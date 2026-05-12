'મોદીના શાસનના 10 વર્ષમાં 89 પેપર લીક થયા, 48 પુનઃ પરીક્ષાઓ થઈ': શક્તિસિંહ ગોહિલ

પેપર લીક બાદ NEET 2026ની પરીક્ષા રદ્દ કરવાના મામલે રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ સરકાર સામે નિશાન સાધ્યું છે.

રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલ (Etv Bharat Gujarat)
Published : May 12, 2026 at 6:00 PM IST

અમદાવાદ: પેપર લીક બાદ NEET 2026ની પરીક્ષા રદ્દ કરાયા બાદ દેશભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ મામલે રાજકારણ ગરમાયું છે, ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે પણ સરકાર સામે નિશાન સાધ્યું છે.

22 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આખું વર્ષ અથાક અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ તેમના ભવિષ્યની હરાજી રાતોરાત થઈ ગઈ. આ પહેલી વાર નથી. 2024માં સુપ્રીમ કોર્ટે પેપર લીકની નોંધ લીધી અને તપાસ બાદ ગુજરાત સ્થિત એક સંસ્થા અને અનેક વ્યક્તિઓ દોષિત ઠર્યા. આ સંસ્થા અને ગુનેગારોનો ભાજપ સાથે સીધો સંબંધ હતો. મે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બધી હકીકતો રજૂ કરી હતી, પરંતુ સરકારે કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરી નહીં.

કોઈપણ ગુનેગારો સામે બુલડોઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નહીં, કારણ કે તેઓ ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠમાં હતા. જો તેઓએ અમારી વાત સાંભળી હોત તો ફરીથી પેપર લીક ન થયું હોત. મોદીના શાસનના 10 વર્ષમાં 89 પેપર લીક થયા, 48 પુનઃ પરીક્ષાઓ થઈ. મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા થઈ રહ્યા છે. 22 લાખ બાળકોનો વિશ્વાસ ચકનાચુર થઈ ગયો છે. અમારા NSUI સાથીદારો ન્યાયની માંગણી સાથે રસ્તા પર ઉતર્યા તેમને અભિનંદન.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, દેશની સૌથી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા NEET UG 2026ને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજેન્સી (NTA)એ મંગળવારે રદ કરી દીધી છે. પરીક્ષામાં પેપર લીકની વાત સામે આવી હતી. ત્યાર બાદ તાત્કાલીક નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજેન્સીમાં નિર્ણય લીધો અને આ સમગ્ર મામલે સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોંપી દીધી છે. પરીક્ષાના સંબંધમાં નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, પરીક્ષાનું ફરીથી આયોજન કરવામાં આવશે. એજેન્સીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની રજીસ્ટ્રેશન ફી આપવી નહીં પડે અને પહેલાં આપેલી રજીસ્ટ્રેશન ફી પણ રિફંડ કરવામાં આવશે.

