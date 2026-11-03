GEB કોન્ટ્રાક્ટની અદાવતમાં યુવકની હત્યાનો ખુલાસો, નડિયાદના સોડપુરમાં કારમાંથી મળેલા મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો; સાતની ધરપકડ
ખેડાના નડિયાદ તાલુકાના સોડપુરમાં બંધ ઇકો ગાડીમાંથી 28 વર્ષીય યુવકના શંકાસ્પદ હાલતમાં મળેલા મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો છે.
Published : November 3, 2026 at 10:18 AM IST
ખેડા: ખેડાના નડિયાદ તાલુકાના સોડપુરમાં બંધ ઇકો ગાડીમાંથી 28 વર્ષીય યુવકના શંકાસ્પદ હાલતમાં મળેલા મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો છે. પોલીસ તપાસમાં વીજ કરંટ આપી યુવકની હત્યાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ચકલાસી પોલીસે સાત આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઈકો કારમાંથી મળી આવ્યો હતો મૃતદેહ
27 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ અશ્વિનભાઇ કામ માટે ઘરેથી નીકળ્યા હતા, પરંતુ પરત ફર્યા નહોતા. બીજા દિવસે 28 ઓક્ટોબરના રોજ ઝાલાનગર સ્મશાન પાસે ખુલ્લી જગ્યામાં પાર્ક કરેલી બંધ ઇકો કારમાંથી તેમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
પ્રથમ દૃષ્ટિએ ચકલાસી પોલીસને બનાવ કુદરતી મૃત્યુનો લાગ્યો હતો. જોકે, તપાસ દરમિયાન મૃતદેહ પર વીજ કરંટના નિશાન સહિતની શંકાસ્પદ બાબતો સામે આવતા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસમાં હત્યાની આશંકા મજબૂત બનતાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓએ અશ્વિનભાઈને વાયર ચોરીના બહાને બોલાવી સોઢપુર નજીક અલીણા તરફના રોડ પર નહેર પાસે લઈ ગયા હતા. ત્યાં તેમને થાંભલા સાથે બાંધી વીજ કરંટ આપીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યારબાદ મૃતદેહને ઈકો કારમાં મૂકી ઝાલાનગર સ્મશાન પાસે છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. મૃતકના ખિસ્સામાંથી રોકડ રકમ પણ કાઢી લેવામાં આવી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
કોન્ટ્રાક્ટની અદાવતમાં હત્યાનો ખુલાસો
ચકલાસી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ, નાના બોરીયા ગામના અશ્વિનભાઇ હર્ષદભાઇ સોલંકી જી.ઇ.બી.ના કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ થાંભલા ઊભા કરવા અને નવા વાયર લાગવવાનું કામ કરતા હતા. આ કામની અદાવત રાખીને રાકેશ ઉર્ફે અકો ઉર્ફે આકાશ વિનુભાઇ પરમાર સહિતના શખ્સોએ હત્યાનું કાવતરૂં રચ્યું હોવાનો ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
સાત શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો
આ મામલે જનકભાઇ અભાભાઇ સોલંકીની ફરિયાદના આધારે ચકલાસી પોલીસે નાના બોરિયાના રહેવાસી શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધી તમામને ઝડપી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
- રાકેશ ઉર્ફે અકો ઉર્ફે આકાશ વિનુભાઈ પરમાર
- જગદીશ પોપટભાઈ પરમાર
- રઘુવીર રમેશભાઈ પરમાર
- પ્રવિણભાઈ ઉર્ફે ચોડીયો શનાભાઈ સોલંકી
- પરેશ નટુભાઈ પરમાર
- અશોક નગીનભાઈ સોલંકી
- ધર્મેશભાઈ હિંમતભાઈ સોલંકી
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