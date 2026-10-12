વડોદરાઃ નોરતાના બે મહિના પહેલા દુકાન ભાડે લીધી, મુંબઈના વેપારીને ટાર્ગેટ કરી લગાવ્યો 8.28 કરોડનો ચૂનો
વાઘોડિયા રોડ પર આવેલી અંબિકા જ્વેલર્સમાં મંબઈના વેપારી સાથે 8.28 કરોડના સોનાના દાગીનાના છેતરપિંડી થઈ છે.
Published : October 12, 2026 at 4:38 PM IST
વડોદરાઃ મુંબઈના વેપારી સાથે વડોદરામાં સવા આઠ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે. વાઘોડિયા રોડ પર આવેલી અંબિકા જ્વેલર્સમાં મુંબઈના વેપારી સાથે સાથે સાડા પાંચ કિલો દાગીનાની છેતરપિંડી થઈ છે. આરોપીઓએ સુનિયોજિત કાવતરું રચીને મુંબઈના વેપારીને ટાર્ગેટ બનાવ્યો હતો.
વડોદરા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, દશેરા નિમિત્તે દુકાનના ઓપનિંગનું બહાનું આપીને મુંબઈના વેપારી પાસેથી 5.5 કિલોગ્રામથી વધુના સોનાના દાગીના મંગાવવામાં આવ્યા હતા. દાગીનાની તપાસ દરમિયાન વેપારી વૉશરૂમમાં ગયા અને જ્યારે પરત આવ્યા ત્યારે દાગીનાની બે બેગ ગાયબ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
CCTV ટૂ-વ્હીલર પર દેખાયા બે શખ્સો
જી ડિવિઝનના ACP જી.બી. બાંભણિયાના જણાવ્યા અનુસાર, બે અજાણ્યા શખ્સો ટૂ-વ્હીલર પર આવી દુકાનનું તાળું ખોલીને દાગીનાની બેગ લઈ જતા દેખાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ દિશામાં પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ તપાસવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 40થી 45 CCTV કેમેરાના ફૂટેજ તપાસવામાં આવ્યા છે.
બે મહિના પહેલા જ ભાડે રાખી હતી દુકાન
ACP જી.બી. બાંભણિયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, ભાવિક સોનીએ આશરે બે મહિના પહેલાં જ દુકાન ભાડે રાખી હતી. આરોપીએ આ સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને વેપારીને ટાર્ગેટ કરીને પૂર્વઆયોજિત કાવતરું ઘડ્યું હતું કે કેમ તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બાપોદ પોલીસે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસ માટે ચાર પોલીસ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
આરોપી ભાવિક સોનીનો મોબાઈલ ફોન બંધ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી ભાવિક સોનીનો મોબાઇલ ફોન બંધ આવી રહ્યો છે. તેની શોધખોળ માટે ડાકોર સહિતનાં સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત બેંકની વિગતો, મોબાઇલ લોકેશન અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાઓની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. દાગીનાની બેગ લઈ જવામાં સામેલ શખ્સોની ઓળખ અને તેમની ભૂમિકા અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
વડોદરાના અંબિકા જ્વેલર્સમાં બનેલી ₹8.28 કરોડના સોનાના દાગીનાની છેતરપિંડીના કેસમાં બાપોદ પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ તેજ કરી છે. બે મહિના પહેલાં દુકાન ભાડે રાખવામાં આવી હોવાની વિગતો અને CCTVમાં દેખાયેલા બે અજાણ્યા શખ્સોની હિલચાલના આધારે પોલીસ તપાસ આગળ વધી રહી છે. ચાર ટીમો દ્વારા CCTV, બેંક વિગતો અને ટેકનિકલ પુરાવાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપી ભાવિક સોનીની શોધખોળ ચાલુ છે અને સમગ્ર ઘટનામાં અન્ય કોણ સંડોવાયેલું છે તે તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે.
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