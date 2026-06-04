ધોળકામાં 'મર્ડર મિસ્ટ્રી'નો ખુલાસો: શિક્ષિકા પત્નીની હત્યામાં પતિની ભૂમિકા સામે આવી
મૃતકની ઓળખ બદરખા ગામના મૂળ રહેવાસી અને હાલ કલીકુંડ સ્થિત બાલાજી સ્ક્વેર ખાતે રહેતા રીનાબેન બળદેવભાઈ ઝાલા તરીકે થઈ હતી
Published : June 4, 2026 at 3:42 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં એક ચકચારી હત્યાનો ભેદ ઉકેલાતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી છે. કેલિયા વાસણા અને શેખડી ગામની વચ્ચે આવેલા નર્મદા કેનાલના પાળા પરથી અર્ધનગ્ન અને સળગાવેલી હાલતમાં એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ બદરખા ગામના મૂળ રહેવાસી અને હાલ કલીકુંડ સ્થિત બાલાજી સ્ક્વેર ખાતે રહેતા રીનાબેન બળદેવભાઈ ઝાલા તરીકે થઈ હતી. રીનાબેન ચલોડા પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષિકા તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. મૃતદેહને વધુ તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
મહિલાના શંકાસ્પદ મોતને લઈને ધોળકા રૂરલ પોલીસે વિવિધ એંગલથી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન અનેક પુરાવા અને ટેક્નિકલ માહિતીના આધારે પોલીસની શંકાની સોય મૃતકના પતિ બળદેવ ઝાલા તરફ ગઈ હતી. બળદેવ ઝાલા પણ શિક્ષક છે અને ધોળકાની ખાત્રીપુર પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવે છે.
પોલીસે બળદેવ ઝાલાની આગવી પૂછપરછ કરતા તે ભાંગી પડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસમાં ઘરકંકાશ અને પારિવારિક વિખવાદને કારણે શિક્ષક પતિએ પોતાની શિક્ષિકા પત્નીની હત્યા કરી હોવાનું ખુલ્યું હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે. હત્યા બાદ પુરાવા નષ્ટ કરવા માટે મૃતદેહને સળગાવી નર્મદા કેનાલના પાળા પાસે ફેંકી દેવામાં આવ્યો હોવાની પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ધોળકા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આર. એમ. વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, નર્મદા કેનાલ નજીકથી મહિલાનો મૃતદેહ મળ્યા બાદ વિવિધ ટીમો દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ થયા બાદ પરિવારજનો અને નજીકના લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. ટેક્નિકલ અને અન્ય પુરાવાના આધારે પતિની સંડોવણી સામે આવતા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સમગ્ર ઘટનામાં વધુ તપાસ ચાલુ છે.
હાલ પોલીસે એ દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે કે શિક્ષક બળદેવ ઝાલાએ એકલા હાથે હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો કે પછી કોઈ અન્ય વ્યક્તિની મદદ લીધી હતી. ઘટનાના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ વધુ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.
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