કેનેડામાં હત્યાનો ભોગ બનેલી બોરસદની દીકરી વિધિ મેઘાના મૃતદેહને વતન લાવવા સાંસદ મિતેષ પટેલના પ્રયાસો તેજ
પરિવારની વ્યથા અને લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સાંસદ મિતેષ પટેલે તાત્કાલિક ધોરણે ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય તેમજ કેનેડામાં કાર્યરત ભારતીય કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક સાધ્યો છે.
Published : May 30, 2026 at 2:10 PM IST
આણંદ: કેનેડામાં દુઃખદ પરિસ્થિતિમાં હત્યાનો ભોગ બનેલી બોરસદની યુવા દીકરી વિધિ મેઘાના અવસાનના સમાચારથી સમગ્ર આણંદ જિલ્લો શોકમગ્ન બન્યો છે. વિદેશી ભૂમિ પર બનેલી આ કરુણ ઘટનાએ માત્ર પરિવારજનો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સમાજને આઘાતમાં મૂકી દીધો છે. આવા સંવેદનશીલ સમયે શોકગ્રસ્ત પરિવારને સહારો આપવા અને વિધિનો મૃતદેહ વહેલી તકે ભારત પરત લાવવા માટે આણંદના સાંસદ મિતેષ પટેલે મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરી છે.
માહિતી મુજબ, વિધિ મેઘાના પરિવારજનો હાલ અત્યંત દુઃખદ અને કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. પરિવારની વ્યથા અને લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને સાંસદ મિતેષ પટેલે તાત્કાલિક ધોરણે ભારત સરકારના વિદેશ મંત્રાલય તેમજ કેનેડામાં કાર્યરત ભારતીય કોન્સ્યુલેટનો સંપર્ક સાધ્યો છે. તેમણે અધિકૃત રીતે ઇ-મેઇલ અને અન્ય માધ્યમો દ્વારા રજૂઆત કરી વિધિનો મૃતદેહ ઝડપથી પરિવારને સોંપવાની અને તેને ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવાની માંગ કરી છે.
સાંસદ મિતેષ પટેલે જણાવ્યું છે કે, આ ઘટના અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક છે. પરિવાર જે પીડામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે તેની કલ્પના કરવી પણ મુશ્કેલ છે. આવા સમયમાં પરિવારને એકલા ન છોડવામાં આવે અને તેમને દરેક જરૂરી સહયોગ મળી રહે તે માટે તેઓ વ્યક્તિગત રીતે સમગ્ર મામલાની દેખરેખ રાખી રહ્યા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સાંસદ મિતેષ પટેલ સતત વિદેશ મંત્રાલય અને ભારતીય કોન્સ્યુલેટના અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છે. મૃતદેહને ભારત લાવવા માટે જરૂરી કાનૂની અને વહીવટી પ્રક્રિયાઓ ઝડપથી પૂર્ણ થાય તે માટે તેઓ વિવિધ સ્તરે અનુસરણ કરી રહ્યા છે. સાથે જ પરિવારજનોને સમયાંતરે સમગ્ર પ્રક્રિયાની માહિતી આપવામાં આવી રહી છે.
વિદેશમાં કોઈ ભારતીય નાગરિકના અવસાન બાદ મૃતદેહને સ્વદેશ લાવવાની પ્રક્રિયા ઘણી વખત જટિલ અને સમય માંગી લેતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં સરકારી તંત્ર, વિદેશ મંત્રાલય અને ભારતીય દૂતાવાસ વચ્ચે સુમેળભર્યું સંકલન અત્યંત જરૂરી બની જાય છે. સાંસદ દ્વારા કરવામાં આવેલી રજૂઆત અને સતત ફોલોઅપ આ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
આ સમગ્ર ઘટનાએ બોરસદ સહિત સમગ્ર આણંદ જિલ્લામાં શોકની લાગણી વ્યાપી છે. સ્થાનિક લોકો અને વિવિધ સામાજિક આગેવાનો પણ પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. દરેકની એક જ લાગણી છે કે વિધિ મેઘાનો મૃતદેહ વહેલી તકે તેના વતન પહોંચે અને પરિવારને અંતિમ વિદાય આપવાની તક મળે.
સાંસદ મિતેષ પટેલે પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિધિ મેઘાની હત્યા અત્યંત દુઃખદ ઘટના છે. અમે પરિવારની સાથે છીએ. મૃતદેહ જલ્દી ભારત લાવવા માટે મેં વિદેશ મંત્રાલય અને ભારતીય કોન્સ્યુલેટને લેખિત જાણ કરી છે અને હું પોતે આ બાબતે સતત ફોલોઅપ લઈ રહ્યો છું. પરિવારને દરેક જરૂરી મદદ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવશે."
હાલ સમગ્ર જિલ્લાની નજર આ પ્રક્રિયા પર છે અને સૌ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે વિધિ મેઘાનો મૃતદેહ વહેલી તકે બોરસદ પહોંચે જેથી પરિવાર પોતાની દીકરીને અંતિમ વિદાય આપી શકે.