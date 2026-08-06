મોરબી: વીરપરડામાં રહસ્યમય કૂવામાં ફરી હલચલ, પાણી આપમેળે હાલક-ડોલક થવા લાગ્યું
મોરબીના વીરપરડામાં કૂવાનું પાણી આપમેળે હાલક-ડોલક થવા લાગ્યું અને વમળા ઉઠ્યા, મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો પહોંચ્યા, કેટલાક વિડિયો બનાવતા તો કેટલાક પૂજા કરતા જોવા મળ્યા.
Published : August 6, 2026 at 10:22 AM IST
મોરબી: વીરપરડા ગામનો રહસ્યમય કૂવો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. બે દિવસ પહેલાં હલચલ બંધ થયા બાદ આજે બપોરે ફરીથી કૂવાનું પાણી આપમેળે હાલક-ડોલક થવા લાગ્યું છે. ઘટનાને જોવા માટે ગામના લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા છે. આખરે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે તેનું કારણ હજુ રહસ્ય જ બની રહ્યું છે.
મોરબી તાલુકાના વીરપરડા ગામે આવેલો આ કૂવો છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. આ કૂવાના પાણીમાં અચાનક જ કોઈ કારણ વગર હલચલ શરૂ થઈ જાય છે. બે દિવસ પહેલાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી. જે બાદમાં પાણી શાંત થઈ ગયું હતું અને આજે બપોર સુધી બધું સામાન્ય હતું. પરંતુ આજે બપોરે આશરે 3 વાગ્યાની આસપાસ ફરીથી કૂવાનું પાણી જાતે જ હલચલ કરવા લાગ્યું. પાણીમાં મોટા મોટા વમળો ઉઠવા લાગ્યા અને અવાજ પણ આવવા લાગ્યો.
“હું આજે બપોરે અહીંથી પસાર થતો હતો ત્યારે જોયું તો કૂવાનું પાણી એકદમ હલવા લાગ્યું. પહેલાં તો મને વિશ્વાસ જ ન થયો. મેં તરત જ ગામના બીજા લોકોને બોલાવ્યા. બધા દોડીને આવ્યા અને જોવા લાગ્યા. આવું પહેલી વાર જોયું.” – સાહિલ, પ્રથમ દ્રશ્ય જોનાર ગ્રામજન
જેવી જ ગામના લોકોને આ અંગે જાણ થઈ કે તુરંત જ કૂવાના સ્થળે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા. મહિલાઓ, બાળકો અને વૃદ્ધો પણ આ અજાયબી જોવા માટે પહોંચ્યા હતા. કેટલાક લોકો મોબાઈલમાં વિડિયો બનાવી રહ્યા હતા તો કેટલાક ભક્તિભાવથી પૂજા-અર્ચના પણ કરી રહ્યા હતા. સમગ્ર ગામમાં આ ઘટનાને લઈને ચર્ચાનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે.
“આ કૂવામાં આજે ફરીથી પાણી હલવા લાગ્યું. બે દિવસ પહેલાં પણ આવું થયું હતું અને પછી બંધ થઈ ગયું. આજે 3 વાગ્યાની આસપાસ ફરીથી ચાલુ થયું. અમને ખબર નથી કે આવું કેમ થાય છે. અમારો વિસ્તાર ભૂકંપ ઝોનમાં આવે છે એટલે કદાચ ધરતીના હાલવાના કારણે આવું થતું હશે.” – જીતુભાઈ પટેલ, ગ્રામજન
સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે આ પ્રકારની ઘટના બનવાનું કારણ શું છે? વૈજ્ઞાનિકો કે તંત્ર દ્વારા હજુ સુધી આ અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. ગ્રામજનોનું માનવું છે કે આપણો આખો વિસ્તાર ભૂકંપ ઝોનમાં આવેલો છે. કદાચ જમીનની નીચે કોઈ નાનો આંચકો આવતો હોય અથવા ભૂગર્ભમાં પાણીના પ્રવાહમાં ફેરફાર થતા હોય જેના કારણે આવું થતું હશે. જોકે કોઈ નિષ્ણાત ટીમ દ્વારા હજુ સુધી તપાસ કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે આ રહસ્ય વધુ ગાઢ બન્યું છે.
હાલ આ ઘટનાને લઈને વીરપરડા સહિત આસપાસના ગામોમાં ભારે જિજ્ઞાસા જોવા મળી રહી છે. લોકો અલગ-અલગ અટકળો લગાવી રહ્યા છે. કેટલાક તેને કુદરતી ઘટના ગણાવી રહ્યા છે તો કેટલાક ચમત્કાર માની રહ્યા છે. ગ્રામજનોએ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને ભૂસ્તરશાસ્ત્ર વિભાગને અપીલ કરી છે કે આ કૂવાની તાત્કાલિક તપાસ કરવામાં આવે અને સાચું કારણ બહાર લાવવામાં આવે. જેથી લોકોમાં ફેલાયેલો ભય અને ગેરસમજ દૂર થાય. હાલ પોલીસ અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કૂવાની આસપાસ ભીડ ન થાય તેની પણ તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
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