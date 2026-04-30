અમદાવાદમાં 34 વર્ષ જૂના હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો, યુવતીના માનવ અવશેષ મળ્યા

34 વર્ષ જૂના હત્યા કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઘરમાં ખોદકામ કરીને ખાડામાંથી માનવ અવશેષ બહાર કાઢી ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:05 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં 34 વર્ષ પહેલા થયેલી યુવતીની હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઘરમાં ખોદકામ કરીને ખાડામાંથી માનવ અવશેષ બહાર કાઢી ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

બનાવની વિગત જોઇએ તો, મૃતક ફરઝાનાના લગ્ન સુરતમાં થયા હતા, પરંતુ એક વર્ષ બાદ છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા. બાદમાં તે ધોળકા સ્થિત માવતરના ઘરે પરત આવી અને પછી અમદાવાદમાં રહેવા લાગી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, ફરઝાના દેહવ્યાપાર સાથે સંકળાયેલી હતી અને તેના અનેક પુરુષો સાથે સંબંધો હતા. અમદાવાદમાં તેની મુલાકાત સમસુદ્દીન સાથે થઈ હતી અને બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો. થોડા સમય બાદ બંનેએ લગ્ન પણ કર્યા હતા.

લગ્ન બાદ પણ ફરઝાનાની હરકતોમાં ફેરફાર ન આવતા સમસુદ્દીન દ્વારા તેની હત્યા કરવાનો પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તેણે પોતાના ભાઈ ઈકબાલ અને મિત્ર અબ્દુલ કરીમ સાથે આ અંગે ચર્ચા કરી હતી. આ પ્લાનમાં અબ્દુલ કરીમના પરિચિત સાદિયા બીબીને પણ સામેલ કરવામાં આવી. સાદિયા બીબી એકલી રહેતી હોવાથી તેના ઘરે જ હત્યા કરવાનો પ્લાન બનાવાયો હતો. રાત્રે ફરઝાના અને સમસુદ્દીન ત્યાં રોકાયા હતા.

મધરાત્રીના સમયે ચારેય આરોપીઓએ મળીને ફરઝાનાનું ગળું દબાવી હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા પહેલા જ સાદિયા બીબીના ઘર બહાર ખાડો ખોદી રાખવામાં આવ્યો હતો. હત્યા બાદ મૃતદેહને ખાડામાં છુપાવી ઉપર ચણતર કરી દેવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર ઘટનાના દરમિયાન સાદિયા બીબીના એક સબંધીએ આ દૃશ્ય જોઈ લીધું હતું, જેને આરોપીઓએ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 20 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદી માનવ અવશેષ બહાર કાઢ્યા

હાલમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આશરે 20 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદવામાં આવતા માનવ અવશેષ મળી આવ્યા છે. આ અવશેષોને સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. મૃતક ફરઝાનાનો ભાઈ જીવિત હોવાને કારણે ડીએનએ ટેસ્ટ દ્વારા ઓળખની પુષ્ટિ કરવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સાદિયા બીબીનું મકાન બંધ હતું અને વિસ્તારમાં આ ઘર અંગે અફવાઓ ફેલાયેલી હતી.

ACP ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ભરત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ અત્યંત જૂનો હોવા છતાં ટેક્નિકલ અને વૈજ્ઞાનિક તપાસના આધારે મહત્ત્વપૂર્ણ પુરાવા મળ્યા છે. મળેલા માનવ અવશેષોના ડીએનએ પરીક્ષણ બાદ સાચી ઓળખ અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ મામલે સંડોવાયેલા તમામ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ સમગ્ર ઘટનાએ શહેરમાં ચકચાર મચાવી છે અને વર્ષો જૂનું રહસ્ય હવે ધીમે ધીમે ઉકેલાઈ રહ્યું છે.

