વલસાડ: ધોધમાર વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત, રેલવે સેવા ખોરવાઈ, શાળા-કોલેજોમાં રજા
મુંબઈ સુધી ટ્રેનો સમયસર ન પહોંચતા અમદાવાદ તરફની ટ્રેનો કલાકો મોડી ચાલી, કેટલીક રદ થતાં મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.
Published : July 7, 2026 at 2:44 PM IST
વલસાડ : ધોધમાર વરસાદે વાપી અને વલસાડ જિલ્લામાં ભારે તારાજી સર્જી છે. સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. ખાસ કરીને વાપી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીથી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે લોકોને અવરજવરમાં ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર વરસાદી પાણી ફરી વળતાં વાહનચાલકોને ધીમી ગતિએ વાહન હંકારીને પસાર થવાની ફરજ પડી હતી. દિવસભરના વરસાદી માહોલ વચ્ચે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પણ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું હતું. મુંબઈ-અમદાવાદ રેલવે વ્યવહારને અસર થઈ હતી, પરંતુ હવે વરસાદે મહેર કરતાં રેલવે વ્યવહાર આંશિક રીતે શરૂ થઈ ગયો છે. અમદાવાદથી મુંબઈ તરફ જતી મોટાભાગની ટ્રેનો હવે દોડી રહી છે.
નાલા સોપારા નજીક પાણી ભરાતા રેલવે વ્યવસ્થા પ્રભાવિત
ભારે વરસાદના કારણે મુંબઈ-અમદાવાદ મુખ્ય રેલવે માર્ગ પર નાલા સોપારા નજીક વરસાદી પાણી ટ્રેક સુધી પહોંચી જતાં પશ્ચિમ રેલવેની કામગીરી પર અસર જોવા મળી હતી. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કેટલાક સમય માટે ટ્રેનોની અવરજવર નિયંત્રિત કરવામાં આવી હતી. જોકે, આજે વરસાદમાં સામાન્ય વિરામ મળતાં રેલવે તંત્ર દ્વારા ધીમે ધીમે ટ્રેન વ્યવસ્થા પુનઃ શરૂ કરવામાં આવી છે અને અમદાવાદથી મુંબઈ તરફ જતી અનેક ટ્રેનો સાવચેતીપૂર્વક ધીમી ગતિએ રવાના થઈ રહી છે.
ગઈકાલે અનેક ટ્રેનો અધવચ્ચેથી પરત ફેરવાઈ
વરસાદની ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગઈકાલે મુંબઈ તરફ જતી અનેક ટ્રેનોને નિર્ધારિત સ્થળ સુધી પહોંચાડવી શક્ય બની ન હતી. જેના પગલે કેટલીક ટ્રેનોને વલસાડ, ભીલાડ તેમજ ઉમરગામ જેવા સ્ટેશનો પરથી જ અમદાવાદ તરફ પરત મોકલવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો. મુસાફરોને લાંબા સમય સુધી સ્ટેશનો પર રાહ જોવી પડી હતી, જ્યારે અનેક મુસાફરોને પોતાની મુસાફરી મુલતવી રાખવાની ફરજ પડી હતી. અચાનક બદલાયેલી પરિસ્થિતિને કારણે રેલવે સ્ટેશનો પર ભારે ભીડ પણ જોવા મળી હતી.
મુંબઈથી અમદાવાદ આવતી ટ્રેનો કલાકો સુધી વિલંબિત
મુંબઈ સુધી ટ્રેનો સમયસર પહોંચી શકી ન હતી, જેના કારણે મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ આવતી અનેક ટ્રેનો પણ કલાકો સુધી મોડી ચાલી રહી છે. કેટલીક મહત્વની ટ્રેનોને રદ કરવાની ફરજ પડી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ટ્રેનના સમયપત્રકમાં આવેલા મોટા ફેરફારના કારણે મુસાફરોમાં ભારે મૂંઝવણનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઘણા મુસાફરો સ્ટેશનો પર ટ્રેનની રાહ જોતા રહ્યા હતા, જ્યારે કેટલાકે વૈકલ્પિક મુસાફરીના સાધનોનો સહારો લીધો હતો.
ઓરેન્જ એલર્ટ વચ્ચે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ એલર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા તમામ સરકારી તેમજ ખાનગી શાળા-કોલેજોમાં રજાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, આજે વહેલી સવારથી જ જિલ્લાભરની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રહી હતી. વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપીને લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયને વ્યાપક સમર્થન મળ્યું હતું.
રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકો પરેશાન
વરસાદના કારણે જિલ્લાના અનેક મુખ્ય માર્ગો તેમજ આંતરિક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહારને ગંભીર અસર પહોંચી હતી. અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનો ધીમી ગતિએ પસાર થતાં ટ્રાફિક જામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. બાઇકચાલકો અને નાના વાહનચાલકોને વધુ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના કારણે લોકો ઘર બહાર નીકળવાનું પણ ટાળી રહ્યા હતા.
ચલા અને ગુંજન વિસ્તારમાં વેપારીઓને નુકસાનની ચિંતા
વાપીના ચલા અને ગુંજન જેવા વેપારી વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી દુકાનોમાં ઘૂસી જતાં વેપારીઓની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ હતી. દુકાનોની બહાર પાણી ભરાઈ જતાં ગ્રાહકોની અવરજવર પર અસર જોવા મળી હતી. કેટલાક વેપારીઓએ માલસામાનને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાની ફરજ પડી હતી. સતત વરસાદને કારણે વેપાર-ધંધા પર પણ પ્રતિકૂળ અસર પડી હોવાનું વેપારીઓએ જણાવ્યું હતું. જો આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે તો નુકસાન વધવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
વહીવટી તંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે
જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તેમજ સંબંધિત વિભાગો દ્વારા વરસાદી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ખાસ સતર્કતા રાખવા સાથે લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા અને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. રેલવે તંત્ર પણ ટ્રેકની સતત દેખરેખ રાખી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિ સામાન્ય બનતાં ટ્રેન વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે પૂર્વવત્ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આગામી કલાકોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરતાં નાગરિકોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપી છે.
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