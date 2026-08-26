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અમેરિકામાં મહેસાણાના વેપારીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, 70 માઇલના પીછા બાદ આરોપીની ધરપકડ

અમેરિકાના ટેનેસી સ્ટેટના જેક્શનમાં મહેસાણાના વેપારીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો.

અમેરિકામાં મહેસાણાના વેપારીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો
અમેરિકામાં મહેસાણાના વેપારીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 2:13 PM IST

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મહેસાણા: અમેરિકાના ટેનેસી સ્ટેટના જેક્શન શહેરમાં મહેસાણાના આખજના વતનીની હત્યા કેસમાં પોલીસને સફળતા મળી છે. પોલીસે સુરેશ પટેલના હત્યારાની ધરપકડ કરી છે.

મહેસાણાની વેપારીની હત્યા કરનાર ઝડપાયો

અમેરિકાના ટેનેસી સ્ટેટના જેક્શન શહેરમાં મહેસાણાના વેપારી સુરેશ પટેલની હત્યા કર્યા બાદ આરોપીએ અન્ય એક ગંભીર ઘટનાને પણ અંજામ આપ્યો હતો. જેક્શન શહેરમાં જ આ શખ્સે બીજી જગ્યાએ લૂંટ ચલાવી હતી અને એક પંજાબી વેપારીના સ્ટોરમાં ઘૂસીને તેના પર પણ ગોળીબાર કર્યો હતો. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ બન્ને લૂંટ અને ગોળીબારની ઘટના વચ્ચે માત્ર 35 કલાકનું જ અંતર હતું.

પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓએ આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે 70 માઇલ સુધી ફિલ્મી ઢબે તેનો પીછો કર્યો હતો. અંતે, આરોપી પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ ગત 20 તારીખે સુરેશ પટેલની લૂંટ અને હત્યા કર્યાની કબૂલાત પણ કરી હતી.

અમેરિકામાં મહેસાણાના વેપારીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)

જેક્સન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, રવિવારે બપોરે જેક્સન પોલીસ દ્વારા જે વ્યક્તિનો પીછો કરવામાં આવ્યો હતો તે ગુરુવારે રાત્રે 'રિજક્રેસ્ટ સેલર્સ' ખાતે થયેલી લૂંટ અને હત્યા (Aggravated Robbery and Homicide) કેસમાં મુખ્ય શંકાસ્પદ છે. આ સઘન તપાસ અને ઓપરેશનમાં જેક્સન પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના મેજર ક્રાઈમ્સ ડિવિઝન, FBI, TBI, મેડિસન કાઉન્ટી શેરિફ ઓફિસ, THP અને ATF જેવી અનેક સુરક્ષા એજન્સીઓએ સંયુક્ત રીતે કામગીરી હાથ ધરી હતી.

70 માઇલના પીછા બાદ આરોપીની ધરપકડ
70 માઇલના પીછા બાદ આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આખજ ગામના સ્થાનિક દિનેશ સુથારે જણાવ્યું હતું કે, 'ટેનેસી સ્ટેટના જેક્શનમાં આરોપીએ બીજી લૂંટ કરી હતી અને એક પંજાબી વેપારીના સ્ટોરમાં ગોળી મારી હતી. પોલીસે આરોપીને પકડી લીધો છે અને તેને બન્ને ઘટનાની કબુલાત કરી છે. અમેરિકામાં સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ હોવાથી આરોપી ઝડપાઇ ગયો છે.'

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MEHSANA MAN MURDER CASE
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