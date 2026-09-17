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સાબરકાંઠામાં મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો, પત્ની અને સાળાએ ભેગા મળીને પતિની કરી હત્યા

સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ પોશીના વિસ્તારમાંથી થોડા દિવસ અગાઉ મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો છે.

સાબરકાંઠામાં મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો
સાબરકાંઠામાં મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 1:30 PM IST

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સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ પોશીના વિસ્તારમાંથી થોડા દિવસ અગાઉ મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો છે. અમદાવાદના યુવકની તેની જ પત્ની, સાળા અને પત્નીએ મળીને ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પિયર જવા ન દેવા જેવી સામાન્ય બાબતે અને ઘરકંકાસમાં આખરે પતિ રાકેશ પરમારને મોતને ઘાટ ઉતારીને લાશ ફેંકી દેવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોશીના પોલીસે આ સમગ્ર હત્યાનો ભેદ ઉકેલી ત્રણ આરોપીઓની અટકાયત કરી છે.

સાબરકાંઠામાં યુવકની પત્ની અને સાળાએ જ કરી હત્યા

સાબરકાંઠાના પોશીના તાલુકાના છોછર ગામની સીમમાં થોડા દિવસ અગાઉ અજાણ્યા પુરૂષની બિનવારસી લાશ મળી હતી. ઘટનાની ગંભીરતા જોઇ પોશીના પોલીસે LCB અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં રહેતા કેશ પરમાર તરીકે થઈ હતી. પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, મૃતક રાકેશ પરમાર અવારનવાર તેની પત્ની અને બાળકો સાથે મારઝૂડ કરતો હતો અને પત્નીને પિયર પણ જવા દેતો નહોતો.

સાબરકાંઠામાં મળેલી બિનવારસી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

આ રોજ-રોજના ગૃહક્લેશથી કંટાળીને પત્ની ગીતાબેને પોતાના ભાઈ અને ભાભી સાથે મળીને રાકેશને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. આરોપીઓએ રાકેશને પાર્ટીમાં જવાનું બહાનું બતાવી અમદાવાદથી એક ફોર વ્હીલર કારમાં બેસાડ્યો હતો ત્યારબાદ તેનું અપહરણ કરી સાબરકાંઠાના પોશીના ખાતે લાવ્યા હતા. પોશીનાના છોછર નજીક પહોંચતા જ આરોપીઓએ કારમાં જ રાકેશની હત્યા કરી નાખી હતી અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટે લાશને સીમમાં ફેંકી અમદાવાદ ભાગી ગયા હતા.

ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે પોશીના પોલીસે આ સમગ્ર હત્યાનો ભેદ ઉકેલી ત્રણેય આરોપી 1) રવીભાનસિંહ રાજપૂત (સાળો-રહે.કઠવાડા.અમદાવાદ) 2) ભાવનાબેન રાજપૂત (ભાભી-રહે.કઠવાડા, અમદાવાદ) 3) ગીતાબેન ઉર્ફે મોહિનીબેન પરમાર (પત્ની-રહે.વસ્ત્રાલ.અમદાવાદ) ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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