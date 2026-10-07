સાગબારા જમીન વિવાદ પર સાંસદ પ્રભુ વસાવાનું મોટું નિવેદન, ખેડૂતો માટે શું કહ્યું
સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા અને નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતો વચ્ચે જંગલની જમીનના ખેડાણને લઈને ચાલી રહેલો લાંબા સમયથી વિવાદ હવે ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
Published : October 7, 2026 at 4:55 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા અને નર્મદા જિલ્લાના સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતો વચ્ચે જંગલની જમીનના ખેડાણને લઈને ચાલી રહેલો લાંબા સમયથી વિવાદ હવે ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ મુદ્દે બારડોલી લોકસભાના સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ સ્પષ્ટ અને આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે.
સાંસદ પ્રભુ વસાવાએ જણાવ્યું કે, નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા જંગલની જમીન માટે કરવામાં આવેલી માંગણી અંગે સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરી તેમની માંગણી પૂરી કરવામાં આવી છે. ત્યારે પોતાનો જિલ્લો છોડીને અન્ય જિલ્લામાં જઈને જંગલની જમીનની માંગણી કરવી યોગ્ય નથી.
પ્રભુ વસાવાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, સુરત જિલ્લાના ખેડૂતો પોતાની જમીન અન્ય જિલ્લાના ખેડૂતોને આપવા માટે ક્યારેય તૈયાર નહીં થાય. તેથી સાગબારા તાલુકાના ખેડૂતોએ પોતાના જ જિલ્લામાં જમીન માટે માંગણી કરવી જોઈએ. સાંસદના આ નિવેદન બાદ ઉમરપાડા અને સાગબારા વચ્ચે ચાલી રહેલા જમીન વિવાદને લઈને રાજકીય ચર્ચા પણ તેજ બની છે. ખાસ કરીને ભાજપના જ નેતાઓ આ મુદ્દે અલગ-અલગ વલણ ધરાવતા હોવાની ચર્ચા વચ્ચે પ્રભુ વસાવાના નિવેદનને મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
આદિવાસી સમાજ વચ્ચે ઘર્ષણ ન થાય તેવી અપીલ
પ્રભુ વસાવાએ સાગબારાના ખેડૂતોને ખાસ અપીલ કરતાં કહ્યું કે, આદિવાસી સમાજના એક જૂથનો બીજા આદિવાસી સમાજ સાથે ઘર્ષણ થાય તેવી સ્થિતિ ઊભી ન થવી જોઈએ. ઉમરપાડા અને સાગબારા બંને આદિવાસી બહુલ વિસ્તારો છે. ત્યારે જમીનના મુદ્દે બંને વિસ્તારના લોકો વચ્ચે કોઈ પ્રકારનો અસંતોષ, વિવાદ કે અંદરોઅંદર ભાગલા પડે તેવી સ્થિતિ ન સર્જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોવાનું સાંસદે જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આદિવાસી સમાજના હિતોનું રક્ષણ થાય અને લોકો વચ્ચે ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.
1800 એકર જમીનની માંગ સામે પણ સવાલ
સાગબારાના ખેડૂતો દ્વારા આશરે 1800 એકર જેટલી જંગલની જમીનના ખેડાણની માંગણી અંગે પણ પ્રભુ વસાવાએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, આટલી મોટી જમીનનું તાત્કાલિક ધોરણે ખેડાણ કેવી રીતે શક્ય બને તે પણ વિચારવાનો વિષય છે. જંગલની જમીન સાથે પર્યાવરણ અને વન સંરક્ષણનો મુદ્દો પણ જોડાયેલો છે. તેથી માત્ર જમીનની માંગણી જ નહીં, પરંતુ જંગલ અને પર્યાવરણનું રક્ષણ પણ એટલું જ જરૂરી છે.
જોકે, કાયદેસરના હકદારોને નિયમો અને કાયદાની જોગવાઈ મુજબ જંગલની જમીનનો હક આપવા માટે સરકાર તૈયાર હોવાનું પણ સાંસદે જણાવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા પણ આ મુદ્દે હકારાત્મક આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે કહ્યું હતું.
મનસુખ વસાવાની અગાઉની રજૂઆતો વચ્ચે વિવાદ વધુ ગરમાયો
આ સમગ્ર મામલે નર્મદા જિલ્લાના સાંસદ મનસુખ વસાવા અગાઉ સાગબારાના ખેડૂતોને જંગલની જમીન ખેડવા દેવા અને તેમના હકોના મુદ્દે સરકાર સમક્ષ રજૂઆતો કરી ચૂક્યા છે. એક તરફ સાગબારાના ખેડૂતો પોતાના હકો અને જમીનની માંગણીને લઈને રજૂઆતો કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા વિસ્તારના ખેડૂતો પોતાની જમીન અન્ય જિલ્લાના ખેડૂતોને આપવા તૈયાર ન હોવાની વાત સામે આવી રહી છે.
હવે સમગ્ર મામલે સરકાર દ્વારા કાયદાકીય જોગવાઈઓ, જંગલ અધિકાર અને સ્થાનિક ખેડૂતોના હકોને ધ્યાનમાં રાખીને શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર છે. સાથે જ આદિવાસી સમાજના બંને વિસ્તારો વચ્ચે કોઈ પ્રકારનું ઘર્ષણ ન સર્જાય અને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા આ જમીન વિવાદનો કાયમી અને શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ આવે તે પણ મહત્વનું બની રહ્યું છે.
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