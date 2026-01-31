ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: સગીર મિત્રો વચ્ચે ખેલાયો ખુની ખેલ, સામાન્ય બોલાચાલીમાં છરીના ઘા ઝિંકીને સગીરની હત્યા

બંને સગીર કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળકો હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગરની સબજેલના સ્થાને તેમને ઓબ્ઝર્વેશન હોમ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

જોરાવરનગરમાં સગીરની હત્યા
જોરાવરનગરમાં સગીરની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રતનપર સર્કલ નજીક 17 વર્ષના સગીરની હત્યા કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે જોરાવરનગર પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના રતનપર મેક્સન સર્કલ નજીક સામાન્ય બોલાચાલી બાદ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બે બાળકો દ્વારા છરી વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં 17 વર્ષીય ધનરાજ કુંણપરાનું મોત થયું હતું. આ મુદ્દે મૃતદેહને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે મોડી રાત્રે જોરાવનગર પોલીસ મથક ખાતે તમામ પરિવારજનો એકત્રિત થઈ અને આરોપીને પકડવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ દ્વારા એક આરોપીને જોરાવનગર તેમજ અન્ય એક આરોપીને ખેરાળી ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો, અને બંનેની ઉંમર પૂછવામાં આવતા બંનેની ઉંમર 17 વર્ષ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. બંને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળકો હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગરની સબજેલના સ્થાને તેમને ઓબ્ઝર્વેશન હોમ રાજકોટ ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

જોરાવરનગરમાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં છરીના ઘા ઝિંકીને સગીરની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર મામલે આરોપી કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળકોની અટકાયત બાદ મૃતદેહ સ્વીકાર કરી અને પરિવારજનો દ્વારા મૃતદેહના અંતિમસંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા, અને પોલીસે પણ હવે આ મુદ્દે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સામાન્ય બોલાચાલીમાં હત્યા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે મિત્રોએ જ ભેગા મળી અને મિત્રની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હોવાનું સામે આવતા આ મુદ્દે હવે પોલીસ વિભાગે પણ તપાસ હાથ ધરી છે. કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બંને બાળકોને સુધારા માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

17 વર્ષીય મૃતક ધનરાજ કુંણપરા
17 વર્ષીય મૃતક ધનરાજ કુંણપરા (Etv Bharat Gujarat)

મૃતક ધનરાજ અને તેના મિત્ર વચ્ચે અગાઉ બોલાચાલી થઈ હતી, જેમાં સોશિયલ મીડિયા ઉપર બંને ઉશ્કેરણીજનક સ્ટેટ્સ મુકતા હતા અને બંને વચ્ચે છેલ્લા અનેક સમયથી રાગ દ્વેષ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક મેક્સન સર્કલ નજીક ધનરાજ બંને મિત્રોને મળ્યો હતો. ત્યારબાદ બંને મિત્રો સાથે ત્યાં પણ થોડી બોલાચાલી થયા બાદ મૃતક ધનરાજને છરીના ઘા ઝિંકવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. હાલના તબક્કામાં કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બંને બાળકોને ઝડપી લઈ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

  1. દસાડાના વાલેવડા ગામમાં પોલીસ અને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે ઘર્ષણ, PIને રિવોલ્વર કાઢવી પડી
  2. સુરેન્દ્રનગરના સાંકડી ગામે 25 વર્ષીય યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું, ઉપસરપંચ પર ત્રાસ આપવાનો લગાવ્યો આરોપ

TAGGED:

MURDER OF MINOR
MURDER OF A MINOR IN JORAVARNAGAR
SURENDRANAGAR CRIME NEWS
SURENDRANAGAR POLICE
MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.