બારડોલીના ઉમરાખમાં પ્રેમ પ્રકરણમાં યુવકની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો: હિસ્ટ્રીશીટર આરોપીની ધરપકડ
પત્ની સાથેના સંબંધો બાબતે થયેલી તકરારમાં ઉશ્કેરાયેલા પ્રેમીએ પતિને ચપ્પુના ઘા ઝીંકી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો
Published : April 29, 2026 at 10:23 PM IST
બારડોલી: બારડોલી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા ઉમરાખ ગામની સીમમાં થયેલી એક યુવકની ઘાતકી હત્યાનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. પત્ની સાથેના સંબંધો બાબતે થયેલી તકરારમાં ઉશ્કેરાયેલા પ્રેમીએ પતિને ચપ્પુના ઘા ઝીંકી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. પોલીસે આ મામલે રીઢા ગુનેગાર એવા આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
કામરેજ ચાર રસ્તા પાસે રહેતા અને ફર્નિચર મજૂરીનું કામ કરતા અમિતભાઈ નરેન્દ્રભાઈ ઝીંઝુવાડીયા (મિસ્ત્રી)ના લગ્ન ભાવનાબેન સાથે થયા હતા. જોકે, પત્ની ભાવનાબેન ઉમરાખ ગામની શિવાંતા સોસાયટીમાં અલગ રહેતી હતી. ગત રોજ અમિતભાઈ પોતાની પત્નીને મળવા માટે ઉમરાખ ગયા હતા. તે સમયે ત્યાં હાજર મિતેશ હરીશભાઈ કંથારીયા (રહે. વેડરોડ, સુરત) સાથે ભાવનાબેનના સંબંધો બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. આ ઝઘડો ઉગ્ર બનતા મિતેશ કંથારીયાએ આવેશમાં આવી અમિતભાઈની છાતીના ભાગે ચપ્પુના ત્રણ-ચાર ઘા ઝીંકી દીધા હતા. અમિતભાઈ લોહીલુહાણ હાલતમાં સ્થળ પર જ ઢળી પડ્યા હતા અને તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. આરોપીએ ગુનાને અંજામ આપ્યા બાદ ચપ્પુ અમિતના હાથમાં મૂકી આત્મહત્યા જેવો ઘાટ ઉભો કરી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
આ ઘટના અંગે મરણ જનારની માતા દક્ષાબેન ઝીંઝુવાડીયાએ ફરિયાદ નોંધાવતા બારડોલી રૂરલ પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો હતો. ગંભીર ગુનાની તપાસ માટે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર પી.એન. જાડેજાના નેતૃત્વમાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે આરોપી ઉમરાખ ગામની સીમમાં શિવાંતા સોસાયટી પાછળના ખેતરોમાં છુપાયેલો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે ઘેરો ઘાલી મિતેશ કંથારીયાને ઝડપી પાડ્યો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. પોલીસે તેની પાસેથી હત્યામાં વપરાયેલું ચપ્પુ પણ કબજે કર્યું છે.
પકડાયેલ આરોપી મિતેશ કંથારીયા રીઢો ગુનેગાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેની વિરુદ્ધ અગાઉ સુરતના અડાજણ, જહાંગીરપુરા અને લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાની કોશિશ (કલમ 307), લૂંટ, મારામારી અને પ્રોહિબિશન જેવા અંદાજે 11 જેટલા ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
આ સમગ્ર કામગીરી આઈજીપી પ્રેમ વીર સિંહ અને એસપી રાજેશ ગઢિયાની સૂચના તેમજ ડીવાયએસપી એચ.એલ. રાઠોડના માર્ગદર્શન હેઠળ બારડોલી રૂરલ પોલીસની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
