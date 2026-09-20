મુજપુર-ગંભીરા બ્રિજનું CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે લોકાર્પણ, 235 કરોડના ખર્ચે 858 મીટર લાંબો બ્રિજ તૈયાર
235 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલો 858 મીટર લાંબો મુજપુર-ગંભીરા બ્રિજ આજથી વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂકાયો, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કર્યું લોકાર્પણ.
Published : September 20, 2026 at 8:16 PM IST
વડોદરા: મુજપુર-ગંભીરા બ્રિજનું આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. 235 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલો 858 મીટર લાંબો નવનિર્મિત બ્રિજ આજથી વાહનવ્યવહાર માટે શરૂ થઈ ગયો છે. ખાસ વાત એ છે કે બ્રિજનું લોકાર્પણ પાંચ કુંવારીકા દીકરીઓના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું.
લાંબા સમયથી આ બ્રિજના નવનિર્માણની રાહ જોવાઈ રહી હતી. 235 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલા આ નવનિર્મિત બ્રિજને આજથી વાહનવ્યવહાર માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. બ્રિજ શરૂ થતાં આ માર્ગ પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોને મોટી રાહત મળી છે.
મુજપુર-ગંભીરા બ્રિજની કુલ લંબાઈ 858 મીટર છે. નવનિર્મિત બ્રિજનું કામ ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. માત્ર એક વર્ષના સમયગાળામાં બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ટૂંકા સમયગાળામાં બ્રિજનું બાંધકામ પૂર્ણ થવું આ પ્રોજેક્ટની મહત્વની બાબત બની છે.
બ્રિજના લોકાર્પણ કાર્યક્રમ દરમિયાન એક વિશેષ બાબત પણ જોવા મળી હતી. નવનિર્મિત બ્રિજને પાંચ કુંવારીકા દીકરીઓના હસ્તે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આજથી નવા બ્રિજ પર વાહનવ્યવહાર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
મુજપુર-ગંભીરા બ્રિજના નવનિર્માણ પાછળ જૂના બ્રિજ સાથે જોડાયેલી ગંભીર ઘટના પણ મહત્વની છે. ગત વર્ષે જુલાઈ મહિનામાં જૂનો બ્રિજ ધરાશાયી થયો હતો. બ્રિજ ધરાશાયી થવાની આ ઘટનામાં કુલ 22 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાના પગલે નવા બ્રિજના નિર્માણની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
જૂનો બ્રિજ ધરાશાયી થયા બાદ નવા બ્રિજનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને એક વર્ષના સમયગાળામાં 858 મીટર લાંબો નવો બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે આજથી આ બ્રિજ સામાન્ય વાહનવ્યવહાર માટે શરૂ થઈ ગયો છે. 235 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલો આ બ્રિજ મુજપુર-ગંભીરા માર્ગ પર ફરીથી વાહનવ્યવહારને સરળ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે થયેલા લોકાર્પણ સાથે જ બ્રિજનો ઉપયોગ શરૂ થયો છે. વર્ષ 2025ના જુલાઈ મહિનામાં જૂનો બ્રિજ ધરાશાયી થયા બાદ સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ વચ્ચે નવનિર્મિત બ્રિજનું એક વર્ષમાં કામ પૂર્ણ થવું અને આજથી તેને ખુલ્લો મૂકવામાં આવવો મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ છે. હવે વાહનચાલકો નવા 858 મીટર લાંબા બ્રિજ પરથી અવરજવર કરી શકશે.
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