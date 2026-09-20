વર્ષ 2002ના હત્યા કેસનો આરોપી 24 વર્ષે અમદાવાદના વેજલપુરમાંથી ઝડપાયો
રાજસ્થાનના પાલી જિલ્લાના સાદડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વર્ષ 2002માં હત્યા કરવામાં આવી હતી.
Published : September 20, 2026 at 8:16 PM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોમાં લાંબા સમયથી નાસતા ફરતા આરોપીઓની શોધખોળ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PSI એ.બી. દેસાઈને મળેલી બાતમીના આધારે વર્ષ 2002ના હત્યા કેસમાં છેલ્લા 24 વર્ષથી નાસતા ફરતા ફરાર આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી દિનેશ દેસાઈ રાજસ્થાનના પાલી જિલ્લાના સાદડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલી દલારામ નાઈની હત્યાના કેસમાં છેલ્લા 24 વર્ષથી ફરાર હતો.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI એ.બી. જેબલિયાના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી દિનેશ દેસાઈ વર્ષ 2002માં હત્યા કર્યા બાદ પોતાના ગામ કાંકરેજ ગયો હતો. ત્યારબાદ પોલીસથી બચવા માટે અમદાવાદના સાંતેજ વિસ્તારમાં અલગ-અલગ સ્થળે પોતાની ઓળખ છુપાવી મજૂરીકામ કરતો હતો. ત્યારબાદ વેજલપુર વિસ્તારમાં પણ તેણે પાંચથી છ જેટલા મકાનો બદલ્યાં હતાં. છેલ્લે તે સાગર સમ્રાટ ફ્લેટમાં રહેતો હતો અને હાલમાં જમીન દલાલીનું કામ કરતો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2002માં રાજસ્થાનમાં દલારામ નાઈની હત્યા કરવામાં આવી હતી. દલારામ નાઈ મોટરસાઇકલ લઈને જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આરોપીઓએ ટાટા સુમોથી પાછળથી ટક્કર મારી હતી, જેના કારણે દલારામ નાઈનું મોત નીપજ્યું હતું. પોલીસ તપાસમાં આ ઘટના પાછળ પારિવારિક મિલકતને લઈને ચાલતો વિવાદ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ કેસમાં દિનેશ દેસાઈ સાથે અન્ય ત્રણ આરોપીઓની પણ સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું હતું અને અગાઉ આ ત્રણેય આરોપીઓ ઝડપાઈ ચૂક્યા છે.
હત્યાની ઘટના બાદ આરોપી દિનેશ દેસાઈ પોતાના વતન બનાસકાંઠાના કાંકરેજ તરફ ગયો હતો. જોકે પોલીસ તેની શોધખોળ કરી રહી હોવાની જાણ થતાં તે ત્યાંથી ફરાર થઈને અમદાવાદ ભાગી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે સાંતેજ વિસ્તારમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ રહી મજૂરીકામ શરૂ કર્યું હતું. લાંબા સમય સુધી તેણે પોતાની ઓળખ છુપાવી રાખી હતી.
સમય જતાં આરોપીએ સાંતેજ વિસ્તાર છોડીને વેજલપુરમાં રહેવાનું શરૂ કર્યું હતું. પોલીસ તપાસ મુજબ, વેજલપુર વિસ્તારમાં પણ તેણે પાંચથી છ જેટલા મકાન બદલ્યા હતા. છેલ્લે તે વેજલપુરના સાગર સમ્રાટ ફ્લેટમાં રહેતો હતો.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI એ.બી. જેબલિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આરોપી આટલા વર્ષો દરમિયાન ક્યાં-ક્યાં છુપાયો હતો અને તેને કોણે આશરો કે મદદ કરી હતી તે અંગે હવે વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. તેમજ હત્યા કેસમાં તેની ભૂમિકા અને અન્ય આરોપીઓ સાથેના સંપર્ક અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
આરોપીની ધરપકડ બાદ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે તેને રાજસ્થાન પોલીસને સોંપવામાં આવશે.
આ પણ વાંચોઃ