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મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસમાં હોબાળો, વિદેશી નાગરિકનું મોત

મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં વિવાદ થયો હતો.

મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસમાં હોબાળો
મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસમાં હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 10:30 PM IST

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સુરત: મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં વિવાદ થયો હતો. ટ્રેનના જનરલ કોચના દરવાજા પાસે ઊભા રહેવા બાબતે ઝઘડો થતા સુરતમાં આફ્રિકન નાગરિકને નીચે ઉતારીને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન અચાનક તેની તબિયત લથડતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો છે.

ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસમાં હોબાળો

સુરત રેલવે સ્ટેશન પર આફ્રિકન નાગરિકનું રહસ્યમય સંજોગોમાં મોત થયું છે. મળતી માહિતી અનુસાર, મુંબઇના બાંદ્રા ટર્મિનસથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસના જનરલ કોચમાં મુસાફરો વચ્ચે દરવાજા પાસે ઉભા રહેવા બાબતે બોલાચાલી થઇ હતી. આ દરમિયાન એક વિદેશી નાગરિક ઉશ્કેરાઇ ગયો હતો અને મુસાફરો સાથે ઝપાઝપી કરવા લાગ્યો હતો.

મુંબઇથી દિલ્હી જતી ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસમાં હોબાળો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં RPFના જવાનો કોચમાં પહોંચ્યા હતા અને વિદેશી નાગરિકને શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, તે વધુ ઉશ્કેરાતા ટ્રેનમાં લગાવેલા ફાયર એક્સ્ટિંગ્વિશર વડે મુસાફરો પર સ્પ્રે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો જેના પગલે કેટલાક મુસાફરોએ પણ તેનો સામનો કર્યો હતો.

હંગામાની જાણ સુરત રેલવે કંટ્રોલ રૂમ, GRP અને RPFને કરવામાં આવી હતી. ગોલ્ડન ટેમ્પલ એક્સપ્રેસ સુરત રેલવે સ્ટેશન પહોંચતા જ 15થી 20 જેટલા GRP અને RPFના જવાનો કોચમાં પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ ત્રણ મુસાફરોને ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતાર્યા હતા જેમાં આ વિદેશી નાગરિકનો પણ સમાવેશ થતો હતો.

ત્યારબાદ તેને સુરત RPF પોસ્ટ ખાતે લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં અધિકારીઓ પ્રાથમિક પૂછપરછ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક તે બેભાન થઈ ઢળી પડ્યો હતો. તાત્કાલિક રેલવે હોસ્પિટલના તબીબને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેને સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ બાદ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

સુરત પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

સુરત રેલવે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતક પાસેથી હાલ પાસપોર્ટ, વિઝા, પર્સ કે અન્ય કોઈ ઓળખનો પુરાવો મળ્યો નથી. જોકે, તેનો મોબાઈલ ફોન પોલીસને મળ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મોબાઈલના આધારે મૃતકની સાચી ઓળખ મેળવવા તેમજ તેના મોતનું ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ હાથ ધરાઈ છે.

સુરત રેલવેના DySP ડી.એચ. ગૌરના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ મૃતક આફ્રિકન નાગરિક હોવાનું જણાય છે અને તે મુંબઈથી દિલ્હી જવા માટે ટ્રેનમાં બેઠો હતો. સમગ્ર ઘટનામાં ટ્રેનમાં કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ છે કે કેમ, તેમજ વિદેશી નાગરિકના મોતનું ચોક્કસ કારણ શું છે તે જાણવા પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ મોતનું કારણ સ્પષ્ટ થશે.

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