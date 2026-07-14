GSFC બ્રિજ પર વ્યક્તિનું રહસ્યમય મોત, પરિવારનો લૂંટ બાદ હત્યાનો આક્ષેપ; પોલીસે વિવિધ એંગલથી તપાસ શરૂ કરી
મૃતકનું વાહન બ્રિજ પર, જ્યારે મૃતદેહ નીચેથી મળ્યો, પહેરેલા સોનાના દાગીના, રોકડ ગુમ હોવાનો પરિવારનો આક્ષેપ
Published : July 14, 2026 at 7:32 PM IST
વડોદરા: GSFC બ્રિજ પરથી રહસ્યમય સંજોગોમાં નીચે પટકાતા રણોલી ગામના વ્યક્તિનું મોત થયું છે. મૃતકના પરિવારજનોએ આ ઘટનાને અકસ્માત નહીં પરંતુ લૂંટ બાદ હત્યા ગણાવી ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ કરી છે. સમગ્ર મામલે છાણી પોલીસે વિવિધ એંગલથી તપાસ શરૂ કરી છે.
મૃતકની ઓળખ ભરતભાઈ માળી તરીકે થઈ છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. મૃતકના પરિવારજનોએ આ ઘટના સામાન્ય અકસ્માત ન હોવાનું કહી લૂંટ બાદ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ ભરતભાઈ માળી પોતાની એક્ટિવા લઈને બહાર ગયા હતા. બાદમાં તેમનો મૃતદેહ GSFC બ્રિજ નીચે મળી આવ્યો હતો, જ્યારે તેમની એક્ટિવા બ્રિજ પર સલામત હાલતમાં મળી આવી હતી. પરિવારનો સવાલ છે કે, જો અકસ્માત થયો હોય તો વાહન બ્રિજ પર જ કેવી રીતે રહ્યું અને મૃતક બ્રિજની નીચે કેવી રીતે પહોંચ્યા. આ ઘટનામાં અનેક શંકાસ્પદ બાબતો સામે આવી રહી હોવાનું પરિવારનું કહેવું છે.
પરિવારજનોએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો છે કે, ઘટનાસ્થળેથી મળેલી એક્ટિવાની ચાવી વાહનમાં ચાલુ હાલતમાં ન મળી, પરંતુ મૃતકના ખિસ્સામાંથી મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત મૃતકે પહેરેલી સોનાની લકી, ચેન અને વીંટી પણ ગાયબ હોવાનું પરિવારનું કહેવું છે. જેના આધારે પરિવાર લૂંટના ઇરાદે હુમલો કરી હત્યા કરવામાં આવી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યો છે.
મૃતકના પુત્ર સાહિલ માળી અને ભાઈ રમેશભાઈ માળીએ સમગ્ર મામલે નિષ્પક્ષ અને ઉચ્ચસ્તરીય તપાસની માંગ કરી છે. પરિવારનું કહેવું છે કે, તમામ તકનીકી પુરાવા, સીસીટીવી ફૂટેજ તથા અન્ય સંજોગોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે જેથી ઘટનાની સાચી હકીકત બહાર આવી શકે.
ઘટનાની જાણ થતાં છાણી પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળનું પંચનામું સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક પુરાવા, સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે અકસ્માત, લૂંટ તેમજ હત્યા સહિતના તમામ સંભવિત પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. હાલ સમગ્ર મામલે છાણી પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને અન્ય વૈજ્ઞાનિક પુરાવા બાદ જ મોતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે. પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસમાં સામે આવતા તથ્યોના આધારે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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