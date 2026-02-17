મૃગીકુંડ વિવાદ: કીર્તિ પટેલ સામે FIR, પોલીસે ધરપકડ કરવા શરૂ કરી તજવીજ
મહિલા પોલીસ અધિકારી સાથે ગેરવર્તન બદલ વિવાદાસ્પદ કીર્તિ પટેલ સામે નોંંધાઈ FIR
Published : February 17, 2026 at 10:04 PM IST
જૂનાગઢ: મહા શિવરાત્રી નિમિત્તે કીર્તિ પટેલ સાધુના વેશમાં મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા વિવાદ સર્જાયો હતો. વિવાદ બાદ પોલીસના નજરમાં કીર્તિ પટેલ આવતા મહિલા પોલીસ અધિકારીઓ કીર્તિ પટેલને મૃગી કુંડ અને ત્યાંથી મંદિરની બહાર કાઢી હતી આ સમયે મહિલા પોલીસ અધિકારી સામે ફરજમાં રૂકાવટ અને ખૂબ જ તુમાખીભર્યું વર્તન કરતા મહિલા પીઆઇ એ બી મોડ દ્વારા ભવનાથ પોલીસ મથકમાં કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. હાલ સમગ્ર મામલાને લઈને જુનાગઢ પોલીસે કીર્તિ પટેલની અટકાયત કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
અંતે કીર્તિ પટેલ સામે ભવનાથ પોલીસમાં ફરિયાદ
કીર્તિ પટેલે મૃગીકુંડમાં કે જ્યાં સ્નાન કરવાનો અધિકાર એકમાત્ર સન્યાસીઓને છે તેવા અતિ પવિત્ર કુંડમાં સાધુ સંતો સાથે સાધુના વેશમા ચોરી છૂપીથી સામેલ થઈને સ્નાન કરતા મામલો વિવાદાસ્પદ બન્યો હતો. મૃગીકુંડમાં નાગા સન્યાસીઓ સાથે સ્નાન કરતી કીર્તિ પટેલને અધિકારીઓએ ઓળખી જતા તેને ફાયર અને મહિલા પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા પહેલા મૃગીકુંડ અને ત્યારબાદ સમગ્ર ભવનાથ મંદિર પરિસર માંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી આ સમયે કીર્તિ પટેલ દ્વારા મહિલા પોલીસ અધિકારીની ફરજમાં રુકાવટ અને તેની સામે ખરાબ વર્તન કરતાં ભવનાથ મંદિરમાં શિવરાત્રી ના દિવસે ફરજ પર હાજર રહેલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ બી મોડ દ્વારા આજે ભવનાથ પોલીસ મથકમાં કીર્તિ પટેલ સામે વિવિધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.
આગામી દિવસોમાં સાધુ સમાજ તરફથી પણ થઈ શકે છે કાર્યવાહી
જે રીતે મહિલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ ખુદ ફરિયાદી બનીને ફરજમાં રૂકાવટ અને અશોભનીય વર્તન અંગેની પોલીસ ફરિયાદ ભવનાથ પોલીસ મથકમાં દાખલ કરાવી છે તેવી જ રીતે આગામી દિવસોમાં સાધુ સમાજ દ્વારા પણ કીર્તિ પટેલ સામે કોઈ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવે તેવી પર પુરી શક્યતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. મેંદરડા ખાખી મઢીના મહંત સુખરામદાસ બાપુ એ ઈ ટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે મહાશિવરાત્રીના મેળામાં પાછલા ઘણા વર્ષોથી સન્યાસીઓની સાથે સંસારીઓ પણ ભગવા કપડામાં સ્નાન કરી રહ્યા છે જેમાં કોઈ હજુ સુધી પ્રતિબંધ આવ્યો નથી આ વર્ષે પણ ઘણી મોટી સંખ્યામાં સંસારીઓ ભગવાન કપડાં પહેરીને જેમાં મહિલાનો પણ સમાવેશ થાય છે તેઓએ મૃગીકુંડ માં સ્નાન કર્યું હતું. આવા લોકો પાછળ કોઈ પ્રકારની કાર્યવાહી થતી નથી. એક કીર્તિ પટેલને લઈને વિવાદ થયો છે તો સમગ્ર મામલામાં મને કોઈ ષડયંત્ર હોય એવું લાગે છે અને તમામ બાબતોની તપાસ થવી જોઈએ સંન્યાસીઓ સાથે ભગવા કપડા માં આવતા સંસારીઓને પણ મૃગીકુંડમાં સ્નાન કરતા અટકાવવા જોઈએ આવી વાત ખાખી મઢીના મહંત સુખરામદાસ બાપુ એ કરી છે
