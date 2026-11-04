સુરતના કતારગામમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના; ખ્રિસ્તી કબ્રસ્તાનમાંથી માથા વગરનું નિર્વસ્ત્ર ધડ મળી આવતાં ચકચાર
ઓળખ છુપાવવા હત્યા કરી માથું અલગ કરવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા; FSL અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમે તપાસ હાથ ધરી
Published : November 4, 2026 at 11:36 AM IST
સુરત: શહેરમાં કાળજું કંપાવી દે તેવી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના કતારગામ વિસ્તારમાં ગોટાલાવાડી ચાર રસ્તા પાસે આવેલા ખ્રિસ્તી કબ્રસ્તાનમાંથી એક અજાણ્યા પુરુષનું માથા વગરનું નિર્વસ્ત્ર ધડ મળી આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ આ મામલો હત્યાનો હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. મૃતકની ઓળખ છુપાવવાના ઇરાદે તેનું માથું અલગ કરવામાં આવ્યું હોવાની આશંકા વચ્ચે કતારગામ પોલીસ સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, 3 નવેમ્બરની રાત્રે કતારગામ પોલીસને કંટ્રોલ મેસેજ મારફતે માહિતી મળી હતી કે, ગોટાલાવાડી ચાર રસ્તા પાસે આવેલા ખ્રિસ્તી કબ્રસ્તાનમાં એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ પડ્યો છે. આ માહિતી મળતાં જ કતારગામ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સ્થળ પર તપાસ કરતાં પોલીસને એક પુરુષનું નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં ધડ મળી આવ્યું હતું. આ દૃશ્ય જોઈ પોલીસ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઊઠ્યા હતા.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. આ ઉપરાંત FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમને પણ બોલાવવામાં આવી હતી. ટીમો દ્વારા ઘટનાસ્થળેથી જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બે દિવસ પહેલાં હત્યા કરાઈ હોવાની આશંકા
પોલીસના પ્રાથમિક અનુમાન મુજબ અજાણ્યા પુરુષની હત્યા આશરે બે દિવસ પહેલાં કરવામાં આવી હોવાની શક્યતા છે. પોલીસે મૃતદેહનું પંચનામું કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ માથા વગરના ધડને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ અને મૃત્યુનો સમય જાણી શકાશે.
મૃતકની ઓળખ અને માથું શોધવા પોલીસની કવાયત
હાલ સમગ્ર મામલે કતારગામ પોલીસ સામે સૌથી મોટો પડકાર મૃતકની ઓળખ મેળવવાનો છે. આ માટે શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાંથી છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસ દરમિયાન ગુમ થયેલા વ્યક્તિઓની વિગતો એકત્રિત કરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ કબ્રસ્તાન તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાં લગાવવામાં આવેલા CCTV કેમેરાનાં ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કતારગામ પોલીસ મથકના PIએ જણાવ્યું હતું કે, મૃતકનું માથું ક્યાં છે, હત્યા કયા સ્થળે કરવામાં આવી હતી અને આ ગુનામાં કોણ સંડોવાયેલું છે, સહિતના તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે તપાસનાં ચક્રો ગતિમાન કર્યાં છે. દિવાળીના તહેવારો વચ્ચે કબ્રસ્તાનમાંથી મળી આવેલા આ માથા વગરના ધડની ઘટનાએ સમગ્ર સુરત શહેરમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે.
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