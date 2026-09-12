ભરૂચમાં દહેજની લેબર કોલોનીમાં મજૂરની હત્યા કેસમાં આરોપીને આજીવન કેદ, રૂ.50 હજારનો દંડ
તા. 10 મે, 2023ના રોજ દહેજની કંપનીની લેબર કોલોનીમાં રહેતા મજૂરો વચ્ચે પગારની રકમ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી.
Published : September 12, 2026 at 7:21 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના વાગરા તાલુકાના દહેજ ખાતે આવેલી કંપનીની લેબર કોલોનીમાં વર્ષ 2023માં થયેલી મજૂરની હત્યાના કેસમાં ભરૂચની સેશન્સ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. પગારની રકમ બાબતે થયેલા ઝઘડામાં મજૂરની હત્યા કરવાના કેસમાં આરોપી લાલબહાદુર કાદીર ગૌતમને કોર્ટે દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ આરોપીને રૂ.50 હજારનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, તા. 10 મે, 2023ના રોજ દહેજની કંપનીની લેબર કોલોનીમાં રહેતા મજૂરો વચ્ચે પગારની રકમ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. આ દરમિયાન આરોપી લાલબહાદુર કાદીર ગૌતમ અને મજૂર અવધેશ દોબાલ ગૌતમ વચ્ચે ઉગ્ર ઝઘડો થયો હતો. ઝઘડા દરમિયાન આરોપીએ અવધેશ દોબાલ ગૌતમના માથાના ભાગે લોખંડના સેન્ટિંગના સળિયા વડે હુમલો કર્યો હોવાનો કેસ હતો. ફરિયાદ અને તપાસ મુજબ, આરોપીએ માથામાં કુલ છ ઘા મારતાં અવધેશનું સ્થળ પર જ મોત થયું હતું. ઘટનાને પગલે લેબર કોલોનીમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
ઘટના અંગે દહેજ પોલીસ મથકે આરોપી લાલબહાદુર કાદીર ગૌતમ વિરુદ્ધ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302 અને 504 તેમજ ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આરોપી વિરુદ્ધ કોર્ટમાં તહોમતનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકાર તરફથી વિશેષ સરકારી વકીલ મનોહરસિંહ જી. રાઠોડ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ મહત્વની દલીલો કરવામાં આવી હતી. સરકાર પક્ષે કેસને સાબિત કરવા માટે કુલ 21 સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત આશરે 17 મહત્વના દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
સરકાર પક્ષે રજૂ કરાયેલા સાક્ષીઓ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે આરોપી સામેનો કેસ સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. બંને પક્ષોની રજૂઆતો તથા ઉપલબ્ધ પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લીધા બાદ કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.
ભરૂચના નામદાર સેશન્સ જજ ઈ.એમ. શેખની કોર્ટ દ્વારા તા. 11 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ આ કેસમાં ચુકાદો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે આરોપી લાલબહાદુર કાદીર ગૌતમને IPCની કલમ 302, 504 તથા ગુજરાત પોલીસ એક્ટની કલમ 135 હેઠળ દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
કોર્ટ દ્વારા આરોપીને રૂ.50,000નો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. ત્રણ વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા આ કેસમાં ચુકાદો આવતા મૃતકના પરિવારજનો માટે ન્યાયિક પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ તબક્કો પૂર્ણ થયો છે. દહેજની લેબર કોલોનીમાં પગારની રકમ બાબતે શરૂ થયેલા ઝઘડાએ હત્યા સુધી પહોંચેલી આ ઘટનામાં હવે સેશન્સ કોર્ટે આરોપીને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે.
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