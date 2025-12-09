ETV Bharat / state

24 વર્ષીય રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મૃત્યુંનો મામલો, જાણો અત્યાર સુધીમાં શું થયું ?

ગત માર્ચ મહિનામાં ગોંડલમાં રહેતા મૂળ રાજસ્થાનના રાજકુમાર જાટ નામના યુવકના રહસ્યમય મોતનો ભેદ હજી પણ સંપૂર્ણ પણે ઉકેલાયો નથી. જાણો અત્યાર સુધીમાં શું થયું.

રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મૃત્યુંનો મામલો
રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મૃત્યુંનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 5:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ગોંડલ, રાજકોટ: "રાજકુમાર જાટ કેસ" એ એક એવો કેસ છે, જે માર્ચ 2025માં રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલમાં રહેતા રાજસ્થાનના UPSC ઉમેદવાર રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મૃત્યુ સાથે સંકળાયેલો છે. તેમના પરિવારનો આરોપ છે કે, તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી, જ્યારે સ્થાનિક પોલીસે શરૂઆતમાં દાવો કર્યો હતો કે તે એક અકસ્માત હતો, ત્યારે વિસ્તારથી જાણો શું હતો આ સમગ્ર મામલો

રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલમાં ચર્ચાસ્પદ રાજકુમાર જાટ નામના યુવકના મોત મામલે મૃતકના પરિવારે ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટની માંગ કરી હતી. આ મુદ્દે જિલ્લા પોલીસ વડાએ ગણેશ ગોંડલનો નાર્કો ટેસ્ટ કરવા માટે કોર્ટમાં મંજૂરી માગી હતી. આ માટે ગણેશે પણ પોતાનો નાર્કો ટેસ્ટ માટે સંમતી દર્શાવી હતી. હવે કોર્ટે આ મંજૂરીને ગ્રાહ્ય રાખતા ગણેશ ગોંડલનો આગામી નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.

મૂળ રાજસ્થાનનો રહેવાશી રાજકુમાર જાટ ગોંડલમાં રહીને કરતો હતો UPSC પરીક્ષાની તૈયારી
મૂળ રાજસ્થાનનો રહેવાશી રાજકુમાર જાટ ગોંડલમાં રહીને કરતો હતો UPSC પરીક્ષાની તૈયારી (Etv Bharat Gujarat)

ગણેશ જાડેજા ઉર્ફે ગણેશ ગોંડલનો આગામી 11મી ડિસેમ્બરના રોજ નાર્કો ટેસ્ટ કરવામાં આવશે જે 13મી ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે. આ કેસમાં ખાનગી બસના ચાલકનો નાર્કો ટેસ્ટ નહીં થાય કારણ કે તેની ઉંમર અને શારીરિક સ્થિતિને લઈને નાર્કો ટેસ્ટ નહીં કરવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ ગણેશ ગોંડલના સમર્થકોએ રાજકુમારના પિતાનો પણ નાર્કો ટેસ્ટ કરવાની માગ કરી છે. નાર્કો ટેસ્ટના રિપોર્ટ બાદ રાજકુમારના મોતને લઈને અનેક અટકળો ઉપર પૂર્ણ વિરામ લાગી શકે છે.

મૃતક રાજકુમાર જાટના પરિવારે ગણેશ ગોંડલ સહિતના લોકો પર લગાવ્યો છે આરોપ
મૃતક રાજકુમાર જાટના પરિવારે ગણેશ ગોંડલ સહિતના લોકો પર લગાવ્યો છે આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ

04 માર્ચ, 2025ના રોજ રાજકોટ-અમદાવાદ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પરથી રહસ્યમય સંજોગોમાં રાજકુમાર જાટનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પ્રારંભિક પોલીસ અહેવાલો બસ અકસ્માતમાં તેનું મૃત્યુ થયું હોવાનું સૂચવતા હતા. જોકે, પરિવાર દ્વારા કમિશન કરાયેલા ત્યારબાદના ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખોપરીના ફ્રેક્ચર, તૂટેલી પાંસળીઓ અને આંતરિક ઇજા સહિત 42 ઇજાઓ જાહેર થઈ હતી. જે એક બોન્ટ વસ્તુથી જાતીય હુમલો સૂચવે છે, જેના કારણે તબીબી નિષ્ણાંતોએ આ ઇજાઓ માર્ગ અકસ્માત સાથે અસંગત હોવાનું જણાવ્યું હતું.

રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ શંકરલાલ જાટ
રાજકુમાર જાટના પિતા રતનલાલ શંકરલાલ જાટ (Etv Bharat Gujarat)

મૃતક રાજકુમારના પિતાનો આરોપ

મૃતક રાજકુમારના પરિવારે ભાજપના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા (અને વર્તમાન ધારાસભ્ય ગીતાબા જાડેજાના પરિવારના સભ્ય) ના પુત્ર ગણેશ ગોંડલ (જેને જ્યોતિરાદિત્યસિંહ જાડેજા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) પર હત્યામાં સંડોવણીનો આરોપ લગાવ્યો. પરિવારનો દાવો છે કે, સ્થાનિક પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ કાઢી નાખવા અને પ્રારંભિક પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સાથે ચેડા કરવા સહિત ઢાંકપિછોડો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

પરિવારે કરી CBI તપાસની માંગ

પરિવાર, વિવિધ સમુદાયના સભ્યો અને રાજકીય વ્યક્તિઓ સાથે, સતત સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) તપાસની માંગ કરી રહ્યો છે, દલીલ કરે છે કે સ્થાનિક પોલીસ પ્રભાવશાળી આરોપીઓને બચાવી રહી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે સીબીઆઈ ટ્રાન્સફર માટેની અરજી પર સુનાવણી કરી અને સીસીટીવી ફૂટેજ અને પોલીસ પાસેથી વિગતવાર સ્ટેટસ રિપોર્ટ સહિતના મુખ્ય પુરાવાઓને સાચવવાનો આદેશ આપ્યો.

આગામી 11મી ડિસેમ્બરે ગણેશ ગોંડલનો કરાશે નાર્કો ટેસ્ટ
આગામી 11મી ડિસેમ્બરે ગણેશ ગોંડલનો કરાશે નાર્કો ટેસ્ટ (Etv Bharat Gujarat)

ગોંડલના ગણેશ જાડેજા સહિતનાઓ પર હત્યાનો આરોપ

રાજકુમારની લાશ મળી ત્યારથી તેના પિતા રાજકુમાર જાટે ગોંડલના ધારાસભ્ય ગીતાબા જાડેજાના પુત્ર ગણેશ જાડેજા સહિતનાઓ પર આક્ષેપ શરૂ કર્યા હતા અને ધારાસભ્યના ઘરમાં રાજકુમારને મારકૂટ કરી હોવાની વાત કરી હત્યામાં જાડેજા પરિવારના સભ્યોની સંડોવણી હોવાનો આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો, રતનલાલ જાટના આક્ષેપોથી રાજકોટ કે ગોંડલ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં આ મુદ્દે ભારે ચર્ચા શરૂ થઇ હતી અને રાજસ્થાનમાં તો રાજકુમારને ન્યાય આપોની માંગ સાથે આંદોલન થયા હતા.

રાજકુમાર જાટનું અકસ્માતમાં મોત કે, હત્યા ? આજે પણ વણઉકેલાયેલો કોયડો
રાજકુમાર જાટનું અકસ્માતમાં મોત કે, હત્યા ? આજે પણ વણઉકેલાયેલો કોયડો (Etv Bharat Gujarat)

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મોટો તફાવત

પોલીસે મૃતદેહનું ફોરેન્સિક નિષ્ણાત પાસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું તો તેના પીએમ રિપોર્ટમાં રાજકુમારના મૃતદેહ પર ઇજાના 42 નિશાનો હોવાનું દર્શાવાયું હતું, આમ બંને પીએમ રિપોર્ટમાં ઇજાના નિશાનોમાં મોટો ફર્ક આવતાં હત્યાની શંકા દ્રઢ બની હતી. રતનલાલ જાટે આ મામલે કોર્ટની શરણ લેતા કોર્ટના આદેશથી આ મામલાની ફેરતપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ગૃહવિભાગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુને તપાસ સોંપી હતી. હાઇકોર્ટના છેલ્લા હુકમ મુજબ કેસની તપાસ રાજકોટ જિલ્લા બહારના અધિકારીને સોંપવા સંદર્ભે સરકારી વકીલે SP સુરેન્દ્રનગર પ્રેમસુખ ડેલુ અને Dysp જે.ડી.પુરોહિતનું નામ હાઇકોર્ટ સમક્ષ આપ્યું હતું. Dysp જાતે આ કેસમાં હવે સ્ટેટમેન્ટ રેકોર્ડ કરશે. નવી તપાસ કમિટી નવેસરથી તપાસ હાથ ધરશે અને તપાસનો પ્રથમ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ 10 ડિસેમ્બરે ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ મૂકશે.

રાજકુમાર મૃત્યુકેસની તપાસ સુરેન્દ્રનગર SP, IPS પ્રેમસુખ ડેલુને સોંપાઈ

અરજદારનું માનવું છે કે આ કેસમાં રાજકોટ પોલીસ દ્વારા પક્ષપાતી તપાસ કરવામાં આવી છે. કોર્ટનો પ્રથમદર્શી અભિપ્રાય છે કે તપાસ બીજાને આપવી જરૂરી છે. રાજ્યને પણ બીજા કોઈને તપાસ આપવા માટે વાંધો નથી. આથી આ કેસની તપાસ સુરેન્દ્રનગર SP, IPS પ્રેમસુખ ડેલુને સોંપાઈ છે. જે.ડી.પુરોહિત, DYSP ધાંગધ્રા તેમને મદદ કરશે અને એક નવી તપાસ ટીમ તેઓ બનાવી શકશે. રાજ્ય સરકાર તપાસ નવી તપાસ ટીમને ટ્રાન્સફર કરશે. પ્રેમસુખ ડેલુ, અજિત રાજીયાન ,ઓમ પ્રકાશ જાટ, રવિ મોહન સૈની, નીતેશ પાંડે જેવા નામ અરજદારે કોર્ટ સમક્ષ મુક્યા હતા. સરકારી વકીલે પ્રેમસુખ ડેલુનું નામ આપ્યું હતું. આખરે સિનિયોરીટી અને બંનેના કોમન સજેશનને આધારે પ્રેમસુખ ડેલુંને તપાસ સોંપાઈ.

ગોંડલના ગણેશ જાડેજા પર રાજકુમાર જાટની હત્યા કર્યાનો આરોપ
ગોંડલના ગણેશ જાડેજા પર રાજકુમાર જાટની હત્યા કર્યાનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ મુકાશે અત્યાર સુધીનો રિપોર્ટ

નવી તપાસ કમિટી 02 માર્ચ, 2025 થી 15 માર્ચ 2025ની ઘટનાઓની તપાસ કરશે. જેમાં રાજકુમાર ગુમ થયાની ફરિયાદ, અકસ્માત, NC ફરિયાદ, ડેડબોડી વગેરેની તપાસ થશે. તપાસ રાજકુમાર જાટના મૃત્યુની સ્વતંત્ર તપાસ કરશે. રાજકુમાર જાટની હત્યા થઈ હતી કે અકસ્માતમાં મૃત્યુ, તેને આત્મહત્યા હતી કે કુદરતી મોત ? તે કારણ સહિત જણાવશે. તપાસ ટીમ સાયન્ટિફિક તપાસ કરશે, FSLની મદદ લેશે. ત્રણેય અરજી નવી તપાસ ટીમને ટ્રાન્સફર થશે. રાજકોટ પોલીસે અત્યારસુધી કરેલા તમામ તપાસ પેપર અને એકત્ર કરેલ CCTV નવી તપાસ ટીમને આપશે. આ તપાસનો પ્રથમ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ ગુજરાત હાઇકોર્ટ સમક્ષ મુકાશે, જે અંગે 15 ડિસેમ્બરે વધુ સુનાવણી યોજાશે.

સામ-સામે દાવા

સરકારી વકીલે કહ્યું હતું કે, પોલીસ તપાસ અનુસાર આકસ્મિક મૃત્યુનો કેસ છે. બસના ડ્રાઇવરથી અકસ્માત થયા બાદ તેને એક વ્યક્તિને ફોન કર્યો હતો કે તેનાથી અકસ્માત થયો છે. જેનો વોઇસ સ્પેક્ટોગ્રાફી રિપોર્ટ માટે FSLમાં મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. જ્યારે અરજદારના વકીલે કહ્યું હતું કે, આરોપીઓએ પહેલા રાજકુમાર જાટની હત્યા કરી નાખી, ત્યાર બાદ તેને અકસ્માત મૃત્યુમાં ખપાવવા આખી સ્ટોરી ઊભી કરવામાં આવી છે.

કોર્ટે ઘટનાને ગંભીરતાથી લેતા કર્યા અનેક સવાલ

કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે, જે વાહન સાથે મૃતકનો અકસ્માત થયો હતો. તે વાહનનો FSL રિપોર્ટ ક્યાં છે? શું બ્રેક ફેલ હતી? વળી હાઇકોર્ટે ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ રિપોર્ટને શંકાસ્પદ ગણાવ્યો હતો. કારણ કે, મૃતકની બોડી ઉપર જે ઈજાના નિશાનો હતા. તે એક્ઝેટલી શેનાથી થયા તેમાં જણાવ્યું નહોતું. અરજદારે જણાવ્યું હતું કે, ગોંડલથી 54 કિલોમીટર દૂર મૃતકની લાશ મળી હતી. CCTVમાં તેણે ગાડીમાં લઈ જતા દેખાય છે. કોર્ટે કાગળિયા અને કેસ જોઈને તેની તપાસ અન્ય એજન્સી અથવા CBIને આપવા માટેનો ફિટ કેસ ગણાવ્યો હતો. કોર્ટે રાજકોટ બહારના 3 SPના નામ સરકાર પાસેથી માગ્યા છે. જેઓ આ કેસ અંગે સ્વતંત્ર તપાસ અહેવાલ આપશે.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

ગોંડલના ગાયત્રીનગરમાં રહેતા અને પાઉંભાજીનો ધંધો કરતા રતનલાલ શંકરલાલ જાટે આક્ષેપ કર્યા હતા કે, 'ગત બીજી માર્ચે હું અને મારો પુત્ર રાજકુમાર સાથે ઘરે જવા બાબતે મોટે-મોટેથી બોલતા-બોલતા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાના બંગલા સામેથી પસાર થયા હતા. ત્યારે અટકાવીને ગણેશ જાડેજા તથા 7-10 માણસોએ માર માર્યો હતો. બાદમાં અમે બંને ઘરે જતા રહ્યા હતા. જોકે, બાદમાં ખોટી રીતે માર મારવામાં આવ્યો હોવાથી પુત્ર રાજકુમાર એ જ દિવસે રાત્રે ફરી પૂર્વ ધારાસભ્યના બંગલે ફરિયાદ કરવા ગયા હતા, પરંતુ તે બાદ તે રહસ્યમય રીતે ગુમ થઈ ગયો હતો. આ બાબતે સ્થાનિક ગોંડલ પોલીસને જાણ કરાઈ હતી. ત્યારબાદ રાજકોટ એસ.પી.ને લેખિત ફરિયાદ અરજી આપી હતી, તે પછી ગોંડલ પોલીસે તપાસ શરુ કરી હતી.'

  1. રાજકુમાર જાટ હત્યા કેસ: ગણેશ ગોંડલના નાર્કો ટેસ્ટ મંજૂર થતા સમર્થકો મેદાને આવ્યા, મૃતકના પિતાનો પણ ટેસ્ટ કરવા માગ
  2. રાજકુમાર જાટ મૃત્યુ કેસ: ગણેશ ગોંડલ સહિત 13ની પુછપરછ, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા એક્શન મોડમાં

TAGGED:

RAJKUMAR JATT MURDER MYSTERY CASE
GANESH GONDAL
RAJKUMAR JATT MURDER CASE
RAJKOT POLICE
MURDER MYSTERY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.