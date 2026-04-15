મહેસાણા: ઊંઝામાં ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપનો વિજય ઉત્સવ: નગરપાલિકાની 22 બેઠકો સહિત પંચાયતોમાં પણ બિનહરીફનો સિલસિલો

ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ચિત્ર સ્પષ્ટ થતા ઊંઝા નગરપાલિકાની 36 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 5:47 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાની ઊંઝા નગરપાલિકા અને તાલુકા-જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મતદાન પહેલા જ મોટું મેદાન મારી લીધું છે. ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે ચિત્ર સ્પષ્ટ થતા ઊંઝા નગરપાલિકાની 36 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણી અધિકારી બિરેન પટેલની સત્તાવાર વિગતો

ઊંઝા નગરપાલિકાના ચૂંટણી અધિકારી બિરેન પટેલે આ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઊંઝા નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી 2026 માટે કુલ 117 ફોર્મ ભરાયા હતા. ગત 13 તારીખે ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી દરમિયાન 73 ફોર્મ માન્ય રાખવામાં આવ્યા હતા. આજે ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કુલ 13 ઉમેદવારોએ પોતાના પત્રો પાછા ખેંચ્યા છે.

સ્ક્રુતીની અને વેરિફિકેશન પ્રક્રિયાના અંતે જે આંકડા સામે આવ્યા છે તે મુજબ:

સંપૂર્ણ બિનહરીફ વોર્ડ:

  • વોર્ડ નંબર 1,3,6 અને 8 ની તમામ 4-4 બેઠકો (કુલ 16 બેઠકો) પર કોઈ હરીફ ન રહેતા તે સંપૂર્ણપણે બિનહરીફ જાહેર કરવામાં આવી છે.

આંશિક બિનહરીફ બેઠકો:

  • વોર્ડ નંબર 2 માં 3 બેઠકો, વોર્ડ નંબર 5 માં 2 બેઠકો અને વોર્ડ નંબર 7 માં 1 બેઠક બિનહરીફ થઈ છે.

આમ, નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકોમાંથી 22 બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. હવે બાકી રહેલી 14 બેઠકો પર આગામી 26 એપ્રિલના રોજ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલનો વિજય વિશ્વાસ

ઊંઝાના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે આ સફળતાને ભાજપના શાસન અને જનતાના વિશ્વાસની જીત ગણાવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઊંઝા તાલુકા પંચાયતની 18 બેઠકો પૈકી 4 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે. બાકીની તમામ બેઠકો પર પણ ભાજપના ઉમેદવારો પ્રચંડ બહુમતીથી વિજેતા થશે તેવો અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે.

જિલ્લા પંચાયત અંગે માહિતી આપતા કિરીટ પટેલે ઉમેર્યું કે, "જિલ્લા પંચાયતની 3 બેઠકો પૈકી કોઢા બેઠક બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. બાકીની બંને બેઠકો પર પણ ભાજપનો વિજય નિશ્ચિત છે. નગરપાલિકામાં 22 બેઠકો બિનહરીફ જીત્યા બાદ હવે અમારું લક્ષ્ય તમામ ૩૬ બેઠકો પર કેસરીયો લહેરાવવાનું છે. ઊંઝાના ખૂણે ખૂણે ભાજપનો ભગવો લહેરાશે અને વિકાસની રાજનીતિ આગળ વધશે."

વિપક્ષના સૂપડા સાફ?

ઊંઝામાં જે રીતે મોટી સંખ્યામાં બેઠકો બિનહરીફ થઈ છે, તે જોતા રાજકીય વિશ્લેષકો માની રહ્યા છે કે વિપક્ષ અહીં ક્યાંય લડતમાં હોય તેવું જણાતું નથી. ફોર્મ પાછા ખેંચવાની પ્રક્રિયા બાદ ભાજપના કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. 26 એપ્રિલે થનારું મતદાન હવે માત્ર બાકી રહેલી બેઠકો માટેની ઔપચારિકતા બની રહેશે તેમ જણાય છે.

સ્થાનિક લોકોમાં પણ આ ચૂંટણીઓને લઈને ભારે ચર્ચા છે. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલના નેતૃત્વમાં ભાજપે જે રીતે સંગઠન મજબૂત કર્યું છે, તેની સીધી અસર આ ચૂંટણીના પરિણામો અને બિનહરીફ થયેલી બેઠકો પર જોવા મળી રહી છે. હવે સૌની નજર 26 એપ્રિલના મતદાન અને ત્યારબાદ જાહેર થનારા સત્તાવાર પરિણામો પર ટકેલી છે.

