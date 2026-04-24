સિગારેટ મુદ્દે શરૂ થયેલો ઝઘડો બન્યો હત્યા કેસ! આરોપીને સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે ફટકારી આજીવન કેદની સજા

એક સામાન્ય લાગતી બાબત સિગારેટ પીવા મુદ્દે થયેલો ઝઘડો આખરે એક યુવાનના જીવ માટે ઘાતક સાબિત થયો હતો

સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 1:44 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં બનેલો એક સંવેદનશીલ હત્યાકાંડ હવે કાનૂની અંત સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યાં સીટી સેશન્સ કોર્ટે આરોપી હિતેશ પરમારને દોષિત ઠરાવી આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારી છે. એક સામાન્ય લાગતી બાબત સિગારેટ પીવા મુદ્દે થયેલો ઝઘડો આખરે એક યુવાનના જીવ માટે ઘાતક સાબિત થયો હતો.

આ સમગ્ર ઘટના વર્ષ 2020ની છે, જ્યારે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધાયો હતો. આરોપી હિતેશ પરમાર સામે કેસ ચાલી રહ્યો હતો અને લાંબી સુનાવણી બાદ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓના આધારે ચુકાદો આપ્યો છે.

સરકારી વકીલ અજય એ. ત્રિવેદીએ કોર્ટમાં દલીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં આરોપી સામે પૂરતા અને મજબૂત પુરાવા હાજર હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પ્રોસિક્યુશન દ્વારા 30 દસ્તાવેજી પુરાવા અને 21 સાક્ષીઓની જુબાની રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે આરોપીની સંડોવણીને સ્પષ્ટ રીતે સાબિત કરે છે. તમામ પરિસ્થિતિજન્ય અને પુરાવા એકસાથે જોતા આરોપી દોષિત ઠરે છે.

ઘટનાની વિગત મુજબ રાત્રિના સમયે કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં આવેલા વસંત રજત ક્વાર્ટર્સ સામે સિગારેટ પીવા બાબતે થયેલા ઝઘડામાં આરોપીએ અજય નામના યુવક પર અચાનક છરી વડે હુમલો કર્યો હતો. આરોપીએ અજયને આડેધડ છરીના ઘા મારી ગંભીર રીતે ઘાયલ કર્યો હતો.

ઘટના બાદ લોહીલુહાણ હાલતમાં અજયને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે એલ.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ડોક્ટરોના તમામ પ્રયાસો છતાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજ્યું હતું.

કોર્ટએ તમામ પુરાવાઓ અને સાક્ષીઓના નિવેદનોને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ, મૃતકના પરિવારને 50 હજાર રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

