ભાવનગરમાં મુસ્લિમ કારીગરો બનાવે છે રાવણ-કુંભકર્ણ અને મેઘનાથના પૂતળાં, જાણો કેટલો થાય છે ખર્ચ
રાવણ દહનમાં પૂતળા બનાવવાનો ખર્ચ અને પૂતળા બનવનાર ઉત્તરપ્રદેશના લોકો અને મુસ્લિમ યુવક માર્ગદર્શન નીચે બની રહ્યા છે.
Published : October 20, 2026 at 12:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી જવાહર મેદાનમાં રાવણ દહન કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે. શહેરના ચિત્રા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પણ બીજો કાર્યક્રમ પશ્ચિમના લોકો માટે થાય છે. રાવણ દહનમાં પૂતળા બનાવવાનો ખર્ચ અને પૂતળા બનવનાર ઉત્તરપ્રદેશના લોકો અને મુસ્લિમ યુવક માર્ગદર્શન નીચે બની રહ્યા છે.
મુસ્લિમ કારીગરો બનાવે છે પૂતળાં
ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી રાવણદહન કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે. રાવણ બનાવવા માટે મહિનાઓ લાગી જાય છે. રાવણ બનાવવાની કારીગરી ગુજરાતમાં કોઈ પાસે નથી ત્યારે અન્ય રાજ્યમાંથી લોકો આવીને રાવણ બનાવે છે. રાવણ બનાવવાની કામગીરી મુસ્લિમ સમાજના ઉત્તર પ્રદેશના શખ્સો દ્વારા કરાય છે. વર્ષોથી આ રાવણ સહિતના પૂતળા બનાવવાની કામગીરી આ મુસ્લિમ શખ્સો કરી રહ્યા છે. કેટલો ખર્ચ આવે છે અને કેમ બને છે.
ભાવનગરમાં 75 વર્ષથી આયોજન
ભાવનગર શહેરના જવાહર મેદાન ખાતે વર્ષોથી રાવણદહન કાર્યક્રમનું આયોજન થતું આવ્યું છે. સિંધી સમાજ પ્રેરિત રાવણ દહન કાર્યક્રમમાં સિંધી સમાજના અગ્રણી કિશોરભાઈ ગુરુમુખાણીએ જણાવ્યું હતું કે, 75 વર્ષથી શહેરના ગધેડિયા ફિલ્ડનો કાર્યક્રમ થાય છે. રાવણ કુંભકર્ણ અને મેઘનાથ આ બધી વસ્તુ અમે સાંજ સુધીમાં તૈયાર કરી લઈએ છીએ. વિવિધ મહેમાનો નેતાઓ ઉપસ્થિત રહે છે. રાવણ દહન પહેલા અમે ડીએસપી ઓફિસથી એક રામલીલા કાઢી શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં ફેરવીને ગધેડીયા ફિલ્ડમાં પૂર્ણ કરીએ છીએ. જો કે રાવણ કુંભકર્ણની હાઈટ 35 ફૂટની હોય છે અને અંદાજે ચારથી પાંચ લાખનો ખર્ચ આવે છે.
ઉત્તર પ્રદેશના વૃંદાવનના રહેવાસી અફઝલે જણાવ્યું હતું કે, બે મહિનાથી અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. દરેક વસ્તુમાં જોઈએ તો વાસ, દોરડા, કાગળ, ફટાકડા વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. રાવણદહન વખતે રાવણને આંખમાંથી અને મોઢામાંથી આગ નીકળે છે અને છત્રી ફરે છે. આ બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આ ત્રણ પૂતળાં બનાવવાનો ખર્ચ અંદાજીત બે લાખ જેવો અમારે થાય છે અને રાવણ દહનના એક દિવસ પૂર્વે અમે લગાવી લઈએ છીએ.
રાવણ બનાવવા પાછળ કામે લાગતી ટીમ
અફઝલભાઈ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, અમે તો વૃંદાવનના રાધે રાધે કહેવાવાળા લોકો છીએ. અમારા 30 લોકોની ટીમ હોય છે જેમાં શરૂઆતમાં અમારા 30 લોકોને ટીમ કામ કરે છે. જોકે, હાલમાં ટીમ કામ કરીને જતી રહી છે. હવે જે ફાઇનલ ટચિંગનું કામ હોય છે તેમાં ચારથી પાંચ લોકોની જરૂરિયાત રહે છે એટલે અમે ચારથી પાંચ લોકો અત્યારે કામ કરી રહ્યા છીએ. રાવણના એક પૂતળામાં 240 ગોલ્ડન પેપર લાગે છે જે અંદાજિત 10,000ની કિંમતના આવે છે તેવી રીતે દરેક પૂતળાંને અલગ અલગ કલરના કાગળોને કિંમત હોય છે. ત્રણેય પૂતળામાં આશરે 40થી 50,000નો વાસ વપરાય છે.
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