સુરતના લાલગેટમાં ખળભળાટ: સાઉદીથી પરત ફરેલા કેમિકલ વેપારીના પરિવારના 3 સભ્યોના રહસ્યમય મોત
એકસાથે પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોતના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
Published : February 10, 2026 at 3:57 PM IST
સુરત: શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં આવેલી હરિપુરા સોય શેરીમાં એક હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોના રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત નિપજતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ સામૂહિક આપઘાત હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, પરંતુ મોતનું સચોટ કારણ હજુ અકબંધ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, હરિપુરા વિસ્તારમાં રહેતા 36 વર્ષીય ફૈઝ અહેમદ, તેમના પત્ની 32 વર્ષીય મુબીના અહેમદ અને તેમના 13 વર્ષીય પુત્ર નોમાન અહેમદની લાશ ઘરના અલગ-અલગ રૂમમાંથી મળી આવી હતી. એકસાથે પરિવારના ત્રણ સભ્યોના મોતના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
ચાર દિવસ પહેલા જ સાઉદીથી પરત ફર્યા હતા
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે મૃતક ફૈઝ અહેમદ કેમિકલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા અને આખો પરિવાર માત્ર ચાર દિવસ પહેલા જ સાઉદી અરેબિયાની યાત્રા પૂર્ણ કરીને સુરત પરત ફર્યો હતો. યાત્રાથી પરત ફર્યાના ટૂંકા ગાળામાં જ આવું અંતિમ પગલું ભરવા પાછળનું કારણ રહસ્યમય બની ગયું છે.
પોલીસ તપાસ તેજ
બનાવની જાણ થતા જ DCP રાઘવ જૈન સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી આગળની તજવીજ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ આ સામૂહિક આપઘાત હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, પરંતુ મોતનું સચોટ કારણ હજુ અકબંધ છે.