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25 અથવા 26 જૂને કતલની રાત, અમદાવાદમાં મોહર્રમના 93 તાજીયા નીકળશે

મોહર્રમના પવિત્ર તાજીયાને લઈને 26મી જૂને જુલુસ નીકળશે.આ જુલુસ માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં મોહર્રમના 93 તાજીયા નીકળશે
અમદાવાદમાં મોહર્રમના 93 તાજીયા નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 5:59 PM IST

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અમદાવાદ: આગામી મોહર્રમના પવિત્ર તાજીયાને લઈને 26મી જૂને જુલુસ નીકળશે.આ જુલુસ માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. 93 તાજીયા સાથે અમદાવાદ જમાલપુરથી તાજીયાનું જુલુસ નીકળશે. જગન્નાથ મંદિરના મહંત દિલીપદાસજી મહારાજ તાજીયાનું સ્વાગત કરશે. વીજળી ઘર પાસે તાજીયા સ્વાગતનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ અંગે પોલીસ વિભાગની મંજુરી સહિત કોર્પોરેશન દ્વારા પણ તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે.

આ અંગે અમદાવાદ તાજીયા કમિટીના ચેરમેન પરવેઝ મોમીને જણાવ્યું હતું કે આગામી 25 જૂન 2026 ગુરૂવાર અથવા 26 જૂન 2026 શુક્રવારની રાત્રે કતલની રાત તરીકે મનાવવામાં આવશે, અને 26મી જૂન, શુક્રવાર અથવા 27 જૂન શનિવારના રોજ મોહર્રમના યૌમે આશુરા તાજીયાનું જુલુસ નીકળશે.

અમદાવાદમાં મોહર્રમના 93 તાજીયા નીકળશે (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે જુલુસમાં 93 તાજીયા, 24 અખાડા, 73 ઢોલ-ત્રાંસા અને છૈયમ પાર્ટીઓ, 20 લાઉડ સ્પીકર, 10 માતમી દસ્તા, તથા 14 નિશાન અને અલમની પાર્ટીઓ, મહેંદી સવારીઓ તથા 24 ટ્રક તેમજ 10 ઉંટ ગાડી/મીની ટ્રકો સામેલ થશે.

અમદાવાદના ત્રણ અલગ-અલગ રોડ પરથી જુલુસ નીકળશે. લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ તેમાં સામેલ રહેશે. આ અંગે પોલીસથી મંજૂરી માંગવામાં આવી છે. અંગે પોલીસથી મંજૂરી માંગવામાં આવી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ઇસ્લામ ધર્મમાં મોહર્રમનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર ખુશીનો નહીં પરંતુ માતમનો તહેવાર છે. ઇસ્લામ ધર્મના સિયા અને સુન્ની બંને લોકો માટે આ દિવસનું અનેરું મહત્વ છે. કરબલાના મેદાનમાં શહીદ થયેલા હઝરત ઇમામ હુસેનની યાદમાં આ તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે પાણી અને શરબત પીવડાવવાનું ખાસ મહત્વ છે. તેમજ મુસ્લિમ બિરાદરો કાળા કપડાં પહેરીને ઇમામ હુસેનની યાદમાં શોક વ્યક કરે છે. આ સિવાય ઘણી માન્યતાઓ વિશે તમે અહીંના વીડિયોનાં માધ્યમથી જાણી શકશો.

  1. અમદાવાદના આ તાજીયા ગણાય છે કોમી એકતાનું પ્રતીક, જાણો કેવી રીતે ?
  2. કરબલામાં 1400 વર્ષ પેહલા શહીદ થયેલાની યાદમાં નીકળે છે તાજિયા જુલૂસ - Peaceful procession in Valsad town

TAGGED:

ISLAM FESTIVAL
MUHARRAM TAJIYA
MUHARRAM CELEBRATION IN AHMEDABAD
મોહર્રમ 2026
MUHARRAM 2026

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