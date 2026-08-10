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મોરબી: વાંકાનેરની સીમમાંથી મળેલી યુવકની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો, 6 આરોપી ઝડપાયા

ચાર મહિના પહેલા મોરબીના સમથેરવા ગામની સીમમાંથી મળેલા યુવકના મૃતદેહનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે, અને આ મામલે 6 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

યુવકની હત્યા મામલે 6 આરોપીની ધરપકડ
યુવકની હત્યા મામલે 6 આરોપીની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 8:50 AM IST

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Updated : August 10, 2026 at 9:00 AM IST

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વાંકાનેર, મોરબી: ચાર મહિનાથી પોલીસ માટે માથાનો દુખાવો બનેલા વાંકાનેરના સમથેરવા સીમમાંથી મળેલી નિર્વસ્ત્ર લાશનો ભેદ આખરે પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. મોરબી LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં આ મામલે 6 લોકોને શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 11 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે.

ગત ચાર મહિના પહેલા વાંકાનેરના સમથેરવા સીમમાં એક નિર્વસ્ત્ર લાશ મળી આવી હતી. મૃતકની ઓળખ સંદીપ ઝાલરીયા તરીકે થઈ હતી. ત્યારથી આ કેસ વણઉકેલાયેલો હતો. મોરબી LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વોડની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી તપાસ હાથ ધરી. લાંબી તપાસ બાદ પોલીસ આરોપીઓ સુધી પહોંચી શકી.

વાંકાનેરની સીમમાંથી મળેલી યુવકની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. મૃતક સંદીપ ઝાલરીયાના ઘરે આરોપીઓ ચોરીના ઇરાદે ઘૂસ્યા હતા. તે દરમિયાન કાર અને એક્ટિવાની ચાવી બાબતે સંદીપ અને આરોપીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો. ઝઘડો વધતા આરોપીઓ સંદીપને સોલાર ફાર્મ પર લઈ ગયા અને ત્યાં PVC પાઇપ વડે તેને ઢોર માર્યો. મારામારીમાં સંદીપનું મોત થતા પુરાવા છુપાવવા માટે આરોપીઓએ લાશને વાંકાનેરની સીમમાં લાવીને ફેંકી દીધી હતી.

પોલીસે આ કેસમાં કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જેમાં એલીસ ઉર્ફે જયંતી ઝાલરીયા, દિવ્યેશ ઝાલરીયા, મુન્નો ઉર્ફે વરુણ ગોલતર, રાજેશ ડાભી અને રાજીવ ઉર્ફે રાજુ શ્રીવાસ્તવનો સમાવેશ થાય છે. આરોપીઓ પાસેથી પોલીસે કુલ 11.10 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. જેમાં 10 લાખની કિંમતની ઈનોવા કાર અને 1.10 લાખના 8 મોબાઇલ ફોનનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ મુદ્દામાલ ગુનામાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે.

મોરબી LCBના પીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસને ઉકેલવા માટે 50 થી વધુ સીસીટીવી તપાસ્યા અને 200 થી વધુ લોકોના નિવેદન લેવામાં આવ્યા. હાલ તમામ આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછપરછ પૂર્ણ કરી તેમને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે વાંકાનેર તાલુકા પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હવે આરોપીઓના ભૂતકાળના ગુનાહિત રેકોર્ડ પણ ખોલશે અને અન્ય કોઈ ગુનામાં તેમની સંડોવણી છે કે કેમ તે તપાસશે.

"આ કેસમાં અમે 4 મહિનાથી સઘન તપાસ કરી રહ્યા હતા. ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને સીસીટીવીના આધારે 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. હત્યાનું કારણ ચોરી અને વાહનની ચાવીનો ઝઘડો હતો. આરોપીઓ પાસેથી ગુનામાં વપરાયેલી ઇનોવા કાર અને 8 મોબાઇલ જપ્ત કર્યા છે. આગળની તપાસ વાંકાનેર પોલીસ કરી રહી છે." -સમીર સારડા, DYSP, મોરબી

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Last Updated : August 10, 2026 at 9:00 AM IST

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