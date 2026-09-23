MSUનો 75મો પદવીદાન સમારોહ ઐતિહાસિક, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની હાજરીમાં 12,606 વિદ્યાર્થીઓને મળશે પદવી
પદવી મેળવનારાઓમાં 8,863 સ્નાતક, 2,857 અનુસ્નાતક, 657 ડિપ્લોમા અને 229 પીએચડી સંશોધકોનો સમાવેશ થાય છે.
Published : September 23, 2026 at 1:30 PM IST
વડોદરા: જિલ્લાની ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક બની રહ્યો છે. યુનિવર્સિટીનો 75મો પદવીદાન સમારોહ આજે, 23 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ યોજાયો છે, જેમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે કુલ 12,606 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવશે, જેમાં 6,876 વિદ્યાર્થિનીઓ અને 5,730 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે.
યુનિવર્સિટીની શૈક્ષણિક યાત્રામાં આ સમારોહને મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગ તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિની હાજરીમાં યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવી રહી છે.
75મા પદવીદાન સમારોહમાં કુલ 12,606 વિદ્યાર્થીઓ પદવી પ્રાપ્ત કરશે. આ વિદ્યાર્થીઓમાં 6,876 વિદ્યાર્થિનીઓ અને 5,730 વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે આ વર્ષે પદવી મેળવનાર વિદ્યાર્થિનીઓની સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓ કરતાં વધુ છે. યુનિવર્સિટીની વિવિધ શૈક્ષણિક કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ આ સમારોહમાં પદવી પ્રાપ્ત કરશે.
પદવી મેળવનારા 12,606 વિદ્યાર્થીઓમાં 8,863 સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ, 2,857 અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ, 657 અનુસ્નાતક ડિપ્લોમા વિદ્યાર્થીઓ અને 229 પીએચ.ડી. સંશોધકોનો સમાવેશ થાય છે. આમ, સ્નાતકથી લઈને પીએચ.ડી. સુધીના વિવિધ શૈક્ષણિક સ્તરના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પદવીદાન સમારોહ મહત્વપૂર્ણ બની રહ્યો છે.
આ ઉપરાંત શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતા બદલ કુલ 202 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે. વિવિધ અભ્યાસક્રમો અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા વિદ્યાર્થીઓને આ ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે. પદવી સાથે વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓને સન્માનિત કરવા માટે ગોલ્ડ મેડલ પણ આ સમારોહનું મહત્વનું પાસું છે.
એમ.એસ. યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક વારસાની વાત કરીએ તો તેના મૂળ વર્ષ 1881માં સ્થાપિત બરોડા કોલેજ સાથે જોડાયેલા છે. ત્યારબાદ ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની સ્થાપના 30 એપ્રિલ, 1949ના રોજ થઈ હતી. આ રીતે યુનિવર્સિટીની શૈક્ષણિક યાત્રા લાંબા સમયથી વડોદરાના શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી રહી છે.
વર્ષ 2026માં એમ.એસ. યુનિવર્સિટી માટે ત્રણ ઐતિહાસિક સીમાચિહ્નો એકસાથે જોડાઈ રહ્યા છે. એક તરફ 1881માં સ્થાપિત બરોડા કોલેજ સાથે જોડાયેલો 145 વર્ષનો શૈક્ષણિક વારસો છે. બીજી તરફ 1949માં યુનિવર્સિટી તરીકે સ્થાપના બાદની 77 વર્ષની સંસ્થાકીય યાત્રા છે. આ સાથે જ વર્ષ 2026માં યુનિવર્સિટીનો 75મો પદવીદાન સમારોહ યોજાઈ રહ્યો છે.
આ ત્રણેય સીમાચિહ્નો એમ.એસ. યુનિવર્સિટીની શૈક્ષણિક યાત્રાના અલગ-અલગ મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓને દર્શાવે છે. 1881થી શરૂ થયેલો શૈક્ષણિક વારસો, 1949માં યુનિવર્સિટી તરીકે મળેલું સંસ્થાકીય સ્વરૂપ અને 75મા પદવીદાન સમારોહ સુધી પહોંચેલી પરંપરા આ પ્રસંગને ઐતિહાસિક બનાવે છે.
આ પદવીદાન સમારોહમાં એક તરફ 12,606 વિદ્યાર્થીઓ પોતાની શૈક્ષણિક સિદ્ધિ સાથે નવી યાત્રાની શરૂઆત કરશે, તો બીજી તરફ યુનિવર્સિટીના લાંબા શૈક્ષણિક વારસાની પણ ઉજવણી થશે. સ્નાતક, અનુસ્નાતક, ડિપ્લોમા અને પીએચ.ડી. કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓની મોટી સંખ્યા એમ.એસ. યુનિવર્સિટીની શૈક્ષણિક વ્યાપકતાને દર્શાવે છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની મુખ્ય અતિથિ તરીકેની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે યોજાયેલો આ 75મો પદવીદાન સમારોહ યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં નોંધપાત્ર પ્રસંગ બની રહ્યો છે. 202 ગોલ્ડ મેડલ સાથે શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાને સન્માન અને 12,606 વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત થવાથી સમારોહનું મહત્વ વધુ વધ્યું છે.
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