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રાજકોટમાં બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, લૂંટના ઇરાદે બે ભાઈઓએ ગળા પર છરીના ઘા મારી હત્યા કરી

હત્યારાઓને લોન ચૂકવવા નાણાંની જરૂર હતી જે માટે તેમણે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યા કરી 40 હજારની લૂંટ કરી હતી

હત્યારાઓને લોન ચૂકવવા નાણાંની જરૂર હતી જે માટે તેમણે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યા કરી 40 હજારની લૂંટ કરી હતી
હત્યારાઓને લોન ચૂકવવા નાણાંની જરૂર હતી જે માટે તેમણે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યા કરી 40 હજારની લૂંટ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 9:47 PM IST

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રાજકોટ: કાલાવડ રોડ પર મટુકી રેસ્ટોરન્ટ પાછળ આવેલા બાપા સીતારામ પાર્ક વિસ્તારમાં 16-17 સપ્ટેમ્બરની મધરાતે બનેલી હત્યાના બનાવનો રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને LCB ઝોન-2ની ટીમે ગણતરીની કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી બે આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.

પોલીસ તપાસ મુજબ આશરે 55 વર્ષીય ગીતાબેન વાજાણી બ્યુટી પાર્લર ચલાવતા હતા. રાત્રિના સમયે તેઓ પોતાના ઘરે એકલા હતા ત્યારે આરોપીઓએ લૂંટના ઇરાદે તેમના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. દરમિયાન ગીતાબેન જાગી જતા બૂમાબૂમ કરતાં આરોપીઓએ પોતાની પાસે રહેલી છરી વડે તેમના ગળાના ભાગે ઘા મારી દીધા હતા. ગંભીર ઈજાના કારણે તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી રામનરેશ જાટવે પોતાના વતનમાં આશરે રૂ.2 લાખની લોન લીધી હતી અને તેને તાત્કાલિક નાણાંની જરૂરિયાત હતી. ગીતાબેન બ્યુટી પાર્લર ચલાવતા હોવાથી તેમના ઘરે રોકડ રકમ હોવાની ધારણા રાખી રામનરેશે પોતાના ભાઈ શનીકુમાર સાથે મળીને લૂંટની યોજના બનાવી હતી. બંનેએ રાત્રિના સમયે ઘરમાં પ્રવેશ કરી રૂ.40 હજારની રોકડ લૂંટી હતી.

હત્યારાઓને લોન ચૂકવવા નાણાંની જરૂર હતી જે માટે તેમણે બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યા કરી 40 હજારની લૂંટ કરી હતી (ETV Bharat Gujarat)

હત્યાના બનાવ બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને LCBની અલગ-અલગ ટીમોએ ટેકનિકલ તેમજ હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. ખાનગી બાતમીના આધારે પોલીસે રાજકોટમાંથી બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં 24 વર્ષીય રામનરેશ અશોક જાટવ અને 19 વર્ષીય શનીકુમાર અશોકકુમાર પ્રજાપતિનો સમાવેશ થાય છે. બંને કાલાવડ રોડ વિસ્તારમાં રહેતા અને કેટરિંગમાં મજૂરી કામ કરતા હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે. પોલીસે બંનેને ગાંધીગ્રામ-2 (યુનિવર્સિટી) પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મુખ્ય આરોપી રામનરેશ સામે ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા જિલ્લાના ચીટાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયેલ હોવાની કબૂલાત પણ તેણે આપી છે.

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RAJKOT MURDER CASE
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બ્યુટી પાર્લર સંચાલિકાની હત્યા
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