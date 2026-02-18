ETV Bharat / state

મૃગીકુંડ વિવાદ: કીર્તિ પટેલ સહિત મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરનાર તમામ સામે નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ

બજરંગદાસ બાપુએ કીર્તિ પટેલ સહિત તમામ સંસારીઓ સામે મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ કાયદાકી કાર્યવાહી થાય તે અંગેની ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

મૃગીકુંડ વિવાદ
મૃગીકુંડ વિવાદ (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ : મહાશિવરાત્રીના દિવસે મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવાનો મામલો હવે દિવસેને દિવસે તુલ પકડી રહ્યો છે. ગઈકાલે કીર્તિ પટેલ સામે ભવનાથ મંદિર વિસ્તારમાં ફરજમાં રહેલા મહિલા પી.આઈ મોડ દ્વારા ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આજે ખોડીયાર મંદિરના મહા મંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ પણ કીર્તિ પટેલ સહિત તમામ સંસારીઓ સામે મૃગી કુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ કાયદાકી કાર્યવાહી થાય તે અંગેની ફરિયાદ દાખલ કરી છે.

કીર્તિ પટેલ સહિત અનેક સામે ભવનાથ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ

મહાશિવરાત્રીના દિવસે ભવનાથ મંદિરમાં આવેલા પવિત્ર મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરવા બદલ કીર્તિ પટેલ નામની મહિલા સામે ગઈકાલે ભવનાથ મંદિરમાં શિવરાત્રીના દિવસે ફરજ પર હાજર રહેલા મહિલા પી.આઈ મોડ દ્વારા ફરજમાં રુકાવટ અને તુમાખી ભર્યા વર્તનની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવી છે, ત્યારે આજે ખોડીયાર મંદિરના મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ પણ કીર્તિ પટેલ સહિત શિવરાત્રીના દિવસે જે લોકો સન્યાસી નથી અને મૃગીકુંડમાં સ્નાન કર્યું છે. આવા તમામ લોકો સામે પોલીસ ફરિયાદ ભવનાથ પોલીસ મથકમાં દાખલ કરાવી છે.

રવિરાજસિંહ પરમાર, ડીવાયએસપી (ETV Bharat Gujarat)

જેને લઈને જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા બજરંગદાસ બાપુની ફરિયાદને આધારે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 298, 299 અને 196એ અને બી અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધીને કીર્તિ પટેલ ની અટકાયત કરવાની દિશામાં કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

કીર્તિ પટેલ
કીર્તિ પટેલ (ETV Bharat Gujarat)

ડીવાયએસપીએ આપી વિગતો

ડીવાયએસપી રવિરાજસિંહ પરમારે કિર્તી પટેલ સામે દાખલ થયેલી ફરિયાદને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, કીર્તિ પટેલે મહિલા પોલીસ અધિકારી સામે ફરજમાં રુકાવટ અને અશોભનીય વર્તન કરતાં તેની સામે ફરિયાદ નોંધીને તેની ધરપકડ કરવાની દિશામાં જૂનાગઢ પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પોલીસની કેટલીક ટીમો કીર્તિ પટેલના નિવાસસ્થાને ફરિયાદ બાદ પૂછપરછ અને અટકાયત કરવા માટે નીકળી ચૂકી છે, તો બીજી તરફ ખોડીયાર મંદિરના મહામંડલેશ્વર બજરંગદાસ બાપુએ પણ શિવરાત્રીના દિવસે મૃગીકુંડમાં કીર્તિ પટેલ સહિત અન્ય જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓએ સનાતન ધર્મની મર્યાદાને તોડીને સ્નાન કર્યું છે.

કીર્તિ પટેલ
કીર્તિ પટેલ (ETV Bharat Gujarat)

આવા પ્રત્યેક વ્યક્તિ સામે પણ કાયદાકીય કાર્યવાહી થાય તે દિશામાં ભવનાથ પોલીસ મથકમાં પોતાની વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. જેને લઈને જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા કીર્તિ પટેલ સહિત અન્ય વ્યક્તિઓ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, સંભવત જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા કીર્તિ પટેલની આવતીકાલ સુધીમાં અટકાયત કરે તેવી પણ શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે.

