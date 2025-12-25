વઢવાણને હેરિટેજ સિટી બનાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા 60 કરોડ રૂપિયા બજેટની ફાળવણી
Published : December 25, 2025 at 12:23 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: 60 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વઢવાણને હેરિટેજ સિટી બનાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા બજેટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું સૌથી પ્રાચીન શહેર એટલે વઢવાણ. વઢવાણનું પ્રાચીન નામ વર્ધમાનપુરી હતું. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ઐતિહાસિક શહેરોમાં વઢવાણનું નામ પણ સામેલ છે, ત્યારે વઢવાણમાં જૈન તીર્થકર મહાવીર સ્વામીના નામ ઉપરથી વઢવાણનું સૌથી જૂનું નામ વર્ધમાન પુરી હોવાની માન્યતાઓ છે અને અહીં મહાવીર સ્વામીના ચરણ પણ પડ્યા છે. વઢવાણ એક એવું શહેર છે કે જ્યાં બ્રિટિશ કાળમાં 09 ગન સેલ્યુટ ધરાવતું રજવાડું ગણવામાં આવતું હતું.
વઢવાણનો ઇતિહાસ:
વઢવાણમાં ઐતિહાસિક સ્થળો અઢળક આવેલા છે. હવા મહેલ વઢવાણની આગવી ઓળખ ધરાવે છે. ઝાલા રાજવીઓ દ્વારા બાંધવામાં આવેલો અધુરો રહી ગયેલો મહેલ એટલે હવા મહેલ. આવા મહેલમાં હવાના પ્રવાહ માટે જાળીદાર ડિઝાઇન ધરાવે છે અને તેની સાદી પણ આકર્ષક વાસ્તુકલા એક અનોખું આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. આ ઉપરાંત વઢવાણમાં સૌથી જૂની માધાવાવ આવેલી છે, સોલંકી કાળની આ વાવ ગણવામાં આવે છે અને પાણી સંગ્રહ અને વાસ્તુકલાનો ઉત્તમ નમૂનો આભાવ પૂરું પાડી રહ્યું છે. એક એવી કથા છે કે વઢવાણ તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં પાણીની અત્યંત સમસ્યા સર્જાઈ હતી ત્યારે વાવ બંધાવવામાં આવી હતી, ત્યારે વાવમાં પાણી ન આવતા રાજા સારંગદેવના પુત્ર અને પુત્રવધુ દ્વારા બલિદાન આપવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ વાવમાં પાણી આવ્યું હતું. આજે પણ વાવ અડીખમ ઉભી છે.
રાણકદેવી મંદિર પણ સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું વઢવાણ તાલુકાનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે, જેમની કથા સિધ્ધરાજ જયશ્રી સાથે જોડાયેલી છે. તેમણે પોતાના પતિના મૃત્યુ પછી સતી થઈને સન્માન બચાવ્યું છે. આજે પણ ડીલેવરી બાદ મહિલાઓને ધાવણ ન આવતું હોય અને ત્યાં પગથિયાં વાળે તો તેને ધાવણ શરૂ થઈ જાય છે તેવી માન્યતાઓ છે. આ ઉપરાંત વઢવાણ વાસીઓની રક્ષા માટે જે તે સમયે રાજા રજવાડાઓ દ્વારા ગઢ બનાવવામાં આવ્યો હતો અને આજે પણ આ ગઢ જર્જરીત હાલતમાં ઉભો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું મંદિર તેમજ કવિ દલપતરામનું ઘર પણ આવેલું છે અને આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં ઐતિહાસિક વારસો અને પૌરાણિક સ્થાપત્યોની બેનમૂન મિસાલ પુરી પાડી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી પ્રાચીન વારસો અત્યંત ખંઢેર હાલતમાં બની ગયો હતો ત્યારે હવે 60 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે વઢવાણને હેરિટેજ સિટી બનાવવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા બજેટની ફાળવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં 24 કલાક રાજમહેલમાં અનોખો લાઇટિંગનો નજારો ફરવા લાયક સ્થળો અને પૌરાણિક જગ્યાઓના વિકાસ માટે હવે મહાનગરપાલિકાએ સ્પેશિયલ ગ્રાન્ટ ફાળવી છે, જેને લઈને વઢવાણ વાસીઓમાં પણ આનંદની લાગણી ફેલાઈ જવા પામી છે.
