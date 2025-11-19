ETV Bharat / state

'મ્યુલ એકાઉન્ટ'ના કૌભાંડનો પર્દાફાશ, રૂ. 8.37 કરોડથી વધુનું ટર્નઓવર: મહેસાણાથી બે આરોપી ઝડપાયા

દેશભરના સાયબર ગુન્હાની ફરિયાદોને આધારે મહેસાણા સાયબર ક્રાઇમે શંકાસ્પદ એકાઉન્ટની કરી તપાસ, જેમાં બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી.

'મ્યુલ એકાઉન્ટ'ના કૌભાંડનો પર્દાફાશ
'મ્યુલ એકાઉન્ટ'ના કૌભાંડનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 19, 2025 at 2:05 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 2:22 PM IST

મહેસાણા : ગુજરાતમાં સાયબર ક્રાઇમની ઘટનાઓ રોકેટ ગતિએ વધી રહી છે. પરંતુ, મહેસાણા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે એક એવી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે સામાન્ય લોકોને 'મની મ્યુલ' (Money Mule) બનાવીને કરોડો રૂપિયાના ફ્રોડને અંજામ આપતી હતી.

'મ્યુલ એકાઉન્ટ' નું મોટું કૌભાંડ

મહેસાણા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનની ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ માટે વપરાતા શંકાસ્પદ બેંક એકાઉન્ટની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. NCCRP પોર્ટલ પરથી મળેલી વિગતોના આધારે, બંધન બેંકના એક એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી, જેના પર ભારતના અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ સાત ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી.

આ એકાઉન્ટ ઊંઝા રહેવાસી હિતેશકુમાર મહેન્દ્રભાઈ રાવળની 'હિતેશ ટ્રેડર્સ' નામની પેઢીનું હતું, જે ઉનાવા ગંજ બજારમાં કમિશન એજન્ટ તરીકે નોંધાયેલી હતી, પરંતુ તપાસમાં તે દર્શાવેલા સરનામે કાર્યરત જણાઈ નહોતી.

'મ્યુલ એકાઉન્ટ'ના કૌભાંડનો પર્દાફાશ, બે આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

'કમિશન એજન્ટ' બનેલા બે આરોપી ઝડપાયા

એક કમિશન એજન્ટની પેઢીના નામે ખોલાવેલા બેંક એકાઉન્ટમાં દેશભરમાં થયેલા સાયબર ફ્રોડના નાણાં જમા થતા, અને ત્યારબાદ ચેક દ્વારા આ રકમ ઉપાડી લેવામાં આવતી હતી. આ એકાઉન્ટ માત્ર કમિશન પર સાયબર ઠગોને ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓને સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે, જેમની પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે હવે આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

રૂ. 8.37 કરોડથી વધુનું ક્રેડિટ ટર્નઓવર

આ બેંક એકાઉન્ટનું 1 એપ્રિલ, 2024 થી 5 નવેમ્બર, 2025 સુધીનું કુલ ક્રેડિટ ટર્નઓવર રૂ. 8.37 કરોડ અને ડેબિટ ટર્નઓવર રૂ. 8.53 કરોડ નોંધાયું હતું. આ વિશાળ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સાયબર ફ્રોડના રૂ. 1.11 લાખ સહિતની રકમ ચેક દ્વારા ઉપાડી લેવામાં આવી, અને આરોપીઓએ તેનો અંગત ઉપયોગ કર્યો હતો. મુખ્ય આરોપી હિતેશકુમાર રાવળે પોતાનું એકાઉન્ટ સાયબર ફ્રોડ આચરવા માટે કમિશન પર ભાડે આપ્યું હતું. આ ગુનામાં તેનો મૌખિક ભાગીદાર પીયુષભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલ પણ સંડોવાયેલો હતો, જે એકાઉન્ટ ભાડે લેનાર હતો.

મહેસાણા પોલીસ બે આરોપીને દબોચ્યા : સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે એકાઉન્ટ હોલ્ડર હિતેશકુમાર મહેન્દ્રભાઈ રાવળ અને મૌખિક ભાગીદાર પીયુષભાઈ કાન્તીભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરીને તેમની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે, પોતાના બેંક એકાઉન્ટને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે ભાડે આપવું અથવા કમિશન પર આપવું એ એક ગંભીર ગુનો છે અને સાયબર પોલીસ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પર કડક નજર રાખી રહી છે.

