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વડોદરા: સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં એમ.એસ. યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ, રેલી પહેલાં પોલીસે અનેક વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત

MSUમાં લદ્દાખના સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં રેલીની જાહેરાત થતાં જ પોલીસે કેમ્પસમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવીને સ્થિતિ નિયંત્રણમાં લઈ લીધી.

રેલી પહેલાં પોલીસે અનેક વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત
રેલી પહેલાં પોલીસે અનેક વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 9:10 PM IST

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વડોદરા: એમ.એસ. યુનિવર્સિટીમાં સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં નીકળેલી રેલી શરૂ થાય એ પહેલાં જ પોલીસે દોડી જઈ અનેક વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરતાં કેમ્પસમાં ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો.

વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી (એમ.એસ. યુનિવર્સિટી)માં લદ્દાખના સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ફેકલ્ટી ઑફ આર્ટ્સથી ડી.એન. હોલ સુધી પગપાળા રેલી યોજવાની તૈયારી વચ્ચે પોલીસે સમયસર કાર્યવાહી કરતાં યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં હોબાળો થયો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના તાત્કાલિક રાજીનામાની માંગ પણ ઉઠાવી હતી, પરંતુ રેલી આગળ વધે એ પહેલાં જ પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું અને કેમ્પસમાં મોટી સંખ્યામાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓ ફેકલ્ટી ઑફ આર્ટ્સ ખાતે એકત્ર થયા હતા. રેલી શરૂ થાય એ પહેલાં જ પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે એ માટે પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ અનેક વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરી હતી. આ કાર્યવાહી બાદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ભારે ગહમાગહમી અને હોબાળો જોવા મળ્યો હતો.

રેલી પહેલાં પોલીસે અનેક વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થી નેતા નિખિલ સોલંકી સહિત અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસની કાર્યવાહી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે તેઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવવા અને સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં રેલી યોજવા માંગતા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યો કે રેલી શરૂ થાય એ પહેલાં જ પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરી દેવામાં આવી, જેના કારણે તેઓ પોતાનો લોકશાહી અધિકાર વ્યક્ત કરી શક્યા નહોતા.

સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં એમ.એસ. યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ સાથે વિવિધ બેનરો અને સૂત્રો પ્રદર્શિત કર્યા હતા. પોલીસે કેમ્પસમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને એ માટે સતત નજર રાખી હતી.

રેલી પહેલાં પોલીસે અનેક વિદ્યાર્થીઓની કરી અટકાયત (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા કેટલા વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે એનો સત્તાવાર આંકડો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. સમગ્ર મામલે પોલીસે જરૂરી કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં સ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ યથાવત છે અને પોલીસ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.

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TAGGED:

SONAM WANGCHUK RALLY
SONAM WANGCHUK SUPPORT
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
UNIVERSITY CAMPUS POLICE
MSU VADODARA PROTEST

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