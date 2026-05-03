ETV Bharat / state

કચ્છના દરિયાકાંઠે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળ્યો રહસ્યમય ડ્રોનનો કાટમાળ, સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ

2 મેના રોજ પિંગલેશ્વરથી સિંધોડી તરફ દરિયાકાંઠે તપાસ દરમિયાન પોલીસને રેતીમાં પડેલો આશરે દસ ફૂટ લાંબો અને ત્રણ ફૂટ પહોળો ડ્રોનના પાંખિયાનો અવશેષ નજરે ચડ્યો.

કચ્છમાં ડ્રોનનો કાટમાળ મળ્યો
કચ્છમાં ડ્રોનનો કાટમાળ મળ્યો (Kutch SOG Police)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

કચ્છ: પશ્ચિમ કચ્છના અતિસંવેદનશીલ કોસ્ટલ વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી ચોવીસે કલાકના સઘન પેટ્રોલીંગ દરમિયાન સુરક્ષાને લગતો એક ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો છે. જખૌ નજીક પિંગલેશ્વર બીચથી સિંધોડી ગામ તરફના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં સંયુક્ત પેટ્રોલિંગ કરી રહેલી પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓની ટીમને દરિયામાં તણાઈ આવેલ બિનવારસુ ડ્રોનના પાંખિયાનો મોટો કાટમાળ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર કચ્છના દરિયાઇ પટ્ટાની વ્યૂહાત્મક મહત્વતા અને સુરક્ષા પડકારોને ઉજાગર કર્યા છે.

છેલ્લા કેટલાક સમયથી દરિયામાંથી બિનવારસુ માદક પદાર્થના પેકેટો, શંકાસ્પદ સામગ્રી અથવા વિદેશી તત્વો સાથે સંકળાયેલી વસ્તુઓ તણાઈ આવવાની શક્યતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડ પર છે. એવામાં એસ.ઓ.જી., કોસ્ટલ પોલીસ, સ્થાનિક પોલીસ તેમજ વિવિધ ગુપ્તચર એજન્સીઓને સાથે રાખી વિશેષ સંયુક્ત કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

કચ્છમાં ડ્રોનનો કાટમાળ મળ્યો
કચ્છમાં ડ્રોનનો કાટમાળ મળ્યો (Kutch SOG Police)

આ ઓપરેશન અંતર્ગત પશ્ચિમ કચ્છના વિશાળ દરિયાકિનારા પર ઉંટસવાર પેટ્રોલિંગ, ઘોડેસવાર પેટ્રોલિંગ, મોટર સાઇકલ પેટ્રોલિંગ અને ફૂટ પેટ્રોલિંગ જેવી અલગ અલગ રીતોથી દિવસ-રાત ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પશ્ચિમ કચ્છ SOG પોલીસ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, પોલીસની આ કામગીરી દરમિયાન 2 મેના રોજ એસ.ઓ.જી., એલ.આઇ.બી. ફિલ્ડ, જખૌ પોલીસ તથા સ્ટેટ આઇ.બી.ના અધિકારીઓની સંયુક્ત ટીમ પિંગલેશ્વરથી સિંધોડી તરફ દરિયાકાંઠે તપાસ કરી રહી હતી. ત્યારે તેમને રેતીમાં પડેલો આશરે દસ ફૂટ લાંબો અને ત્રણ ફૂટ પહોળો ડ્રોનના પાંખિયાનો અવશેષ નજરે ચડ્યો.

પ્રાથમિક રીતે જોતા આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ ન હોવાનું પોલીસને લાગ્યું હતું. અવશેષની રચના, માપ અને મટીરીયલને જોતા તે હવાઈ ગતિવિધિ સાથે જોડાયેલા ડ્રોનનો ભાગ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બિનવારસી હાલતમાં મળેલા આ કાટમાળને લઈને પોલીસ તંત્રએ તરત જ ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરી અને સમગ્ર વિસ્તારને સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી સંવેદનશીલ જાહેર કરી જરૂરી તપાસ શરૂ કરી દીધી હતી.

મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે પશ્ચિમ કચ્છનો દરિયાઇ પટ્ટો આંતરરાષ્ટ્રીય જળસીમા નજીક આવેલ હોવાથી અહીંથી મળતી દરેક શંકાસ્પદ વસ્તુ સુરક્ષા એજન્સીઓ માટે અત્યંત ગંભીર ગણાય છે. ડ્રોનનો આ કાટમાળ ક્યાંથી તણાઈ આવ્યો? તે સૈન્ય ઉપયોગનો હતો કે ખાનગી સર્વેલન્સ ડ્રોનનો ભાગ હતો? કે પછી કોઈ વિદેશી ગતિવિધિ સાથે તેનો સંબંધ છે? જેવા અનેક પ્રશ્નો હાલ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. જોકે પોલીસે સાવચેતીના ભાગરૂપે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી આ અવશેષને ઇન્ડિયન એરફોર્સના અધિકારીઓને હવાલે કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે જેથી તેની ટેકનિકલ તપાસ દ્વારા હકીકત બહાર આવી શકે.

કચ્છના દરિયાકાંઠે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી શંકાસ્પદ ચીજવસ્તુઓ મળી આવવાની ઘટનાઓ વચ્ચે હવે ડ્રોનના પાંખિયાનો અવશેષ મળવો સામાન્ય ઘટના માનવામાં આવી રહી નથી. આ ઘટનાએ સુરક્ષા એજન્સીઓને વધુ ચુસ્ત બનાવતાં સરહદી વિસ્તારોમાં હાઇ એલર્ટ જેવી સ્થિતિ ઉભી કરી છે. આગામી દિવસોમાં એરફોર્સની તપાસ બાદ આ ડ્રોનનો મૂળ સ્ત્રોત અને તેનો હેતુ શું હતો તે સામે આવે તેવી શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. વૃદ્ધાની હત્યા કરી પગ કાપી ચાંદીના કડલાં લૂંટનારા નરાધમો ઝડપાયા, ઈકો કારના હપ્તા ભરવા આચર્યું હતું કૃત્ય
  2. જૂનાગઢ-આણંદ એસટી બસમાં નશામાં ધૂત મુસાફરે યુવતી સાથે છેડતી અને ગાળાગાળી કરી મચાવ્યો હોબાળો
  3. અમરેલી શહેરમાં હિસ્ટ્રીશીટર આરોપી દ્વારા મારામારી, પોલીસે કર્યું રી-કન્સ્ટ્રક્શન

TAGGED:

INDIA PAKISTAN BORDER
KUTCH BORDER DRONE DEBRIS
DRONE DEBRI FOUND IN KUTCH
કચ્છમાં ડ્રોનનો કાટમાળ મળ્યો
KUTCH NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.