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જૂનાગઢના યુવાનોએ કરબલાનો ઇતિહાસ કર્યો જીવંત, 35 ઘોડા અને 40 ઊંટ સાથે યુદ્ધનું આબેહૂબ ચિત્રણ

પાછલા 15 વર્ષથી યુવાનો છબીલ બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ પાછલા બે વર્ષથી કરબલાના મેદાનના દ્રશ્ય ઊભું કરે છે.

જૂનાગઢના યુવાનોએ કરબલાનો ઇતિહાસ કર્યો જીવંત
જૂનાગઢના યુવાનોએ કરબલાનો ઇતિહાસ કર્યો જીવંત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 25, 2026 at 9:52 AM IST

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જૂનાગઢ : મોહરમમાં તાજીયા અને છબીલનું મહત્વ ખુબ હોય છે. જૂનાગઢના યુવાનોએ ઇમામ હુસેનની યાદમાં કરબલાના યુદ્ધનું મેદાન એ જંગ તૈયાર કરીને કરબલાની યાદમાં ઈમામ હુશૈન અને તેની સેનાઓ કઈ રીતે લડી હતી તેનું આબેહૂબ દ્રશ્ય ઉભું કર્યું છે. પાછલા 15 વર્ષથી યુવાનો છબીલ બનાવી રહ્યા છે, પરંતુ પાછલા બે વર્ષથી કરબલાના મેદાનના દ્રશ્ય ઊભું કરે છે. જેમાં હાથી, ઘોડા, સૈનિકો અને કરબલાના યુદ્ધ સાથે જોડાયેલી અન્ય કેટલીક પ્રસંગિક ઘટનાઓને સામેલ કરવામાં આવે છે.

છબીલમાં કરબલાના યુદ્ધનું દ્રશ્ય કરાયું ઉભું

મોહરમના તહેવારમાં ઠેરઠેર ઈસ્લામિક પરંપરા અનુસાર છબીલનું આયોજન થતું હોય છે. જેમાં કલાત્મક તાજીયાની સાથે ઇમામ હુસેનની કરબલાની યાદમાં થયેલી લડાઈનું દ્રશ્ય પણ કેટલીક છબીલોમાં ઊભુ કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢના કેટલાક યુવાનો દ્વારા કરબલાના યુદ્ધની લોકોને વિસ્તૃત માહિતી મળે તે માટે ઈમામ હુસૈનની યાદમાં કરબલાની લડાઈનું દ્રશ્ય ઉભા કર્યા હતા. જેમાં 35 ઘોડા, 40 ઊંટ અને 100 જેટલા સૈનિકોનો એક આખું યુદ્ધનું મેદાન તૈયાર કરાયું છે.

જૂનાગઢના યુવાનોએ કરબલાનો ઇતિહાસ કર્યો જીવંત (ETV Bharat Gujarat)

જેમાં ઇમામ હુસેન કરબલાના મેદાનમાં જે જંગ લડ્યા હતા તેનું દ્રશ્ય ઊભું કરાયું છે. પાછલા 15 વર્ષથી આ યુવાનો મહોરમના પર્વને ખાસ ધ્યાન રાખીને છબીલ માં આ પ્રકારનું આયોજન કરે છે. 15 દિવસથી યુવાનો છબીલની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. જેમાં અંદાજિત 20 થી 25 હજારનો ખર્ચ થયો છે. ત્યારબાદ, કરબલાના મેદાનની છબીલ બનાવવામાં આવી છે.

35 ઘોડા અને 40 ઊંટ સાથે યુદ્ધનું આબેહૂબ ચિત્રણ
35 ઘોડા અને 40 ઊંટ સાથે યુદ્ધનું આબેહૂબ ચિત્રણ (ETV Bharat Gujarat)

કરબલાની 10મી રાત દિવસની ઘટના

કરબલામાં ઇમામ હુસેને પોતાની સેના સાથે કુરાત નદીને કિનારે તંબુ તાણ્યો હતો. જેને લંગર તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં બાળકો સ્ત્રીઓ અને ઘાયલ સૈનિકો હતા. જ્યાં યઝીદની ત્યાં પાણી બંધ કરી દીધું હતું. જેથી કરબલાનું મેદાન એ ન્યાય અને જુલ્મની લડાઈનું પ્રતિક પણ બની ગયું. ઇમામ હુસૈનની માત્ર 72 લોકોની સામે હજારો લોકોની સેના લડાઈ માટે આવી પહોંચી તેમ છતાં ઈમામ હુસેને તેની સામે લડાઈ કરવાનું પસંદ કર્યું. આ ઘટના આજથી 1400 વર્ષ પૂર્વે જૂની હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે.

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TAGGED:

IMAM HUSSAIN
JUNAGADH MUHARRAM
KARBALA BATTLEFIELD
જૂનાગઢ તાજીયા
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