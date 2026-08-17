Gen Zના યુવાનો હાથમાં ઝાડુ લઈને ઉતર્યા મેદાનમાં, દર રવિવારે અમદાવાદને કરી રહ્યા છે સ્વચ્છ
ક્લીનઅપ અમદાવાદ ટીમમાં 70% યુવાનો છે. છેલ્લા છ મહિનાથી દર રવિવારે શહેરની સૌથી ગંદી જગ્યાઓ સાફ કરીને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપે છે.
Published : August 17, 2026 at 2:13 PM IST
અમદાવાદ: શહેરને સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી માત્ર તંત્રની છે કે નાગરિકોની પણ? આ સવાલનો જવાબ આપવા માટે અમદાવાદના Gen Z યુવાનો છેલ્લા છ મહિનાથી દર રવિવારે હાથમાં ઝાડુ લઈને મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે. 'ક્લીનઅપ અમદાવાદ' નામની આ ટીમ શહેરની સૌથી ગંદી જગ્યાઓ સાફ કરીને “મારો કચરો, મારી જવાબદારી”નો સંદેશ આપી રહી છે.
70% Gen Z યુવાનોની ટીમ: પ્રેરણાથી અભિયાન સુધી
આ છે 'ક્લીનઅપ અમદાવાદ' ટીમ. શરૂઆત એક નાનકડા પ્રયાસથી થઈ હતી, પરંતુ આજે આ અભિયાન સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાઈ ચૂક્યા છે. ટીમની સભ્ય હેતલ દવે જણાવે છે કે ક્લીનઅપ જૂનાગઢની એક રીલ જોઈને તેમને અમદાવાદમાં પણ આવું કામ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી. ત્યારબાદ ક્લીનઅપ અમદાવાદ સાથે જોડાયેલા લોકો અંગે માહિતી મેળવી અને ધર્મેશભાઈ સાથે મળીને 12 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ પ્રથમ ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી.ખાસ વાત એ છે કે આ ટીમમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અને Gen Zના સભ્યો જોડાયેલા છે. હેતલ દવેના જણાવ્યા પ્રમાણે, લોકો ઘણી વખત Gen Zને માત્ર સોશિયલ મીડિયા સાથે જોડીને જુએ છે, પરંતુ તેમની ટીમમાં લગભગ 70 ટકા યુવાનો છે અને તેઓ દર અઠવાડિયે શહેરની સફાઈ માટે પોતાનો સમય આપી રહ્યા છે.
કચરાના ઢગલા વચ્ચે કામ: મિયાવાકી ફોરેસ્ટમાંથી 10 ટન કચરો
ક્લીનઅપ અમદાવાદની ટીમ જ્યારે કોઈ વિસ્તાર પસંદ કરે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે એવી જગ્યાને પસંદ કરવામાં આવે છે જ્યાં ગંદકીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય. હેતલ દવે જણાવે છે કે ઘણી વખત એવી સ્થિતિ હોય છે કે જ્યાં સફાઈ દરમિયાન ઊભા રહેવું પણ મુશ્કેલ બને છે. ટીમના અત્યાર સુધીના સૌથી ચોંકાવનારા કામોમાંથી એક છે રિવરફ્રન્ટ પાસે આવેલા મિયાવાકી ફોરેસ્ટની સફાઈ. ટીમે ત્યાં લગભગ બે મહિના સુધી કામ કર્યું અને 10 ટનથી વધુ કચરો બહાર કાઢ્યો. આ ઉપરાંત ટીમે આશ્રમ રોડ, રાણીપ, ગોતા, શાહપુર, અસલાલી, પાલડી સહિત અનેક વિસ્તારોમાં સફાઈ અભિયાન ચલાવ્યું છે.
1000 લોકોનું નેટવર્ક: નાગરિકો જ મોકલે છે માહિતી
ક્લીનઅપ અમદાવાદના ગ્રુપમાં આશરે 1000 લોકો જોડાયેલા છે અને હવે સભ્યોની સંખ્યા વધતાં બે ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા છે. ટીમ કોઈપણ વિસ્તાર પોતાની રીતે નક્કી કરતી નથી. શહેરના લોકો પોતાના વિસ્તારમાં જ્યાં વધુ ગંદકી હોય ત્યાંના ફોટા અને વીડિયો ગ્રુપમાં મોકલે છે. ત્યારબાદ કોર ટીમ મળીને નક્કી કરે છે કે કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ જરૂરિયાત છે.
સૌથી મોટો પડકાર: માનસિકતા બદલવી
સફાઈ કર્યા પછી ફરી ગંદકી થાય ત્યારે સૌથી વધુ દુઃખ થાય છે. ટીમ ઘણી જગ્યાએ કલાકો સુધી મહેનત કરીને કચરો સાફ કરે છે, પરંતુ થોડા સમય બાદ ફરી લોકો ત્યાં કચરો ફેંકવાનું શરૂ કરી દે છે. પાન-મસાલાની પિચકારીઓ અને ગંદકી સાફ કરવી પણ ટીમ માટે મોટો પડકાર છે.હેતલ દવેના જણાવ્યા પ્રમાણે, ભારતીય સમાજમાં એક મોટી સમસ્યા એ છે કે લોકો પોતાના ઘરને તો ખૂબ સ્વચ્છ રાખે છે, પરંતુ ઘરની બહારની જગ્યા માટે પોતાની જવાબદારી સ્વીકારતા નથી. તેમનો સીધો સવાલ છે — જો આપણે આપણું ઘર સાફ રાખી શકીએ છીએ તો ઘરની બહારનો વિસ્તાર કેમ નહીં?
તંત્રનો સહયોગ અને ભવિષ્યનો પ્લાન
ક્લીનઅપ અમદાવાદનું માનવું છે કે સરકાર અને સ્થાનિક તંત્ર પોતાની રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે. સફાઈ અભિયાન દરમિયાન કચરો એકત્ર કરવા માટે વાહનો પણ આવે છે. હવે ટીમ શાળાઓ સાથે જોડાઈને બાળકોમાં સ્વચ્છતા અંગે જાગૃતિ ફેલાવવાના કાર્યક્રમો કરવાની પણ યોજના બનાવી રહી છે.હેતલ દવે કહે છે કે તેમનો હેતુ માત્ર થોડા વિસ્તારો સાફ કરવાનો નથી, પરંતુ આગામી વર્ષોમાં લોકોની માનસિકતા બદલવાનો છે. “મારો કચરો, મારી જવાબદારી” — આ માત્ર નારો નથી, પરંતુ અમદાવાદને સ્વચ્છ બનાવવાની શરૂઆત દરેક નાગરિક પોતાના ઘરથી કરી શકે તેવો સંદેશ છે.
આ પણ વાંચો...