વડોદરા: MSUનો 75મો પદવીદાન સમારોહ, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના હસ્તે એનાયત કરાયા મેડલ
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના હસ્તે MS યુનિવર્સિટીના વિવિધ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને કુલ 202 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : September 23, 2026 at 8:29 PM IST
વડોદરા: મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીનો 75મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ આ પદવીદાન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા. આ ઐતિહાસિક સમારોહમાં વિવિધ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને કુલ 202 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાના 75માં પદવીદાન સમારોહનું આયોજન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. MSUના 75 Years of Legacy & Excellenceની ઉજવણી અંતર્ગત યોજાયેલા આ સમારોહમાં વિવિધ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યા. સમારોહ દરમિયાન કુલ 202 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત થયા હતા. 126 વિદ્યાર્થિનીઓ અને 74 વિદ્યાર્થીઓએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા હતા. આ ઉપરાંત કેમિસ્ટ્રીની વિશેષ શ્રેણીમાં એક ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
ગોલ્ડ મેડલની કેટેગરી પ્રમાણે જોઈએ, તો 60 ગોલ્ડ મેડલ અંડર ગ્રેજ્યુએટ એટલે કે UG કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને અને 141 ગોલ્ડ મેડલ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ એટલે કે PG કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ ફેકલ્ટીમાં ગોલ્ડ મેડલના વિતરણમાં ટેક્નોલોજી એન્ડ એન્જિનિયરિંગ ફેકલ્ટી સૌથી આગળ રહી હતી, જ્યાં કુલ 33 ગોલ્ડ મેડલ એનાયત થયા. ત્યારબાદ મેડિસિન ફેકલ્ટીમાં 32 અને સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં 25 ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવ્યા હતા.
સમારોહમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની મહેનત, અભ્યાસ પદ્ધતિ અને યુનિવર્સિટી તરફથી મળેલા માર્ગદર્શન અંગે પોતાના અનુભવો પણ વ્યક્ત કર્યા હતા. 10 ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારા ડૉ. હર્ષ ચોક્સીએ જણાવ્યું હતું કે, “મહેનત કરો, તમે ડિસિપ્લિન રહો, તમે ફોકસથી તમારું ટાર્ગેટ રાખો, તો તમારો ગોલ અચીવ થશે.”
ડૉ. હર્ષ ચોકસીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમણે BCA અંડર-14માં બે વર્ષ ક્રિકેટ રમ્યા બાદ અભ્યાસ પર ફોકસ કર્યું અને NEETમાં 655 માર્ક્સ સાથે બરોડા મેડિકલમાંથી MBBS પૂર્ણ કર્યું. તેમણે યુવાનોને વધુ અભ્યાસ કરી દેશનું નામ રોશન કરવાનો સંદેશ પણ આપ્યો.
ફેકલ્ટી ઓફ લૉની પ્રિયા રાયે પણ ચાર ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે. તેમણે MSU સાથેની પોતાની જર્ની અને ફેકલ્ટી તરફથી મળેલા સહયોગ અંગે જણાવ્યું કે, ડીન અને પ્રોફેસર્સ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓની મદદ માટે તૈયાર રહેતા હતા. તેમણે અભ્યાસની પદ્ધતિ વિશે જણાવ્યું કે, તેઓ ક્લાસરૂમ નોટ્સ લખતા, તેનું સતત રિવિઝન કરતા અને શંકાઓ અંગે ફેકલ્ટી સાથે ચર્ચા કરતા હતા.
પ્રિયા રાયે GEN-Z અંગે કહ્યું કે, “જેન-ઝીના હાથમાં બધું સુરક્ષિત છે. અમે અમારો અવાજ ઉઠાવતા જાણીએ છીએ અને પાછળ હટવા નથી માંગતા.” સરકાર પાસેથી અપેક્ષાઓ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે યુવાનો ભવિષ્યની પેઢી છે અને કરિયરની શરૂઆત કરી રહ્યા હોવાથી સરકાર તરફથી અપેક્ષાઓ રહે છે.
MSUના 75મા પદવીદાન સમારોહમાં 202 ગોલ્ડ મેડલનું વિતરણ યુનિવર્સિટીના ઐતિહાસિક સમારોહનું મહત્વનું પાસું રહ્યું. વિવિધ ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓએ ગોલ્ડ મેડલ મેળવી પોતાની શૈક્ષણિક સિદ્ધિ નોંધાવી, જ્યારે ગોલ્ડ મેડલ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓએ મહેનત, શિસ્ત, ફોકસ અને સતત અભ્યાસને સફળતાના મહત્વના આધાર તરીકે ગણાવ્યા.
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