસંક્રાંતિની રાત્રે ચોરી થવાની ચકચારી ઘટના બનવા પામી હતી.જેમાં ગર્ભગૃહના તાળા તોડી દાગીના અને પૂજાના સાધનોની ચોરી થઈ હતી. એ જ રાત્રે નડીયાદના સલુણ ખાતે આવેલા એક અન્ય મંદિરમાં પણ ચોરીની ઘટના બની હતી.
મંદિરમાં ચોરીના આ મામલામાં જીલ્લા પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરાતા ગણતરીના કલાકોમાં બંને ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે રીઢા આરોપી વિનોદ ઉર્ફે વિનુ મનુભાઇ તળપદાને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ દ્વારા આરોપી પાસેથી અંદાજે 13 કિલો ચાંદી અને અન્ય સોના-ચાંદીના દાગીના સહિતનો સાડા ચાર લાખ રૂપિયા ઉપરાંતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
સાત ટીમો કામે લાગી હતી: એસપી
આ બાબતે એસપી વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તા.14/01/2026 ના રાત્રિના અંધારાનો લાભ લઈ નડીયાદ ટાઉન ખાતે આવેલા સુપ્રસિદ્ધ મંદિર મોટા કુંભનાથ મહાદેવમાં કોઈ ઈસમ રાત્રે ચાંદીનો નાગ અને અન્ય છત્ર સહિતના સાડા ચાર લાખ રૂપિયા ઉપરનો મુદ્દામાલની ચોરી કરેલી. સાથે સાથે એ જ રાત્રિ દરમ્યાન નડીયાદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં સલુણ ગામમાંથી પણ મંદિર ચોરી થયેલી. આ મંદિર ચોરી થયા બાદ જ્યારે સવારે ખબર પડી ત્યારે ઘટના સ્થળ ઉપર જઈ અને પ્રિન્ટ લેવામાં આવી સીસીટીવી કેમેરા તપાસવામાં આવ્યા. અલગ અલગ સાત ટીમો બનાવી નડીયાદ ટાઉન અને એલસીબી પોલિસ ડિટેક્શન કરવાના કામે લાગી. જેમાં હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને સીસીટીવી કેમેરાના એનાલિસિસથી એક વિનોદ મનુભાઈ તળપદા સલુણવાળાને એમાં રાઉન્ડઅપ કરી એની પૂછપરછ કરતા એણે આ બંને ચોરી કરી હોવાનું કબૂલ્યું હતું. તમામ ઓરીજીનલ મુદ્દામાલ સાડા ચાર લાખ રૂપિયા ઉપરનો મુદ્દામાલ એની પાસેથી કબજે કરેલ છે.
મંદિરે દર્શન કરવા જઈ રાત્રે ચોરી કરતો
વધુમાં એસપીએ જણાવ્યું હતું કે આ આરોપીના વિરૂદ્ધમાં અગાઉ બાર ગુના દાખલ થયેલા છે, એક પ્રકારનો હિસ્ટ્રીશીટર છે. એના ફૂટેજ પરથી જે ડી સ્ટાફની ટીમ છે એને ખબર પડી કે આ આરોપી વિનોદ તળપદા છે.
મોડસ ઓપરેન્ડીમાં એ દિવસ દરમિયાન મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય છે અને ત્યાં કેમેરા ના હોય તો એ ધ્યાન રાખી પછી રાત્રિ દરમિયાન એકલતાનો લાભ લઈ અને પછી મંદિરમાં ચોરી કરતો હોય છે.
