સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રામાં સાકરટેટીનું સફળ વાવેતર, પરંપરાગત ખેતી છોડી ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળ્યા

ધાંગધ્રા તાલુકાના નવલગઢ ગામે સાત જેટલા ખેડૂતો દ્વારા ચાલુ વર્ષે સાકરટેટીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રામાં સાકરટેટીનું સફળ વાવેતર, પરંપરાગત ખેતી છોડી અને ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખેડૂતો દ્વારા અવનવા પ્રયોગો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પરંપરાગત ખેતી છોડી અને સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો દ્વારા હવે અન્ય પાકોનું વાવેતર પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા એક દસકામાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મોટા ફેરફાર આવ્યા છે, જેમાં કપાસ મગફળી જીરું ઘઉં જેવા પાકોને બાકાત રાખી અને ખેડૂતો દ્વારા ફળ અને બાગાયત પાકની ખેતી કરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા એક અનોખી ખેતી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ધાંગધ્રા તાલુકાના નવલગઢ ગામે સાત જેટલા ખેડૂતો દ્વારા ચાલુ વર્ષે સાકરટેટીનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. સાકરટેટીનું ઉત્પાદન શરૂ થઈ ગયું છે અને પ્રતિ હજાર રૂપિયાના મણના ભાવે સાકરટેટીનું વેચાણ ખેડૂતો દ્વારા કરી અને આવક કરવામાં આવી રહી છે.

પરંપરાગત ખેતીમાં વાતાવરણમાં પલટાવો તેમજ અન્ય રોગોના કારણે ઉપજ સારી નથી આવી રહ્યું. ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, બાગાયત પાકમાં ઓછી મહેનતે વધુ ઉપજ આવી રહી છે, જેનાથી આવક પણ સારી થતી હોય છે. સાકરટેટીનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ વાવેતર કરવામાં આવ્યા બાદ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી ખેડૂતો ધાંગધ્રા ખાતે આવી રહ્યા છે.

સાકરટેટીનું વાવેતર કરનાર ખેડૂતોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે અને વાવેતરની પદ્ધતિ જાણી રહ્યા છે જેને લઇને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ બાગાયત પાકમાં સાકરટેટીનો વાવેતર વધે તે પ્રકારના પ્રયાસો પણ સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો દ્વારા માર્ગદર્શન આપી અને શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ધ્રાંગધ્રાના નવલગઢ ગામે 7 ખેડૂતોએ 100 વિઘા જમીનમાં સાકરટેટીનું સફળ વાવેતર કર્યું - જી.આર.ચૌધરી, બાગાયત અધિકારી - ધ્રાંગધ્રા

બાગાયત અધિકારી ધાંગધ્રા જી. આર. ચૌધરી દ્વારા પણ બાગાયત પાકની ખેતી કરનાર ખેડૂતોની મુલાકાત કરવામાં આવી છે અને તેમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. ધાંગધ્રા તાલુકામાં નર્મદાના નીર આવ્યા હોવાના કારણે ખેડૂતો બાગાયત પાકની ખેતી તરફ વળ્યા હોવાનું પણ બાગાયત અધિકારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે, પ્રથમ તબક્કામાં નવલગઢ ગામના સાત જેટલા ખેડૂતો દ્વારા વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 100 વીઘામાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. પ્રતિ મણ ભાવ 1000 સુધી મળી રહ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર ધાંગધ્રા વઢવાણ જેવા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં આ સાકરટેટીનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ખેડૂતોને પણ સારી એવી આવક મળી રહી છે. પરંપરાગત ખેતી છોડી અને ખેડૂતો બાગાયત ખેતી તરફ વળ્યા હોવાના કારણે તંત્રએ પણ ખેડૂતોની વાવેતરની પદ્ધતિ જાણી અને તેનો વ્યાપ વધે તે પ્રકારના પ્રયાસ કર્યો છે.

