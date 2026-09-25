'SD Pay' એપથી કરોડોના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડનો પર્દાફાશ, ઔરંગાબાદથી આરોપી ઝડપાયો
‘SD PAY’ એપ્લિકેશન આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડની ફરિયાદ બાદ વડોદરા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ-ગુપ્ત બાતમીના આધારે તપાસ કરી ઔરંગાબાદમાંથી એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : September 25, 2026 at 9:16 AM IST
વડોદરા: રાજ્યમાં 'SD Pay' એપ્લિકેશન આધારિત સાયબર ફ્રોડમાં નવા નવા ખુલાસા થઇ રહ્યા છે. ‘SD PAY’ એપ્લિકેશન આધારિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડની ફરિયાદ બાદ વડોદરા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને ગુપ્ત બાતમીના આધારે તપાસ કરી ઔરંગાબાદમાંથી એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. હાલ આરોપીની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને કથિત રેકેટમાં અન્ય લોકોની સંડોવણી, જપ્ત કરાયેલા ઉપકરણો તથા કુલ છેતરપિંડીની રકમ અંગે પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે.
મોટા વળતરની લાલચ આપી છેતરપિંડી
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, ‘S D PAY’ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી સામાન્ય નાગરિકોને મોટા વળતરની લાલચ આપવામાં આવતી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ લાલચના આધારે લોકોને રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા અને ત્યારબાદ તેમની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. સમગ્ર મામલે પોલીસ હવે આ નાણાકીય છેતરપિંડી પાછળના નેટવર્ક સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની તપાસમાં આરોપી સુધી પહોંચવા માટે ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. સાથે જ ગુપ્ત બાતમીના આધારે મળેલી માહિતીના આધારે તપાસને આગળ વધારવામાં આવી હતી. તપાસના તાર મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદ સુધી પહોંચતા પોલીસ ટીમે ત્યાં કાર્યવાહી કરી અને એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ હવે તેની પાસેથી સમગ્ર રેકેટ અંગે મહત્વની વિગતો મેળવવા માટે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
આરોપી પાસેથી કયા પ્રકારના ઉપકરણો મળી આવ્યા છે, આ કથિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે અને સમગ્ર નેટવર્ક કેવી રીતે કાર્યરત હતું તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ આ કેસમાં કુલ કેટલા રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ છે તે અંગે પણ પોલીસ માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે. ફરિયાદમાં સામે આવેલી વિગતો અને આરોપીની પૂછપરછના આધારે વધુ હકીકતો બહાર આવવાની શક્યતા છે.
આ કેસમાં પોલીસ દ્વારા આરોપીની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસનો મુખ્ય હેતુ માત્ર એક આરોપી સુધી સીમિત ન રહેતા સમગ્ર કથિત રેકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકો અને નાણાકીય વ્યવહારોની વિગતો મેળવવાનો છે. કયા ખાતાઓમાં નાણાંની હેરફેર થઈ, કેટલા લોકોને રોકાણના નામે જોડવામાં આવ્યા અને કથિત છેતરપિંડીની કુલ રકમ કેટલી છે તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે.
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