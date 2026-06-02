14 કરોડના મેથામ્ફેટામાઈન સાથે મુંબઈનો ડ્રગ્સ કેરિયર ઝડપાયો, નરોડા પોલીસની મોટી કાર્યવાહી
આ કેસમાં મુંબઈના રહેવાસી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર રેકેટના આંતરરાજ્ય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શનની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
Published : June 2, 2026 at 3:20 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની લડતમાં નરોડા પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસને મળેલી ચોક્કસ માહિતીના આધારે હાથ ધરાયેલી કાર્યવાહીમાં 14 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતના મેથામ્ફેટામાઈન ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં મુંબઈના રહેવાસી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર રેકેટના આંતરરાજ્ય તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્શનની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સેક્ટર-2ના જોઈન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ (JCP) જયપાલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે નરોડા પોલીસને માહિતી મળી હતી કે એક વ્યક્તિ મોટી માત્રામાં નશીલા પદાર્થો લઈને અમદાવાદમાંથી પસાર થવાનો છે. આ માહિતીના આધારે નરોડા પોલીસ દ્વારા નાના ચીલોડા નજીક ગેટકો પાવર સ્ટેશન સામે આવેલા ગરનાળા પાસે વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસને એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ દેખાતા તેને રોકી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તેની ઓળખ 48 વર્ષીય મોહમ્મદ સાજિદ મહોમ્મદઉસ્માન શેખ તરીકે થઈ હતી, જે મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેની પાસે રહેલી વાદળી રંગની ટ્રાવેલ બેગની તપાસ કરતાં બિસ્કિટના બોક્સ અને પેકેટ્સ મળી આવ્યા હતા.
પોલીસે જ્યારે બિસ્કિટના બોક્સ ખોલ્યા ત્યારે તેમાં ખૂબ જ ચાલાકીપૂર્વક છુપાવી રાખવામાં આવેલો સફેદ રંગનો શંકાસ્પદ પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ FSLની ટીમને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી અને પ્રાથમિક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું. તપાસમાં આ પદાર્થ મેથામ્ફેટામાઈન હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પોલીસે સમગ્ર જથ્થાનું વજન કરતાં કુલ 7.084 કિલોગ્રામ મેથામ્ફેટામાઈન મળી આવ્યું હતું. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં આ ડ્રગ્સની કિંમત અંદાજે 14.16 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો પ્રાથમિક અંદાજ છે. આરોપી પાસેથી એક મોબાઈલ ફોન, રોકડ રૂ. 9,820 અને અન્ય સામગ્રી પણ કબજે કરવામાં આવી છે.
તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો પણ સામે આવી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે તેને જયપુરથી મહારાષ્ટ્ર પહોંચાડવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જોકે મુંબઈ જતી સીધી બસ ન મળતાં તે અમદાવાદ મારફતે મુંબઈ જવાની તૈયારીમાં હતો. વધુમાં આરોપીએ સ્વીકાર્યું હતું કે તે આશરે 10થી 15 દિવસ અગાઉ પણ અમૃતસરથી મુંબઈ સુધી ડ્રગ્સનો જથ્થો પહોંચાડી ચૂક્યો હતો.
JCP જયપાલસિંહ રાઠોડના જણાવ્યા મુજબ અત્યાર સુધીમાં આ સમગ્ર રેકેટમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના નામ સામે આવ્યા છે. ડ્રગ્સને કેરી બેગમાં રાખીને બિસ્કિટના પેકેટ અને બોક્સમાં છુપાવીને હેરફેર કરવામાં આવતું હતું જેથી પોલીસની નજરથી બચી શકાય.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ઝડપાયેલું મેથામ્ફેટામાઈન અત્યંત હાઈ ક્વોલિટીનું છે. અમદાવાદ સ્થાનિક પોલીસ માટે આ પ્રકારનો મોટા જથ્થામાં પ્રથમ સફળ કેસ ગણાઈ રહ્યો છે. કેસમાં નાઈજીરિયન કનેક્શન સહિત અન્ય સંડોવાયેલા આરોપીઓની ઓળખ અને ધરપકડ માટે અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
હાલ નરોડા પોલીસે NDPS Act હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
